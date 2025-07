Eddy Reynoso marca su distancia tras presunto dopaje de “Chihuas” Rodríguez

Ante una nueva serie de críticas y suspicacias en su contra por el aparente dopaje de un boxeador con el que se le vincula, Eddy Reynoso decidió que era necesario defenderse y así lo hizo este jueves.

Reynoso, el entrenador de boxeo que desde una década alcanzó reconocimiento internacional por ser el preparador y guía de Canelo Ávarez, publicó un mensaje -en inglés y español- en el que se desmarca de toda relación con el presunto positivo del boxeador Francisco “Chihuas” Rodríguez Jr.

El mexicano Rodríguez Jr. conquistó el 21 de junio el campeonato interino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar al británico Galal Yafai con portentosa actuación en Inglaterra. Sin embargo, el miércoles, la promotora Matchroom Boxing indicó en un escueto comunicado que el peleador originario de Monterrey arrojó un “hallazgo analítico adverso” en su prueba antidopaje realizada al final de la pelea en la ciudad de Birmingham.

Eddy Reynoso, el galardonado entrenador de Canelo Álvarez, se desmarcó del presunto dopaje del peleador Francisco “Chihuas” Rodríguez, a quien dice haber conocido apenas recientemente. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Primero y antes que nada, no soy entrenador ni manager de Francisco, a quien tuve el gusto de conocer en persona apenas el día de ayer”, dijo Eddy Reynoso en su aclaración por escrito en la que explicó que su relación con Rodríguez Jr. no tiene que ver con trabajo de gimnasio.

“El apoyo que se le dio fue para que a través de la promoción y patrocinio de la marca No Boxing No Life se le gestionaran tres peleas con la empresa Clase y Talento para tratar de apoyarlo en la consecución de un campeonato”, indicó Reynoso sin dar detalles sobre dicho arreglo promocional.

“Chihuas” Rodríguez agradeció a Eddy Reynoso con una visita

El caso de “Chihuas” Rodríguez, quien antes había sido campeón mundial minimosca, se encuentra bajo investigación de las autoridades boxísticas de Gran Bretaña y del CMB. El hombre que este miércoles cumplió 32 años se había reunido con Reynoso justo esta semana a manera de agradecimiento, como se pudo ver en una publicación suya de redes sociales.

“Sr. Eddy Reynoso @caneloteam muchas gracias por darme la oportunidad de creer en mí cuando ya nadie lo hizo”, escribió Rodríguez junto a una foto en la que se les ve juntos con el cinturón ganado por el regiomontano.

Pero solo un día después de mostrar enorme felicidad e ilusión por lo que le estaba pasando en el boxeo, Rodríguez se enteró del presunto dopaje, tras lo que reaccionó con molestia.

“Vaya forma de querer demeritar mi trabajo. ¿Positivo a qué?”, preguntó el peleador mexicano en otra publicación de Instagram. “Me hicieron tres pruebas de dopaje desde un mes y medio antes. Fueron hasta mi casa, ¿por qué nunca salí positivo en las pruebas anteriores?”.

Reynoso considera injusto que lo vinculen solo por una foto

Reynoso expresó apoyo para el peleador y le deseó que pueda aclarar favorablemente su situación, pero afirmó: “No tuve participación de ninguna clase en esa pelea, ni estuve presente en ella, por lo tanto no daré declaraciones al respecto”.

El hombre al que Canelo Álvarez acredita más que a nadie por sus éxitos dijo que una foto junto a Francisco Rodríguez Jr. no puede ser una razón para cuestionarlo.

“He dedicado casi toda mi vida al boxeo porque es mi pasión y razón de ser, todo lo logrado ha sido en base a sacrificios, disciplina y dedicación”, dijo Reynoso en su comunicado. “Considero injusto que por salir en una foto apoyando al muchacho, se me quiera responsabilizar de situaciones ajenas a mi trabajo”.

Francisco Rodríguez Jr. envía a la lona al británico Galal Yafai durante el round 12 de su pelea de campeonato el 21 de junio. Semanas después se informó que el peleador mexicano tuvo un resultado adverso en su prueba antipopaje. Crédito: Mark Robinson/Matchroom Boxing | Cortesía

El entrenador dice que no tiene que ver con nutrición de sus peleadores

El entrenador de Canelo Álvarez fue objeto de cuestionamientos tras el positivo en el mes de mayo de Jamie Munguía, a quien entrena. En esa ocasión, Reynoso explicó que él se hace cargo de la preparación y la técnica de sus peleadores, pero no de su nutrición.

Hubo otros boxeadores con los cuales Reynoso cruzó caminos y que fallaron exámenes antidopaje. El propio Álvarez falló una prueba años atrás en un tropiezo que el tapatío atribuyó a carne contaminada que consumió en México.

Reynoso asegura inocencia respecto a todos esos casos adversos de dopaje:

“En mi posición como entrenador o manager, no tengo nada que ver con los planes de nutrición de mis peleadores. No cocino para los peleadores, no compro su comida, no les doy suplementos, no recomiendo suplementos y, desde luego, no les doy sustancias prohibidas. Apoyo las pruebas de drogas y el boxeo limpio, y espero que todas las personas con las que trabajo compartan los mismos valores”.

