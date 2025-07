Donald Trump anuncia aranceles de 30% para México y la Unión Europea

El presidente Donald Trump dio a conocer que, a partir del 1 de agosto, impondrá un arancel de 30% a las importaciones procedentes de México y la Unión Europea (UE).

Mediante un par de mensajes publicados por separado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años les notificó su decisión a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México; y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Con respecto a su vecino en la frontera sur, Trump se quejó de que el tráfico de fentanilo continúe activo pese a los presuntos esfuerzos del gobierno y las autoridades mexicanas para erradicarlo, así que elevará de 25 a 35% en gravamen a sus importaciones destinadas al mercado estadounidense.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un campo de juego para el narcotráfico”, escribió.

Cabe señalar que la presidenta Sheinbaum y su equipo de colaboradores habían logrado contener los aranceles anunciados a principios del año por el mandatario estadounidense anteponiendo el acuerdo comercial que, desde 2020, establecieron Estados Unidos, Canadá y México al cual se le conoce como T-MEC.

Sin embargo, ahora se desconoce si otra vez se escudará en ello o si existe alguna cláusula para pasarlo por alto y fijar sanciones comerciales como lo desea Trump.

El presidente Trump aboga por una relación comercial que resulte más equilibrada para Estados Unidos. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Con respecto, al anuncio del magnate neoyorquino dirigido a la UE, el presidente estadounidense nuevamente expresó su desacuerdo por la manera en cómo los países europeos han resultado más beneficiados y exige una renegociación.

“Hemos tenido años para discutir nuestra relación comercial con la Unión Europea, y hemos concluido que debemos alejarnos de estos déficits comerciales grandes, persistentes y de largo plazo, engendrados por sus políticas arancelarias y no arancelarias y sus barreras comerciales”, enfatizó.

En respuesta, Ursula von der Leyen, dio a conocer que continuará negociando con Trump para evitar ocasionarle daños de consideración a las empresas y por ende a los consumidores europeos.

“Seguiremos trabajando para alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto. Al mismo tiempo, estamos dispuestos a salvaguardar los intereses de la UE con contramedidas proporcionadas”, señaló en un comunicado.

Cabe señalar que, al inicio de esta semana, Trump además de amenazar a Canadá con imponerle un 35% de arancel a sus importaciones, le anunció a una docena de países —en su mayoría asiáticos— que, en caso de no firmar nuevos acuerdos comerciales, les elevaría considerablemente los gravámenes a sus productos.

