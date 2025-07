Asesinan a creador de contenido en Acapulco minutos después de hacer una denuncia en vivo

Ronald Paz Pedro, exagente municipal y creador de contenido conocido en redes sociales como Ronald NotiExpress Pedro, fue asesinado a balazos este miércoles en una de las avenidas más transitadas de Acapulco, minutos después de realizar una transmisión en vivo.

El ataque ocurrió a plena luz del día y a escasos metros de donde había grabado momentos antes un video en el que señalaba el mal estado del pavimento. En el clip advertía del riesgo para peatones y automovilistas.

Durante la grabación, marcada con hashtags como #PeligroLatente y #AcapulcoSinMiedoALaCensura, Paz subrayó su compromiso con la difusión de temas ignorados por medios oficiales: “Todas las noticias que son censuradas, nosotros las publicamos”, dijo.

Paz fue interceptado por un hombre armado que le disparó en al menos 17 ocasiones antes de huir.

El creador de contenido era ampliamente conocido por sus transmisiones de nota roja y denuncias ciudadanas a través de su página en Facebook, una fuente local de información para colonias populares del puerto. Aunque no contaba con formación académica como periodista, su trabajo le ganó seguimiento y también conflictos con autoridades locales.

Amenazas previas

Paz tenía antecedentes como policía municipal y mantenía desde 2019 un conflicto abierto con la administración de seguridad del municipio. En octubre de ese año, denunció públicamente haber recibido amenazas del entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Gerardo Rosas Azamar.

En un video grabado por él mismo, afirmó que intentaron sobornarlo con casi 100,000 pesos para que guardara silencio sobre supuestos actos de corrupción. “Yo sé que lo que estoy haciendo me va a costar la vida, pero si me matan, que mi muerte no quede impune”, expresó en esa grabación.

En respuesta, Rosas Azamar negó las acusaciones y afirmó que Paz había sido dado de baja por no aprobar los exámenes de control y confianza y por incurrir en faltas administrativas. Sin embargo, al momento de su muerte aún figuraba como agente activo, según informes policiales locales.

Violencia contra comunicadores

La organización Artículo 19 informó que Guerrero fue, durante 2024, una de las cinco entidades con más agresiones contra periodistas en México, con 51 incidentes documentados.

Desde el año 2000 se han registrado en la entidad al menos 14 asesinatos y una desaparición de comunicadores en presunta relación con su labor.

El caso de Ronald Paz se suma al de José Carlos González Herrera, conocido como El Fénix, quien fue asesinado el 15 de mayo también en Acapulco. González, administrador de la página El Guerrero Opinión Ciudadana, fue atacado en la colonia Centro mientras cubría temas similares de denuncia social. Había sobrevivido a un atentado previo en 2023.

