Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de julio de 2025

LEO

Te estás curtiendo como los buenos cueros, y eso se nota, has cambiado actitudes, madurado de a madrazo limpio y ahora entiendes que después del tormentón siempre sale el sol, aunque a veces con trueno incluido. Si has pasado por desmadres emocionales, traiciones, jales inestables y uno que otro desamor de telenovela, pregúntate qué hiciste bien para seguir de pie, porque eso vale oro. El que esté contigo lo va a estar sin condiciones, y el trabajo, mijo, no va a tocar a tu puerta como Uber Eats: hay que salir a chingarle.

Se avecina un amor de esos que te hacen temblar hasta la quincena, y con él llega un cambio que te va a dar la vuelta la vida, pero ojo, porque un amor del pasado querrá hacer su reaparición estelar… y no precisamente para bien, limpia tu casa, pero de verdad, tira lo roto, lo pegado y lo que nomás estorba, porque eso jala energías gachas. Este fin de semana trae sorpresas, madurez que te va a caer como baldazo de agua fría y las ganas de mandar a la chingada a más de uno, estas entrando a una etapa donde ya no se te va una… ni un endejo más.

VIRGO

Se viene un reencuentro con una amistad del pasado, de esas que nomás con verlas ya sabes que la plática se va a poner buena. En cuestiones del amor, abre bien los ojos y no te vayas con la finta, porque alguien nuevo viene en camino —podría llegar gracias a un amigo, o directo de las redes— y va a ser todo lo contrario a ti: tú calmado, esa persona explosiva; tú en orden, esa persona un desmadrito… pero justo eso te va a prender el foco.

Si ya tienes tu “peor es nada”, no andes de calor en el Facebook dándole me encorazona a todo lo que se mueve, porque te pueden cachar con las manos en el pecado y se te arma la tormenta celestial, cuida tus patitas, y sobre todo tus pensamientos, porque atraes lo que deseas, y últimamente andas deseando puro drama.

Este fin de semana viene movido: una llamada inesperada te va a alegrar el alma, y vas a tener chance de hacer cosas nuevas, yaa deja de hartarte con lo mismo diario; tú necesitas variedad, movimiento, chispa. Estás hecho para más que la rutina, ábrete a nuevas experiencias… y si es con alguien que te hace reír hasta el alma, pues mejor.

LIBRA

Aguas con lo que dices, porque tu lengua anda más filosa que navaja de peluquero. Estás en una etapa donde la sinceridad te sale hasta por los poros, pero si no te controlas, podrías soltar chismes o verdades a destiempo y luego andas preguntando por qué la gente te mira feo. Piensa bien antes de abrir el hocico, porque lo que digas puede regresarte con todo y cachetada incluida.

Deja de pensar que no puedes con algo: traes talento, fuerza y las ganas suficientes para lograr lo que se te pegue la gana, si alguien más fracasó, no significa que tú también lo harás, no te andes metiendo en problemas ajenos, ni en chismes de esos que revientan amistades, porque ahí nomás sales raspado tú.

Una oportunidad de negocio se asoma —algo de compra-venta o un proyectito extra— y si lo agarras bien, te puede sacar de un apuro económico. Tienes en mente un viajecito y está a punto de hacerse realidad, así que ve preparando maletas y ganas. Hay altas posibilidades de encamamiento con cierta amistad, pero no te me enamores como novela de las nueve porque podrías terminar mordiendo la almohada… pero del coraje.

Deja de contradecirte tanto, porque entre más lo haces, menos te creen. Tu corazón es un arma poderosa: con él puedes tener a quien tú quieras, nomás úsalo con sabiduría. Y cuidado con una caída o accidente en el trabajo, no está el horno para bollos.

ESCORPIÓN

No andes poniéndole corona a cualquier mortal nomás porque te endulzó el oído, que luego te salen con cada chingadera que ni en las novelas. Aprende a ver las cosas como son y no como quisieras que fueran. Tu orgullo anda con ganas de salir a pasear, pero si lo sueltas sin correa podrías perder a gente que realmente vale la pena. Vienen mejoras en la lana y se visualiza un respiro en lo económico, así que no andes gastando como si fueras sobrino de Slim, pero tampoco te ahorques con austeridad franciscana.

Cambios de residencia y varios viajecitos se asoman en el horizonte. Te toparás con alguien del signo Libra o Piscis que te va a dejar marcado… o marcado, según se dé el asunto. Aguas con una persona de tez blanca, porque aunque se vea bien dulce, podría meterte en un problemón con tu pareja o con tu paz mental.

Un amorcito nuevo podría aparecer, de esos que empiezan con una amistad y terminan en “quédate a dormir”. Te va a hacer sentir cosas que ya dabas por muertas. Además, te caerá un dinerito inesperado, justo cuando estabas pensando en vender hasta los toppers de tu mamá. Aprovecha ese dinero para tapar baches y no para andar invitando a quien ni te da los buenos días.

Deja de tenerle miedo a los cambios, que si todo sigue igual, todo sigue igual de jodido. Suelta el control, deja que cada quien se haga bolas con su vida, y tú dedícate a vivir la tuya como se te dé la gana. Ya no estás pa’ dar explicaciones ni pa’ cargar con lo que no te toca.

SAGITARIO

Es momento de ponerte bien trucha y pensar hacia dónde quieres llevar tu vida, porque andar a la deriva nomás te hace dar vueltas como trompo chillador. No pongas las manos al fuego por nadie, que luego terminas con las quemaduras y sin nadie que te sople. Vienen días bien sabrosos con alguien que llegará a tu vida y te va a mover hasta las ganas de no hacer nada.

Traes cambios fuertes en tu forma de ser, como si te hubieran reiniciado el sistema, pero necesitas controlar ese genio que últimamente anda más bravo que suegra celosa. El insomnio tiene nombre y apellido, y si no lo sacas de tu sistema, no vas a poder dormir a gusto ni soñando despierto. Un negocio o proyecto que traías en pausa podría despegar y darte un buen levantón si te dejas de excusas y lo pones en marcha ya.

Cuida el gasto, no te vayas de hocico con cosas que ni ocupas, se avecinan días apretados en lo económico y vas a agradecer cada peso ahorrado. Tu carácter es resultado de todo lo que has vivido, y al que no le guste… que le cambie de canal, si extrañas a alguien del pasado, piensa bien si vale la pena revivir lo que ya se fue. En el amor, no te enamores tan rápido ni aflojes tan fácil, porque si no conoces bien a la persona, podrías terminar llorando con la playlist de desamor y el tequila de testigo.

CAPRICORNIO

Ten claro que los sueños no se cumplen solos, se trabajan, se chingan y se lucha, dejas muchas cosas a la mitad por flojera, desesperación o porque simplemente ya no te prende, pero así no se llega a ningún lado. Tienes que aprender a ser constante, aunque te cueste, quererte más no es ego, es necesidad, porque últimamente andas permitiendo que cualquier pelagatos te haga sentir menos.

Es probable que te enteres de un chisme que te va a sacar chispas de coraje. No te calientes de más, que si hablan de ti, es porque algo estás haciendo bien. Un amor lejano comienza a reactivarse y podrías volver a sentir mariposas… o gastritis, dependiendo de cómo te haya ido. Tu vibra empieza a cambiar y eso se notará en tu cara, en tu ánimo y hasta en tus redes sociales.

Recuerda que tú eres quien escribe tu historia, no le des la pluma a nadie más. A veces te agüitas porque sientes que no avanzas, pero lo bueno se tarda y lo mejor llega cuando dejas de forzar las cosas. En lo sentimental, te vas a ir desencantando de alguien que te traía como perro faldero. ¿La razón? Te vas a dar cuenta que no era para tanto y que tú vales más de lo que te estaban dando.

ACUARIO

No andes rogando amor ni atención, quien quiera estar contigo va a hacer lo imposible por estar, y el que no… pues que ni estorbe. Cambios de humor como montaña rusa, noticias desde el extranjero y una limpia con huevo que ya urge porque traes más sal que papas fritas. No permitas que los demás te traten como segunda opción, tú eres plato fuerte, no guarnición.

Andas bien cansado y estresado, y ni dormir puedes porque tu cabeza no deja de dar vueltas. Ya bájale dos rayitas a tu drama nocturno y enfócate en descansar, porque lo que viene requiere energía y enfoque. Se te va a presentar una situación algo incómoda, pero necesaria, que te hará abrir los ojos de golpe. Tienes que despertar, dejar de vivir en modo zombie y tomar decisiones que te saquen de donde no eres feliz.

Cuida tus defensas, vienen infecciones y malestares que te pueden tumbar si no te alivianas. Tómate tu vitamina C, descansa más y deja de andar de desvelado sin sentido. Una persona de piel blanca no trae buenas intenciones contigo, mantente alerta. Y recuerda: no estás para complacer a nadie, si a alguien no le gusta tu forma de ser, que agarre camino. Tú sigue siendo tú, con todo y tus locuras, porque justo eso es lo que te hace único.

PISCIS

Mucho ojo porque se viene una oleada de chismes, declaraciones y comentarios malintencionados que podrían ponerte de mal humor. No te claves, mejor ponte filtros mentales pa’ que no se te metan las malas vibras. Descansa más, ya pareces vampiro de tanto desvelo y eso ya está afectando tu salud, tu humor y hasta tu cara de “ya no puedo más”.

Vas a tener varias oportunidades en diferentes áreas de tu vida, pero si sigues distrayéndote con babosadas o con gente que ni al caso, podrías dejar ir algo muy bueno, sobre todo en el amor. Deja de contestar tonterías en redes o de darle importancia a quien solo quiere verte caer. El tiempo que pierdes dándole cuerda al veneno ajeno podrías usarlo en avanzar hacia tus sueños.

Si traes algo atorado con alguien del pasado, búscalo, dile lo que sientes y saca todo. No te quedes con el coraje en el pecho, que luego eso se convierte en enfermedad. Vive como se te dé la gana, que las críticas vienen de quien no se atreve a vivir como tú. En salud, cuídate de infecciones en garganta y dolores musculares, y bájale al desvelo que no estás pa’ andar zombificado.

Tu carácter fuerte te ha causado problemas, pero también te ha protegido. No cambies eso, solo aprende a usarlo con sabiduría. Esta semana podrías soñar o recordar a alguien que ya no está en este plano. Mándale luz, y sigue avanzando. Te toca vivir, no cargar culpas ajenas.

ARIES

Cuida tu corazoncito, no lo andes aventando como si fuera folleto en crucero. Ya te han dado en la madre y tú solito te metes de nuevo al ruedo. Se visualiza un embarazo cercano —ya sea en tu familia o una amistad— y se cancela una salida o fiestecita que te emocionaba. Pero no pasa nada, porque lo que viene será mejor.

Te llegará un chisme bien sabroso sobre una expareja y, aunque te pique el veneno, no te claves. Confía más en ti, en lo que eres capaz de lograr. Ya basta de dejarte influenciar por la mala vibra de otros, si tú no eres así, ¿pa’ qué te contaminas?

En el trabajo o negocio viene un dinerito extra y una oportunidad que, si la sabes agarrar, te va a sacar de apuros. No dejes de creer en el amor, pero tampoco te me desesperes, que lo bueno tarda pero llega… y lo que llega rápido, rápido se va. Cambiarás la forma en la que ves a ciertas personas: te vas a dar cuenta que no valen ni el aire que respiras. Suelta, mándalos al chorizo y enfócate en ti.

Una amistad del pasado regresa arrepentida o arrepentido, y vendrá con disculpa en mano, tu decides si la aceptas o la mandas por donde vino, pero no olvides: tu paz vale más que cualquier historia vieja.

TAURO

Ponte trucha con el tipo de gente que atraes, porque tú solito con tu energía jalas lo que estás vibrando, si andas bajoneado o resentido, pues puro tóxico se te va a acercar, tienes que limpiar tus emociones, dejar ir rencores y perdonar, aunque sea por tu paz mental, no porque la otra persona lo merezca.

Cuida tu dieta, tu cuerpo no es bodega pa’ tragar lo que sea, andas muy propenso a subir de peso y luego ahí estás chillando que nada te queda, si estás en una relación, deja la inseguridad y los celos tontos, porque eso está matando lo que apenas y se sostiene, si no confías, ¿pa’ qué sigues?

Un viaje o salida se asoma, y también una ex que quiere reaparecer, ya sabrás tú si le das chance o le echas agua bendita, cuida tus vicios, bájale al antojo y al desorden, porque tú mismo te das en la torre con lo que comes, bebes o haces, recuerda que la persona más importante en tu vida debes ser tú.

Vas a tener oportunidad de conocer a alguien nuevo y emprender un viaje que te dejará el corazón contento, no pongas límites a tus sueños por miedo o por lo que digan los demás. Tú tienes el poder de lograrlo todo… nomás no te sabotees solito.

GÉMINIS

Se vienen cambios y nuevos caminos, pero tú necesitas agarrar el toro por los cuernos y dejar de hacerte pato con lo que ya sabes que tienes que enfrentar. Tienes todo para estar bien, pero te me distraes más que chamaco con celular nuevo. Estás desperdiciando tiempo y energía en cosas y personas que no te dejan ni paz ni lana… y eso ya no se vale.

Cuida lo que comes, porque entre la gastritis, la colitis y el coraje que te guardas, podrías terminar abrazado del sanitario. Deja de meterte en problemas que no son tuyos, no eres terapeuta ni salvavidas de nadie. Preocúpate más por tus cosas, tus sueños y tu paz mental, que los demás bien que viven y tú acá echándote sus broncas al costal.

Eres de los que saben cuándo atacar, y cuando alguien te traiciona o se pasa de listo, sabes esperar el momento exacto para clavar la daga… con todo y sonrisita. Eso sí: a veces finges caer solo pa’ que te levanten, pero es estrategia pura. Vienen tiempos nuevos, pero no te fíes de todos. Hay gente cerca que no es de fiar, nomás quieren ver qué te sacan.

Abre tu mente, sal de la rutina, y que te valgan los comentarios de la gente metiche. Si no te mantienen, que no opinen. Esta semana alguien nuevo te va a sacudir el alma, y no precisamente con palabras.

CÁNCER

Tienes días en los que te dan ganas de mandarlo todo al carajo, pero te aguantas porque sabes que muchas veces actúas de impulso… y luego andas pidiendo disculpas con cara de “ya me arrepentí”. Controla ese ánimo cambiante que ni tú aguantas, y si alguien te pregunta qué tienes, no digas “nada” con ese tonito, que todos ya sabemos que sí traes algo.

Te llegará un dinerito extra, no mucho, pero suficiente para que te alivianes un poco. Cuida tu carácter porque últimamente andas explotando con nada, y aunque te sientes con la razón, eso no te da derecho a andar aventando tu mal humor a medio mundo. Aprende a respirar, contar hasta mil y no engancharte con gente que ni a ti te cae bien.

En lo laboral viene una buena noticia que te va a levantar el ánimo y la autoestima. También se te van a presentar situaciones medio densas con gente envidiosa que va a querer meterte el pie. Mándalos al demonio con una sonrisa y sigue tu camino. No respondas a provocaciones, porque eso es justo lo que quieren: sacarte de tus casillas.

En el amor, te harás más canijo que antes, porque después de tantas decepciones ya no estás pa’ creer en cuentos. Recibes visitas de amistades o familia este fin de semana, así que ve preparando la casa… y el chisme. Cuidado con chismes familiares y caídas tontas, que podrías andar distraído. Nuevos amores se asoman y uno de ellos te va a quitar el sueño… literal.