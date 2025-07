Venezolana arrestada por ICE pide desesperadamente que la deporten junto a su hijo

“De aquí no me puedo mover sin mi hijo”, esa es la frase que una inmigrante venezolana se repite una y otra vez desde un centro de detención ubicado en Houston, Texas. Yusmari Galíndez fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ahora solo tiene una petición: que la deporten con su hijo.

“Tengo miedo de que me saquen sin mi hijo. La solución que yo quiero es que me lo traigan y ese mismo día me saquen”, expresó la joven, a través de un reporte de la cadena Telemundo.

Yusmari fue detenida el pasado 3 de abril, luego de cometer una infracción de tránsito. Su hijo de 13 años se encontraba en la escuela cuando la arrestaron y le tocó contactar a una vecina para que lo recogiera, quedando después al cuidado de su padrastro.

Sin embargo, el proceso de deportación de Yusmari parece estar cumplido, por lo que busca desesperadamente una reunificación antes de la salida.

“Me dijeron ‘firma aquí’… con groserías”

La inmigrante venezolana llegó a Estados Unidos junto a su pareja e hijo bajo el programa de CBP One, que luego fue anulado, al igual que el parole humanitario que recibieron.

Tras ser recluida en el centro de detención de Houston, Yusmari cuenta que le hicieron firmar una documentación sin explicación alguna. Ella asegura que es la deportación.

“Me pusieron a firmar mi deportación sin decirme ni traducirme nada. Me dijeron ‘firma aquí’, con groserías”, dijo. “Ellos me pueden sacar en cualquier momento sin mi hijo”, expresó entre lágrimas.

Aunque su hijo se encuentra al cuidado de su padrastro, este podría estar también en peligro de deportación. El menor de 13 años, que no ha podido reencontrarse con su madre por la falta de una carta poder, comentó a Telemundo que vivir en EE.UU. sin su madre “va a ser muy duro”.

“¿Quién se quiere separar de su mamá? Nadie. Yo la verdad me quiero ir con ella”, dijo el adolescente.

