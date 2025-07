Kelly Clarkson pospone su residencia en Las Vegas y dice estar “devastada”

La reconocida cantante y ganadora de American Idol, Kelly Clarkson, anunció la postergación de los dos primeros conciertos de su residencia Studio Sessions en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, programados inicialmente para este fin de semana. A través de un emotivo mensaje en Instagram, la artista explicó que la decisión se debió a problemas vocales causados por los intensos ensayos y la preparación del espectáculo.

En su publicación, Clarkson expresó su frustración por no poder cumplir con las expectativas de sus fanáticos: “Hemos estado trabajando 24/7 para que las sesiones de estudio sean la experiencia más íntima y extraordinaria con y para mis increíbles fans”, escribió. “Estoy devastada por tener que posponer la inauguración de esta noche y mañana en Caesars”.

La intérprete de éxitos como ‘Since U Been Gone’ y ‘Stronger’ detalló que su voz no estaba en las condiciones óptimas para ofrecer un show de alta calidad.

“La preparación y los ensayos han afectado mi voz. Quiero que los conciertos sean perfectos para ustedes y necesito protegerme de daños graves”, explicó. Por ello, decidió tomarse una semana adicional de descanso para recuperarse y garantizar un espectáculo memorable.

Comunicado del recinto tras cancelación

Tras el anuncio, el Caesars Palace emitió un comunicado respaldando a la artista: “Kelly es una artista sin igual que ha creado un nuevo espectáculo extraordinario para el Coliseo”, declaró el recinto.

“Confiamos en que, cuando se recupere, los fans disfrutarán de una actuación increíble e íntima de una de las voces más destacadas de esta generación”.

Los asistentes afectados por la cancelación tienen dos opciones: solicitar un reembolso o conservar sus boletos para las nuevas fechas, que aún no han sido anunciadas. La residencia Studio Sessions actualmente cuenta con 16 shows programados entre julio, agosto y noviembre.

Esta no es la primera vez que Kelly Clarkson realiza una residencia en Las Vegas. En 2023, presentó ‘Chemistry: An Intimate Evening With Kelly Clarkson’, un éxito que incluyó 12 conciertos y dos funciones adicionales a principios de 2024. Originalmente, la cantante tenía planeada otra residencia, Invincible, en 2020, pero fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

Clarkson promete que su nuevo espectáculo será inolvidable: “El show es realmente increíble. Los músicos y cantantes son excepcionales, y quiero que todos empecemos con fuerza”, aseguró. “Estoy deseando volver el próximo fin de semana y mostrarles en qué hemos estado trabajando”.

