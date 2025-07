Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de julio de 2025

LEO

Ya deja de hacerte ilusiones pensando que la gente va a cambiar por ti… no mi cielo, la gente cambia si quiere, no porque tú te lo merezcas. Y tampoco es tu obligación andar cambiando pa’ que otros estén a gusto. La vida se hizo pa’ vivirla, no pa’ andar cargando a quien no quiere caminar. Así que abre los ojos y ponte las pilas. Vas con prisa queriendo comerte el mundo, pero recuerda que hasta el taco más sabroso se disfruta despacito. Estás en días donde vas a entender por qué algunas cosas no se dieron como esperabas… y aunque duela, a veces es mejor que no se den.

Un viaje se empieza a cocinar y si juegas bien tus cartas, podría salir de lujo. Ponte en modo sexy, cuida tu cuerpazo criminal y verás cómo hasta el universo se te rinde. Vienen días de incertidumbre donde tu cabeza va a andar como licuadora en domingo: prendida, pero sin rumbo. Las respuestas que estás esperando podrían tardar, pero llegarán… solo no te me desesperes. No quieras correr antes de caminar, porque si te apresuras, podrías terminar tropezando con tu propio ego. Paso a pasito, suave suavecito, que así se llega a la meta.

VIRGO

Andas en modo pensativo y no está mal, de hecho es justo lo que necesitas. Es momento de reflexionar y entender por qué ciertas cosas no cuajaron como tú querías. Spoiler: no todo fue tu culpa, pero tampoco eres un santo. Date chance de creer en ti, de confiar en esa mente afilada que tienes y recordar de qué estás hecho o hecha. Cuando andas perdido o perdida, se nota, y eso a veces te hace tomar caminos que ni al caso.

Te vendrán oportunidades buenas, pero solo si dejas de tomarte todo tan a pecho. En estos días vas a andar más sensible que papel de baño mojado, así que bájale dos rayitas y piensa antes de reaccionar. En lo laboral y amoroso se te va a presentar una jugada interesante, pero debes ir con calma, porque un mal paso y se va todo al carajo. Cuidado con querer encamarte con una amistad, podría salir bien… o arruinar la amistad. Ya no confíes en quien ya te mostró que no se merece ni el saludo, mucho menos un lugar en tu vida. El que traiciona una vez, lo hace dos y hasta con risita.

LIBRA

No tienes por qué andar fingiendo ser alguien que no eres, ni correr como gallina sin cabeza por la vida. Baja el ritmo y empieza a disfrutar lo que sí tienes, hay chismes que andan rondando tu familia y tu trabajo… así que cuida tu lengua y tus pasos, porque las envidias están al acecho, es momento de que visualices qué quieres y hacia dónde vas, porque si no tienes claro el rumbo, cualquier airecito te tumba.

Andas más nostálgico que canción de José José, pensando en lo que fue y no fue, y eso podría afectar tu relación si es que tienes una. Cuidado con querer salvar a quien no te pediría ni un vaso de agua si estuvieras en llamas, no metas las manos al fuego por quien no lo haría por ti. En lo emocional vas a andar vulnerable, así que aguas con lo que escuchas y con lo que compartes. Tus amistades, algunas, no son tan leales como parecen y podrían andar con el hocico suelto, diciendo cosas que no les tocan. Cuídate, protégete y no dejes que nadie venga a desacomodarte tu paz.

ESCORPIO

Se avecinan movimientos fuertes, mi ciela, así que agárrate porque el terremoto emocional no va a avisar. Un familiar podría enfermarse o caer en cama y te va a tocar estar al pie del cañón. También se destapa un tema legal o de papeles que habías dejado en el cajón del olvido, y ahora sí no hay de otra más que atenderlo. La vida te está diciendo que si quieres lograr tus sueños, te pongas las pilas, porque aquí no hay varita mágica ni hada madrina: o le chingas o te quedas mirando cómo los demás avanzan.

Si tienes pareja, ojo porque los celos y la desconfianza van a estar como el chile: en todo. Podrías descubrir cosas que no te van a gustar nadita si sigues buscando donde sabes que no debes. Y si no tienes pareja, puede que por esa misma inseguridad estés alejando a quien sí vale la pena. Deja de andar ventilando tus planes, porque mientras más hablas, menos se te da. Mejor guarda silencio y deja que el éxito haga ruido por ti. Vienen cambios que te abrirán los ojos y te enseñarán quién sí y quién nomás te anda chupando la energía como vampiro en quincena. Aquí no se regala ni tiempo ni confianza, se gana.

ARIES

Cuidado con los tropiezos, literal y figuradamente. Andarás medio distraído y podrías pegarte un buen trancazo o hacerte bolas con decisiones importantes. Tienes que volver a confiar en ti y en lo que eres capaz de hacer. Hay días en que te ahogas en pensamientos de lo que fue, lo que no hiciste o lo que te faltó… pero ya suéltalo, que no vas pa’tras. Embarazo en puerta, pero no tuyo, calma. Una amistad te dará la noticia y ahí sí te vas a sacar de onda. Cambios importantes vienen, como mudanza o cambio de coche, y mejoras en la economía que ya te hacían falta.

Recuerda quién eres y no finjas ser quien no eres solo pa’ quedar bien con alguien. Que si no te quieren tal cual, pues que se larguen. Vas a escuchar chismes de amistades que ni te imaginas, así que empieza a ser más selectivo con quien le das entrada a tu vida. No todos los que se dicen amigos lo son, y más de uno anda hablando a tus espaldas. Tarde o temprano la vida y el de arriba te van a compensar todo lo que has aguantado. No te desesperes, disfruta el proceso y sonríe más. Una noticia inesperada llegará como refresco en día caluroso y te pondrá de mejor humor que meme bueno a media tarde.

TAURO

Vienen cambios sabrosones que te van a abrir los ojos sobre por qué algunas cosas no te estaban saliendo. Personas que ya no aportan nada comenzarán a irse, y aunque duela, vas a entender que su ciclo ya caducó. Al mismo tiempo, nuevas personas llegarán con otra vibra que te va a levantar el ánimo, no dejes todo para mañana, que el mundo no se va a detener a esperarte, es momento de lanzarte por eso que siempre te ha movido las entrañas y que por miedo o flojera no habías buscado de lleno.

Mucho cuidado con lo que dices, porque tu lengua va más rápido que tus pensamientos, y podrías soltar veneno sin querer y lastimar a quien sí te quiere, reflexiona, depura, saca de tu vida a toda esa gente que nomás te estorba el camino y te mete el pie con palabras disfrazadas de consejos. Deja que el mundo ruede y tú enfócate en lo tuyo, no caigas en provocaciones ni des pie a chismes que te quieran ensuciar, eres más fuerte de lo que crees y cuando te decides, no hay quien te pare, así que levanta la cara, apriétate el cinturón y vámonos recio.

GÉMINIS

Prepárate porque los cambios vienen sin freno, y aunque al principio te saquen de onda, te van a obligar a madurar más rápido de lo que esperabas. Vas a empezar a notar actitudes raras de gente cercana y eso va a darte un cachetadón de realidad. Ya no es momento de andar creyendo cuentos ni promesas de papel, tú ya no estás pa’ tragarte novelas baratas. Es hora de cerrar ciclos que se quedaron a medias, soltar lo que ya no se va a dar y empezar a ver más por ti, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer.

Eres foco de envidias, y eso no es nuevo, pero no dejes que los chismes te bajen la vibra, porque entre más ruido hagan los demás, más éxito estás generando. Aprieta el carácter y pon límites, que no todos merecen trato VIP. No cambies por nadie, ni por amor, ni por amistad, ni por quedar bien. Mejor enfócate en juntar tu lanita porque pronto la vas a necesitar para algo importante. En el amor vienen relaciones fugaces que te van a enseñar mucho, pero no te encariñes de más, que son como los tamales: calientitos pero pasajeros. Agradece lo vivido y a lo que sigue.

CÁNCER

Vas a andar más emocional que telenovela de las 9, y no es para menos. Noticias de alguien que te gusta o te interesa van a mover tus emociones más de lo que quisieras admitir. Es momento de ver hacia atrás y preguntarte si realmente valió la pena lo que has hecho por otros. Y si la respuesta es no, no te frustres, aún estás a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva. Hay días donde te sientes desconectado, como si tu alma anduviera de vacaciones y tu cuerpo en modo automático. Eso pasa cuando te olvidas de ti por andar resolviéndole la vida a medio mundo.

La lana no te está rindiendo, así que revisa bien en qué se te está yendo. Spoiler: estás gastando en cosas que ni al caso. Buscar un ingreso extra, freelancear o emprender algo pequeño podría sacarte del apuro. En el amor, una relación empieza a ponerse más seria, aunque también podría haber una noticia laboral o de viaje que te cambie el enfoque. Aguas con la tristeza silenciosa, esa que se disfraza de flojera. Lo que necesitas no es descansar más, sino llenarte de lo que realmente te mueve. Conecta contigo y lo demás se acomoda solito.

PISCIS

Se vienen días en los que vas a pensar más de la cuenta y eso, si no lo controlas, puede jugarte en contra. Vas a comenzar a quitar de tu vida a quienes solo están estorbando, y aunque al principio duela, vas a sentir un alivio como cuando te quitas el brasier al llegar a casa. No esperes milagros de quien ya sabes que no tiene nada que darte. A veces sigues apostando por lo que claramente ya está perdido, y eso nomás te quita energía.

Hay una noticia inesperada que podría cambiar tus planes, pero no te me asustes, que no todo lo sorpresivo es malo. Tu salud anda pidiendo atención, y el ejercicio podría ser ese cable a tierra que tanto te falta. Si tienes pareja, te darás cuenta de que están cayendo en la rutina y vas a querer moverle, buscar nuevas formas de reconectarse, y eso será clave para revivir la chispa. También vienen cambios medio locos, así que cuida tu entorno y tu paz mental. A veces te sientes más perdido que taco sin salsa, pero es solo cuestión de que pongas orden en tu vida. Tus metas no se van a cumplir solas, así que deja de soñarlas y empieza a mover el trasero.

ACUARIO

Tú eres diferente y lo sabes, pero a veces te olvidas de que ser único también significa que no cualquiera va a entender tu forma de amar, de sentir o de pensar. Tus sentimientos son tu superpoder, pero también tu talón de Aquiles. Así que ya no te me desgastes por quien ni se acuerda si comiste. Se avecina un encuentro bien sabroso, tipo rapidín con historia, con alguien del pasado que te va a dejar pensando todo el día… y toda la noche. Disfrútalo sin culpa, porque la vida también se goza entre sábanas.

En el amor, traes una rachita medio incómoda, pero eso se va a ir componiendo. Estás sanando cositas que vienen arrastradas desde hace rato, así que ten paciencia contigo y con quien te acompañe. No permitas que nadie te manipule ni te quiera envolver con chantajes emocionales. No naciste pa’ andar rogando, mucho menos para mendigar amor. Vienen días donde vas a sentirte entre dos decisiones y no sabrás por cuál jalar. Déjate guiar por tu intuición, no por el miedo. Tienes sueños bien grandes y ya no es momento de postergarlos. Ya estuvo bueno de esperar, ¡lánzate por eso que tanto deseas!

CAPRICORNIO

Te estás transformando y eso se nota. Ya no eres el mismo que hace meses, y aunque a veces te sientas desubicado o triste, en el fondo sabes que vas por buen camino. Estás soltando cosas, personas y situaciones que ya no tienen cabida en tu nueva versión. Eso se llama madurar, y aunque duela, te va a llevar justo a donde debes estar. Aguas con dolores en la espalda, cuello o cuerpo en general… no todo es cansancio físico, también traes emociones atoradas.

Un dinerito extra te va a llegar y será clave para resolver pendientes o iniciar un proyectito que traes en mente. En el ámbito laboral se te abren puertas que antes ni veías. Aprovecha que traes buena estrella, pero no te distraigas con cosas sin sentido. Si tienes pareja, cuida mucho lo que permites dentro de tu relación, porque alguien externo podría estar metiendo cizaña. Y si estás soltero o soltera, disfrútalo, pero sin cerrarte a nuevas posibilidades. No tienes que cargar con los problemas de todos. Tú no eres el terapeuta del mundo. Enfócate en ti, en tu crecimiento, y deja que cada quien resuelva su novela.

SAGITARIO

Tú eres fuego puro, y cuando te lo propones, no hay quien te pare. Pero últimamente has estado más pensativo que de costumbre. Te preguntas si lo que estás haciendo es lo correcto, si tus sueños aún valen la pena, si no estarás perdiendo el tiempo. La respuesta es sí vale la pena, pero solo si no bajas la guardia. Vienen propuestas tentadoras: un amor del pasado que quiere repetir capítulo o un amor de una noche que podría convertirse en adicción. Tú decides si repites historia o te escribes una nueva.

Cuidado con meter el corazón donde sabes que no hay futuro, porque ya te la sabes: terminas con el corazón roto y el orgullo más dolido que suela de chancla. En lo emocional, podrías andar bajoneado en las noches, preguntándote cosas que ni tú entiendes. Es normal, son procesos que te preparan pa’ lo que viene. También llegan noticias de amistades falsas que regresan solo a ver qué consiguen. Aléjalas con elegancia, pero con firmeza. Recuerda que ya va mitad de año, y si no pones orden ahorita, luego no te quejes. La vida es corta, tú eres fuego y el mundo te está esperando, nomás no lo dejes pa’ mañana.