Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de julio de 2025

LEO

No le muevas tanto a lo que ya medio funciona, porque por andar queriendo “mejorar” cosas que ni falta hacían, podrías terminar metiendo la pata hasta el fondo. No todo cambio es bueno, mija, y tú lo sabes. Una amistad va a llegar con una lección que te va a sacudir bonito… o feo, dependiendo de cómo tomes las verdades. Cuida lo que comes porque podrías acabar abrazado al baño y lamentándote hasta de haber nacido. Antes de decidir algo importante, piensa dos veces, porque tú tiendes a aventarte como el Borras y luego ahí andas llorando.

Es tiempo de sacudir todo lo que te pesa: malos hábitos, gente tóxica, pensamientos que no te dejan avanzar. Ámate tanto que ni te haga falta que alguien más te lo diga. Mucho ojo con caídas o accidentes caseros, podrías terminar adolorido y sin poder sentarte a gusto.

En el trabajo hay señales de aumento de lana o chance de un negocito que te dejará buen billete, nomás no te pongas flojo. El amor no se mendiga ni se ruega, se da y se recibe con gusto, así que si no hay reciprocidad, tú a lo tuyo. Y que te valgan los chismes y las críticas, que la gente sin vida siempre va a opinar. Recuerda: esta vida es tuya y tú decides cómo vivirla, aunque a medio mundo le arda.

VIRGO

Prepárate, porque en estos días podrías conocer a alguien que te va a hacer dudar si Cupido todavía trabaja. Esa persona trae todo lo que siempre has buscado y un poquito más, pero ojo, no te ilusiones de más sin antes ver cómo se comporta. También vas a empezar a ver con claridad quién sí es tu amigo y quién nomás te sonríe por compromiso; tú ya sabes qué hacer con esa gente: gracias, pero next.

Recuerda que lo bueno cuesta y lo fácil se va en un parpadeo. No te conformes con migajas cuando tú vales banquete completo. Se vienen retos nuevos y momentos en los que deberás arriesgarte. La vida no es para quedarte viendo cómo los demás cumplen sus sueños.

Andarán muy fuertes los chismes y amores pasajeros que nomás buscan pasar el rato. Si no quieres que te rompan el corazón (o algo más), piensa antes de abrir la puerta… o las piernas. Te vas a decepcionar de varias personas, pero eso también es crecimiento. Tú eres muy leal a tus ideas y a veces eso choca con los demás. Aprende de los errores, no te claves en ellos, y mejor toma nota pa’ no repetirlos. Reflexiona, analiza y si algo no cuadra, ahí no es. No te traiciones por encajar.

LIBRA

En el terreno de los dineros se abren buenas posibilidades para emprender algo nuevo que te hará crecer, pero necesitas mover el trasero y dejar de pensarlo tanto. Si sigues esperando que todo se acomode solito, se te va el tren. El pasado amoroso podría regresar, pero no olvides que ya lo escupiste por algo. No seas de los que vuelven a besar lo que les causó gastritis emocional.

Ámate sin medida y sin miedo, y si la persona con la que estás ya no te mueve ni un pelo, suéltala y ábrete a nuevas experiencias. A veces te apendejas bien sabroso y actúas sin pensar, y luego ahí andas recogiendo los pedacitos, no más.

Se viene un nuevo proyecto que podría aumentar tus ingresos y ponerte en un nivel distinto, no le tengas miedo a las oportunidades nuevas, ahí puede estar la clave para cambiar tu vida. Amores fugaces estarán a la orden del día, y aunque se disfruta, también deja resaca emocional, así que mide bien tus pasos. El dinero es importante pa’ ti, sí, pero si no lo cuidas, lo verás volar sin darte cuenta, también podrías enterarte de chismes bien sabrosos que andan diciendo de ti. Hazte el sordo y sigue brillando, porque mientras más alto estés, más ladran los que no soportan tu luz.

ESCORPIÓN

Ahí te va directo y sin filtro: un amor nuevo podría aparecer como quien no quiere la cosa, y lo más seguro es que lo conozcas por redes o alguna aplicación, eso sí, vive lejos, pero de que te mueve el tapete, te lo mueve. No quieras correr sin antes amarrarte bien los zapatos, no te emociones de más ni idealices de menos, no te exijas más de lo que puedes dar, a veces tú solito te pones la vara bien alta y cuando no llegas, te decepcionas, ve paso a paso, metas cortas y firmes, no todo tiene que salir perfecto. Un proyecto que esperabas podría cancelarse por malentendidos o por gente que nomás no sabe trabajar en equipo, no te agüites, lo que es pa’ ti, aunque te quites, y lo que no, aunque te pongas.

Tendrás sueños medio locos con mensajes raros, pero no los ignores, hay señales que tu inconsciente está gritando, cuida la zona de los riñones, no te andes aguantando las ganas ni descuides tu salud.

Se acerca un evento en el que te vas a ver bien chulo o chula, tanto que despertarás miradas, incluso de una amistad que se anda derritiendo por ti, aunque no lo dice, si tienes pareja, aguas con celos y con las “amiguitas” que andan bien bravas, porque más de una trae intenciones ocultas.

Cállate un poco y no andes contando tus planes, que la envidia familiar está con todo y te pueden salar, una mujer de piel clara podría meterte en chismes o meterte en un problemón… tú decides cómo actuar.

SAGITARIO

Ten fe en lo que sueñas, pero también ponte trucha, porque nada llega solo y menos en esta vida que corre a mil por hora, no andes fingiendo cariños de dientes pa’ fuera, que ya bastante tienes con los tuyos como pa’ cargar con los falsos, solo deja que lo bueno llegue, pero con la guardia media arriba, no todo lo que brilla es oro.

Se viene un viaje o escapadita que vas a planear de la nada, y puede que ahí se encienda la chispa con una amistad… y si no se da, mínimo te divertirás, nomás aguas, porque podrías desarrollar sentimientos sin darte cuenta.

Tu carácter anda bien bravo, y puedes soltar palabras que hieran a quienes ni culpa tienen, respira antes de explotar, porque ni tú te aguantas a veces, en el amor, si estás soltero o soltera, hay buen pronóstico, pero no la riegues con tus inseguridades, lo que es, será, sin forzar nada.

Un dinerito extra podría llegarte y te va a caer como lluvia en el desierto, aprovéchalo para pagar pendientes y no para andar comprando cosas que ni ocupas, cuida tus pertenencias porque podrías andar de distraído y se te puede ir algo importante, hay alguien que extrañas y te rondará en sueños, puede que te enteres de una noticia medio dolorosa relacionada con esa persona, no te cierres al duelo, es parte de sanar.

CAPRICORNIO

Se te puede meter en la cabeza una persona que ya trae compromiso y no es buena idea que te metas ahí, mijo o mija, no todo lo prohibido es más rico, a veces solo es más problemático.

El tiempo es el mejor remedio pa’ esas heridas que aún no cicatrizan, hay personas que llegaron a tu vida a dejar enseñanza, no a quedarse, suelta lo que duele, pero quédate con lo aprendido.

Cuida la garganta y los riñones, sobre todo si andas cambiando de clima como calzones, no te expongas de más, porque te puede agarrar la gripita del diablo, si estás en pareja, ten cuidado con los celos y las inseguridades, podrías regarla gacho si no aprendes a confiar. La confianza es el pilar, y si lo tambaleas, después ni cómo rescatarlo, es momento de emprender eso que tanto traes en mente, ya no lo patees más, el universo está abriéndote el camino, pero tú tienes que dar el primer paso.

Si la relación ya se siente monótona y como pan sin sal, es hora de reavivar la flama, recuerden lo que los unió, porque la rutina ya los trae como desconocidos con papeles, muchos de tus enredos vienen de no confiar en ti mismo y de meterle tiempo a cosas o personas que no valen ni el esfuerzo, baja al planeta tierra, enfócate y dale dirección a tu vida. Tus finanzas y tu estado de ánimo darán un giro, pero dependerá de cuánto te atrevas a moverte.

ACUARIO

Vas a soltar unas verdades que van a picar como chile habanero, y aunque no lo hagas con mala intención, alguien de tu círculo podría sentirse ofendido. Tu sinceridad a veces pega directo al ego ajeno, así que cuida cómo dices las cosas, no todo el mundo aguanta vara.

Un amorcito nuevo se asoma, y viene a través de una amistad o red social, no te lances como resbaladilla mojada, dale su tiempo y chance para ver si es de los que construyen o nomás vienen de paso. Tienes un sueño en mente desde hace mucho rato y parece que el universo ya anda conspirando a tu favor, nomás no lo sabotees tú mismo con dudas y miedos, porque a veces te haces bolas solito y te tiras antes de intentarlo.

Se vienen rumores bien fuertes sobre traiciones y habladas a tus espaldas, respira hondo, que no todo merece tu energía, no explotes por todo lo que escuchas, mejor analiza quién lo dice y con qué intención.

Una fiesta o evento te dejará en shock, podrías enterarte que ya te reemplazaron o que alguien que creías contigo ya anda muy feliz por otro lado, que no te gane el coraje, mejor agradece que te lo mostraron a tiempo.

No te apaniques si hay cambios en el trabajo o te sacan de tu zona de confort, porque justo ahí está lo bueno, en lo que te reta, si te da la loquera de regresar al pasado, hazlo, pero nomás de visita, pa’ que veas cuánto has avanzado. Y si tienes un amor a distancia, ¡aguas! porque se viene una etapa muy fuerte y positiva, podría ser ahora o nunca.

PISCIS

No te creas todo lo que oyes, hay gente que solo quiere hacerte dudar de lo que ya tienes seguro. Tienes que aprender a diferenciar entre consejo y veneno disfrazado, porque algunos te sonríen mientras te entierran la daga.

Has tenido que tragar traición y decepciones para volverte lo fuerte que ahora eres, ya no eres el mismo pezito débil que lloraba por todo, ahora eres tiburón que sabe cuándo morder, haz algo por tu cuerpo, ya sea ejercicio, bailar, moverte o al menos estirarte, porque si tú no te cuidas, nadie va a venir a ponerte bueno, todo lo que inviertas en ti se te va a regresar.

Una amistad muy cercana pasará por una decepción amorosa y te tocará estar ahí, porque si no le echas la mano, podría caer en una tristeza fuerte, medita bien qué quieres en tu vida, pero no te quedes solo en pensarlo: actúa. No es momento de seguir postergando decisiones, porque lo que no resuelvas hoy, mañana se te vuelve un caos, no es tu culpa que algunas cosas no salgan como las soñaste. Hay factores fuera de tu control, así que suelta lo que no depende de ti, en la familia podría haber movimientos o decisiones que te tensen. Trata de mantener la calma y no tomarte todo personal, no todo gira en torno a ti y si algo te incomoda, no te lo guardes, pero aprende a decirlo sin destruir.

ARIES

Tienes todo pa’ lograr lo que te dé la gana, pero te hace falta ponerle orden a tu cabeza y bajarle dos rayitas a tu genio, porque con ese carácter tan cambiante, ni tú sabes si amaneciste bien o mal, hay días en que eres puro amor y otros en que ni los perros te quieren ladrar. Se vienen cambios fuertes en tu actitud y podrías estar en la mira de todos por decisiones impulsivas, aguas con chismes familiares y comentarios que te van a prender la mecha. Ya se empieza a cocinar un viajecito que te va a caer de perlas, te va a dar aire, nuevos aires, y chance hasta te liga con alguien fuera de tu radar, deja de andar rogando atención, si no te la dan solita, no es ahí. Tu corazón ya se volvió de acero y no es para menos, ya no crees en cuentos ni promesas de azúcar, si tienes pareja, las cosas mejorarán, pero tienen que hablar claro. Nada de hacerse los locos ni guardar cosas que luego explotan, no te pongas sentimentalón de más, ya empieza a ser más perro o perra pa’ que no te agarren en curva, si quieres jugar, aprende las reglas, porque si no, te van a ganar el partido.

Se aproxima una salida o reunión con amistades que te hará bien, te va a desconectar de tanta preocupación y no olvides algo: quien de verdad te quiere, se nota, el resto es puro ruido.

TAURO

Si tienes pareja, podrían chocar por culpa de las familias o chismes malintencionados. No permitas que terceras personas metan su cucharota donde no les llaman, pongan los límites claros antes de que les revienten la relación. Estás en tu etapa perrucha, así que no bajes la guardia, en estos días vas a recibir señales bien marcadas que te van a ayudar a tomar decisiones importantes, pero si no las pelas, podrías cometer errores que te costarán caro. Cuida bien las oportunidades que se te presenten, porque una de ellas será única y no se volverá a repetir, no te vayas a pasar de lento, porque luego ni llorando vuelven.

Hay chance de un amor fugaz, esos de una noche y adiós, pero si no quieres problemas, mejor deja claro desde el inicio que nomás era para el rato, también viene la posibilidad de un viaje con familia o amistades, se te va a dar sin contratiempos y te caerá como terapia.

Cualquier cambio que hagas, que sea porque a ti se te da la gana, no por presión de nadie, que no se te olvide que tú mandas en tu vida, manda bien lejos a quienes te drenan energía, sobre todo esa gente que te estresa y te saca canas verdes. El amor se te escapa entre los dedos, y no porque no lo tengas cerca, sino por tu bendita indiferencia, has tenido lo que tanto buscabas justo enfrente, pero tú, necio, sigues buscando en otro lado lo que ya tienes.

GÉMINIS

Andas con la urgencia de crecer en lo económico y personal, pero al no ver resultados inmediatos, te pones de malas y ya quieres tirar todo por la borda. ¡Tranquilo! Lo bueno tarda, pero llega y si no hablas, nadie sabrá lo que necesitas.

Te cae buena racha en juegos de azar y numeritos con terminación 4, 5 y 9. Juega con cabeza, no con emoción, deja de darte látigo por todo lo que salió mal, tú no eres el culpable de todas tus desgracias. El problema es que has dejado que te rodee gente bruta que solo ha sabido usarte.

Una amistad saldrá con la sorpresa del siglo (embarazo o confesión inesperada) y eso va a cambiar tu forma de verla, te darás cuenta que alguien anda hablando mal de ti a tus espaldas. ¿Te enojas? ¿Te defiendes? Mejor sonríe y sigue brillando, no todos soportan tu intensidad, un amor del pasado podría volver a moverte el tapete, pero si no sabes lo que quieres, otra vez vas a terminar revolcado en el drama.

Ya estuviste de rodillas, pero ahora la vida te da otra oportunidad para demostrarte que puedes y mereces más, no la riegues, no busques tu felicidad donde ya sabes que no está, deja de tropezarte con la misma piedra con bigote o con pestañas postizas y aprende a no tomarte todo tan a pecho, porque a veces tú solito te arruinas el día.

CÁNCER

Tu salud necesita más atención, podrías andar con dolores musculares o sentirte bien tronado por tanto estrés, hay una situación que no te deja dormir, y ya es hora de enfrentarlo o soltarlo, pero no te sigas arrastrando como trapo viejo, empieza de cero si es necesario, pero ya dale vuelta a esa hoja, traes en tu vida un chorro de cosas sin sentido que solo te estorban, y lo peor es que tú mismo las dejas ahí.

Si tienes pareja, ya basta de indirectas y caritas largas, hablen claro y digan lo que sienten, o seguirán en una relación que parece guerra fría. Aprende a decir que no, porque luego te quieren ver la cara y tú bien dejadito o dejadita. Activa tu radar emocional y deja de enamorarte del primer hijo de la tiznada que te dice cosas bonitas, el amor no se mendiga, se gana con hechos.

En estos días saldrá a la luz una verdad sobre alguien cercano que te va a dejar con el ojo cuadrado, no es chisme, es información que te abrirá los ojos y te ayudará a poner distancia con quien ya te venía fallando, tu intuición no te falla, solo que a veces no le haces caso. Escucha a tu voz interna, que bien sabes que cuando te avisa… ¡es porque algo viene!