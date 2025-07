Madre venezolana detenida por ICE se reunifica con su hijo para ser deportados juntos

Desde que fue arrestada por agentes de ICE, el pasado 3 de abril, Yusmari Galíndez solicitaba un último favor: que la deportaran con su hijo. Luego de tres meses de angustia e intercidumbre, esta madre venezolana logró reunificarse con el menor de 13 años y, salvo sorpresa, podrán regresar juntos a su país.

“Tengo miedo de que me saquen sin mi hijo. La solución que yo quiero es que me lo traigan y ese mismo día me saquen”, expresaba la joven desde un centro de detención ubicado en Houston, Texas.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, su hijo ingresó al centro de detención para reunificarse con su madre. Llegó acompañado de una abogada de inmigración y unas horas antes se despidió de su padrastro, con quien residía tras el arresto de su madre.

“Me siento muy feliz porque ya me voy a mi país”, declaró el adolescente. El reporte aclaró que, por razones de privacidad, ICE no ofreció más información sobre el reencuentro y proceso de deportación.

Madre e hijo entraron a Estados Unidos gracias a la aplicación CBP One, misma que fue anulada por el presidente Donald Trump luego de asumir su segundo mandato en la Casa Blanca. El parole humanitario que recibieron también fue bloqueado.

Yusmari Galíndez fue arrestada tras cometer una infracción de tránsito

Cuando su hijo se encontraba en la escuela, Yusmari cometió una infracción de tránsito que significó el fin de su estadía en el país. De inmediato fue arrestada y trasladada al centro de detención en Texas. Incluso, tuvo que solicitar a una vecina que buscara a su hijo.

Tras ser detenida, Yusmari cuenta que le hicieron firmar una documentación sin explicación alguna, asegurando que eran los papeles para su deportación.

“Me pusieron a firmar mi deportación sin decirme ni traducirme nada. Me dijeron ‘firma aquí’, con groserías”, expresó la venezolana. Su pareja también estaría en peligro de deportación.

