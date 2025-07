Amanda Serrano asegura que saldrá victoriosa en trilogía con Taylor

Amanda Serrano aseguró que saldrá victoriosa cuando se enfrente por tercera vez a Katie Taylor –campeona indiscutida de peso superligero– este viernes 11 de julio en el Madison Square Garden.

En la conferencia de prensa final, Serrano indicó que para este nuevo enfrentamiento con Taylor piensa ser más inteligente porque quiere traer de vuelta los cinturones a su ciudad natal, Nueva York.

“Voy a usar la cabeza, pero no como me la usaron conmigo. Simplemente vamos a ser más inteligentes. Vamos a ser más inteligentes, trabajar con más inteligencia. Trabajé mucho más inteligentemente para esta pelea y creo que podemos salir victoriosos. Saldremos victoriosos”, dijo.

La campeona Katie Taylor espera vencer por tercera vez a Amanda Serrano. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“Si tuviera dudas, no aceptaría la pelea. Soy una guerrera. Voy a enfrentarla. Si me cortan, estamos preparados. Ya vieron lo que hice. Luché hasta el final y hasta la última pelea, y lo volveré a hacer si es necesario. Soy una guerrera”, agregó.

Amanda Serrano y Katie Taylor se han enfrentado en dos ocasiones y la irlandesa ha salido triunfadora en ambas. En la primera venció a la puertorriqueña por decisión dividida y en la segunda por unanimidad de los jueces.

El evento de este viernes será transmitido por Netflix y, además de ser completamente protagonizado por mujeres, el choque entre Taylor y Serrano es la primera trilogía en la historia del boxeo femenino.

En la pelea coestelar, Alycia Baumgardner pondrá en juego su campeonato indiscutible de peso superpluma ante la invicta española Jennifer Miranda. Además, la cartelera contará con los siguientes duelos: Ellie Scotney vs. Yamileth Mercado, Dina Thorslund vs. Shuretta Metcalf y Tamm Thibeault vs. Mary Casamassa.

Katie Taylor y Amanda Serrano protagonizarán la primera trilogía femenina de la historia. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Amanda Serrano, de 36 años, perdió la revancha contra Taylor el pasado mes de noviembre y busca venganza. La puertorriqueña cuenta con un récord de 46 victorias, 30 por la vía rápida, así como 3 derrotas y un empate.

Por su parte, Katie Taylor, de 37 años, es doble campeona indiscutida y tiene marca de 24 triunfos (seis por la vía rápida) y solo un revés en su carreta como profesional.

