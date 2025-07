Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 10 al 16 de julio

Juanes en el Hollywood Bowl

La estrella de música pop y rock, Juanes, ofrecerá un show en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) como parte de la serie de conciertos de música latina de este teatro angelino. Abrirá la noche la banda instrumental de Bakersfield, La Lom. Miércoles 16 de julio a las 8 pm. Boletos desde $22. Informes hollywoodbowl.com.

Cortesía

Nueva exhibición en el NHM

Fierce! The Story of Catses la nueva exhibición en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), que consiste en actividades interactivas e inmersivas relacionadas al mundo de los gatos, desde los dientes de sable hasta los domésticos. Del domingo 13 de julio al 18 de febrero. Boletos desde $7. Informes nhm.org.

Cortesía: Muséum national d’Histoire Naturelle

Ilusionista en Knott’s

Este verano, la estrella internacional del ilusionismo, Brad Ross, trae su show de magia a Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), y hablará con la audiencia sobre su trayectoria en la fantasía e imaginación. Su show incluye actos de magia y comedia con una mezcla de teatro, música y coregrafía. En días selectos del sábado 12 de julio al 3 de agosto. Gratis con el pago de ingreso al parque. Entradas desde $62. Informes knotts.com.

Cortesía Knott’s Berry Farm

Cine clásico en el Academy Museum

La cinta de 1991, Addams Family Values, se proyectará en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) como parte de la serie Family Matinees. Se trata de una secuela con un tono más oscuro que el filme anterior, por lo que es considerado un clásico de culto. Sábado 12 de julio a las 11 am. Boletos desde $5. Informes academymuseum.com.

Cortesía

Nueva exhibición en el Los Angeles Zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) presenta Wild World: Stories of Conservation + Hope, una exhibición interactiva que narra historias de animales reales y de las personas que han dedicado sus vidas a ayudarlos a sobrevivir. Termina el 30 de septiembre. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Cortesía LA Zoo

George Harris en The Orpheum

El comediante venezolano, George Harris, vuelve a la ciudad luego de una ausencia de cuatro años para presentar su nuevo show El pueblo de uno, en el teatro The Orpheum (842 S. Broadway, Los Angeles). Sábado 12 de julio a las 8 pm. Boletos desde $80. Informes laorpheum.com.

Cortesía

The Goonies en el Queen Mary

En el Movie Night Market del Queen Mary (1126 Queens Highway, Long Beach ), lo visitantes podrán ver la cinta The Goonies al aire libre. Antes de la proyección, los asistentes pueden explorar el barco y visitar el mercado, con vendedores de comida, tiendas pop-up, música en vivo y jardín de cerveza. Miércoles 16 de julio a las 5 pm. Boletos desde $20. Informes queenmary.com.

Archivo

Crazy Rich Asians en el Segerstrom

La cinta Crazy Rich Asians, que narra de manera jocosa cómo es la vida de los asiáticos millonarios en Singapur, se proyectará en la Julianne and George Argyros Plaza del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dri., Costa Mesa). Los asistentes pueden llevar sus sillas o cobijas para picnic. Lunes 14 de julio a las 5:30 pm. Entrada gratuita. Informes scfta.org.

Archivo

Bugs Bunny en el Hollywood Bowl

Para celebrar los 85 años del conejo Bugs Bunny, la LA Phil realizará un par de conciertos en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) en el que tocará en vivo la Hollywood Bowl Orchestra mientras se proyectan las caricaturas de este personaje. Viernes 11 y sábado 12 de julio a las 8 pm. Boletos desde $18. Informes hollywoodbowl.com.