Una semana después de cancelar, Kelly Clarkson arranca su residencia en Las Vegas

Después de una semana de incertidumbre, lágrimas y una voz en huelga, Kelly Clarkson demostró que lo suyo no es solo cantar, sino también regresar con fuerza… y sentido del humor. El 11 de julio, la ganadora del Grammy inauguró oficialmente su nueva residencia en Las Vegas, ‘Kelly Clarkson: Studio Sessions’, con un espectáculo íntimo y muy personal en el Coliseo del Caesars Palace.

Eso sí, el debut no salió según el guion original. El verdadero estreno estaba programado para el fin de semana anterior, pero Clarkson tuvo que cancelar un último minuto debido a problemas de salud.

“Lloré. Estaba tan enferma, fue horrible”, confesó entre risas y tragos de tequila durante la velada. “Lo siento mucho si algunos de ustedes tenían entradas para el fin de semana pasado. A veces no podemos evitar que el cuerpo diga basta”.

La decisión de cancelar, según explicó, fue para proteger sus cuerdas vocales tras intensos ensayos. Y aunque no quería decepcionar a sus fans, una fuente cercana aseguró que estaba “devastada” por no poder presentarse. Afortunadamente, el cariño del público y una ovación generalizada le recordaron que valió la pena esperar.

Una sesión de estudio… pero con millas de personas

A diferencia del glamour deslumbrante que suele verse en los espectáculos de Vegas, Clarkson apostó por algo más íntimo. Con jeans, una camiseta de Stevie Nicks y una banda rodeándola como si estuvieran en pleno ensayo, la cantante creó la atmósfera de una sesión de estudio en vivo. Nada de fuegos artificiales: aquí el protagonista era, sin duda, su voz y su autenticidad.

Durante las dos horas del show, repasó éxitos como ‘Since U Been Gone’, ‘Stronger’ y ‘My Life Would Suck Without You’, pero también incluyó temas más profundos como ‘Sober’ y ‘Tight Rope’. Y como buen guiño al legado de Las Vegas, también versionó una canción de Dolly Parton.

En un momento inesperado, Clarkson reveló al público que había vendido parte de su catálogo musical y agradeció especialmente a su pianista de toda la vida, Jason Halbert. “Mi música no sería mi música sin él”, dijo con emoción.

Así, entre confesiones, risas, música y un poco de tequila, Kelly Clarkson conquistó otra vez a Las Vegas, dejando claro que puede que los shows se cancelen… pero el talento no.

