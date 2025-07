Claudia Sheinbaum confía en que México evitará los aranceles de EE.UU. sin negociar su soberanía

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de establecer 30% de arancel a las importaciones procedentes de México debido su falta de cooperación para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la mandataria Claudia Sheinbaum expresó confiar en que se evitará el gravamen, pero sin negociar la soberanía de la nación azteca.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años notificó que, a partir del 1 de agosto, fijaría 30% de arancel a las importaciones de México y la Unión Europea.

Con respecto a su vecino del sur, Trump se quejó de que el tráfico de fentanilo con destino a Estados Unidos continúe desarrollándose a través de la frontera sur, lo cual atribuye a la falta de esfuerzo del gobierno mexicano, cuyas exportaciones deberán pagar un gravamen.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un campo de juego para el narcotráfico”, escribió.

Donald Trump fue claro al señalar que los aranceles impuestos a México derivan de la falta de compromiso de su gobierno para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En respuesta, desde Guaymas, Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum, trató de desviar la atención sobre el tema por el cuál se le pretende sancionar a las importaciones mexicanas y pidió mantener la “cabeza fría”, pues asegura que el anuncio de Trump no es definitivo en virtud de que diplomáticos de ambos países se encuentran en negociaciones comerciales.

“Es a todos los países del mundo, a cada uno les está mandando una carta. Se instaló la mesa de trabajo, la carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles.

Nosotros creemos que, por lo que platicaron ayer nuestros compañeros, vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Siempre he dicho que en estos casos hay que tener cabeza fría para afrontar cualquier problema”, indicó.

Aunque el tema central de la aplicación de aranceles a México específicamente tiene que ver con la presunta inacción del gobierno para erradicar el tráfico de drogas desde su propio territorio, donde operan los Cárteles que las produce, Sheinbaum dejó en claro no estar dispuesta a negociar la soberanía de su nación a cambio de evitar sanciones de cualquier tipo.

“Me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno: Y es que representamos a nuestro pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México. Hay algo que no se negocia nunca: es la soberanía de nuestro país”, advirtió.

