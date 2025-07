Marimar Vega se sincera sobre la razón por la que no quiere tener hijos

La actriz Marimar Vega se ha sincerado como nunca antes sobre el tema de la maternidad, revelando que luego de años de reflexión y varias charlas junto a su esposo Jerónimo Rodríguez ha decidido no tener hijos. ¿Cuál es la causa? Sigue leyendo para enterarte.

Durante el nuevo episodio de su podcast “El rincón de los errores”, que conduce junto a Efrén Martínez, la protagonista de historias como “La Emperatriz” y “Las Trampas del Deseo” confesó que llegar a esta decisión fue un proceso liberador, especialmente después de varios años cuestionándose si debería o no someterse a un tratamiento de infertilidad.

“Nunca lo hemos dicho, ya lo voy a decir, nuestras decisión, aquí con Leti, pero fue muy liberador, no es que esté bien o mal, simplemente es darse cuenta, después de tanto ruido y tantos deberes ser, ya me había divorciado, luego encuentro el hombre perfecto y ¿qué sigue?, los hijos“, añadió la estrella de la pantalla chica.

Bajo esta misma tesitura, destapó que si bien era una idea que ya rondaba su cabeza, esta se solidificó una vez que lo puso sobre la mesa ante su esposo Jerónimo: “Nunca nos cuestionamos si realmente queríamos ser papás. Ya estamos grandes además. Hicimos tratamientos, intentamos y después yo no hacía mucho al respecto, fue sentarnos y preguntarnos: ¿Realmente tú quieres? Y pensamos: la neta no“, detalló frente a su invitada, la comunicadora Lety Sahagún.

Y todo parece indicarle que su decisión fue la correcta, así lo relató durante el episodio: “Cada mes que pasa me siento más feliz con mi decisión, muy liberada de decir: ‘Es que siento que yo nunca quise’. Más cerca de mi verdad (…) Hay una tranquilidad con esa decisión, a mis 41 años, me costó mucho tiempo tomar esta decisión”, sentenció.

Horas después de estrenarse dicho capitulo, Marimar Vega retomó el clip y lo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. Junto a él, colocó un mensaje donde reafirmó su postura:

“Tomar la decisión de no ser mamá no fue fácil. Creo que es una de las decisiones más profundas y complejas a las que una mujer se puede enfrentar (…) Decidir desde la conciencia, no desde el miedo, me acercó más que nunca a mi verdad. Y hoy puedo decirlo en voz alta, con paz, con amor, con certeza: esta decisión hoy me hace sentir libre“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Marimar Vega y los 5 bikinazos con los que elevó la temperatura en redes

• Maite Perroni saca su lado sensual y posa en traje de baño al lado de Marimar Vega

• Marimar Vega revela que ella fue tóxica en la relación que tuvo con un guapísimo actor