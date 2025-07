Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de julio de 2025

LEO

Ábrete bien los ojos y no confíes ni en tu sombra, porque en estos días te van a salir amistades más falsas que abrazo de suegra. Muchos se te van a acercar con cara de buena onda, pero la neta es que traen otra intención, así que cuida lo que dices y a quién se lo dices. Hay alguien muy pegado a ti que nomás quiere sacarte chisme, así que no te confíes. Te van a entrar ganas de arrancar con un negocio o proyecto, pero todavía no se ve que prenda la mecha, así que paciencia, no te vayas a endeudar a lo menso. Cuida tu salud, sobre todo si andas cargando muchas emociones, porque el cuerpo también cobra factura. No te compares con nadie, tú tienes lo tuyo, nomás falta que te la creas. Ojo con abrir mucho el corazón porque podrías caer en garras equivocadas. Si las cosas no salen como tú esperas, no te frustres, lo bueno tarda pero llega. Y en cuestiones del amor, no te claves con quien no te quiere bien, mejor invierte tus emociones en alguien que esté dispuesto a quererte más de lo que tú puedes dar… así no lloras tanto ni te empachas de tristeza.

VIRGO

Tienes todo para ser feliz, pero tú te andas buscando el amor donde ya sabes que no hay ni afecto ni respeto. No te fijes nomás en los cuerpazos, checa también el alma porque hay cada cascarón bonito por fuera y hueco por dentro. A veces tu carácter tan tajante aleja a los que sí valen la pena, bájale dos rayitas si no quieres quedarte hablando con las paredes. Cuidado con enamorarte más que el otro, porque ahí sí tú vas a acabar recogiendo los pedacitos de tu corazón. Se vienen sueños raros, tipo “mensaje del más allá”, y chismes bien sabrosos que hasta vas a querer palomitas. Una persona que conocerás por redes puede ayudarte a ver la vida desde otro ángulo, aprovecha eso. No descuides a tu familia por andar en el chisme o el jale, porque luego cuando quieras volver ya ni te pelan. Cuidado con los gastos innecesarios, podrías perder dinero por confiado. Y no seas tan cerrado, dale chance a alguien nuevo, podrías llevarte una grata sorpresa y una que otra calentura emocional.

LIBRA

Prepárate porque se vienen noticias inesperadas, y con ellas la oportunidad de pegarte un viajecito con amistades, aunque cuidado con la tragadera o el clima porque tu estómago o tu garganta podrían reclamarte. No te claves con los tropiezos, cada caída es una oportunidad disfrazada (aunque duela). Tú sueles encariñarte hasta con las piedras que te hacen tropezar, ya supéralo. Podrías cambiar de celular o comprarte algo tecnológico, pero no te vayas a endeudar nomás por aparentar. Una amistad va a andar chillando por desamor, pero tú no eres terapeuta, así que no cargues con dramas ajenos o vas a despertar demonios del pasado. Visualiza lo que quieres y ve por ello, si te dan ganas de mandar todo a volar ¡hazlo!, que pa’ eso está la vida: pa’ cagarla, corregirla y volver a empezar. Nada de quedarte esperando el momento perfecto, porque las oportunidades no avisan cuando expiran. A darle con todo, que si no aprovechas este momento, te va a ganar el arrepentimiento.

ESCORPIO

El amor llegará, pero mientras tanto no estés nomás viendo la puerta como perro esperando al dueño, mejor disfruta lo que tienes y dale vuelo a la hilacha, con responsabilidad y protección, porque no todo lo que brilla es amor… a veces es infección. Si tu pareja sigue dudando de ti, ya no le demuestres nada, si no confía, que se vaya a hacer sus chaquetas mentales solo. Viene un amor del pasado y te va a dar ganas de probar lo que no se pudo antes, nomás que ahora estás más libre. Una amistad seguirá fregando con sus dramas existenciales, tú échale el consejo, pero no te metas hasta la cocina o vas a salir quemado. Ya basta de temerle al pasado, ya lo enterraste, no le andes haciendo homenajes. Si tienes pareja, la relación puede mejorar, pero necesitas bajarle a tus celos de telenovela y darle su espacio, que no todo gira alrededor de ti. Recuerda: amor con paz se goza más.

SAGITARIO

Tu familia siempre va a tener un lugar en tu corazón, pero no por eso vas a dejar de lado tus sueños. Ya párale a eso de dejar tus proyectos por complacer a todo mundo, porque mientras tú te friegas por ellos, ellos siguen su vida como si nada. En lo económico se te viene una rachita buena, pero aguas, porque así como llega el dinero también se te va si no haces tu guardadito. Recuerda que no todo lo que brilla es oro ni toda oportunidad es buena, así que piensa bien antes de soltar lana. Eres de carácter fuerte, pero a veces también bien manotas, y eso te puede meter en problemas. Aprende a respirar antes de contestar. Se te viene un sueño medio raro que te va a dejar pensando cosas que no esperabas; pon atención porque puede tener un mensaje importante. Si tienes pareja, habla al chile, sin vueltas ni adornos, porque sin comunicación no hay relación que aguante. Y cuidado con dos “amistades” que andan ladrando más que perro en azotea, podrían meterte en chismes de lavadero si no te haces a un lado. No te metas donde no te llaman o terminarás bailando con la más fea.

CAPRICORNIO

Vas a empezar a sentir cosquillitas por una amistad, pero piénsalo bien porque si cruzas esa línea podrías dañar a alguien que no lo merece. No todo lo prohibido se disfruta, a veces también se lamenta. Tienes en mente cambios grandes, como mudanza o cambio de ciudad, pero no tomes decisiones al aventón o podrías arrepentirte cuando ya estés bien atorado. Viene una amistad con chisme en mano y lengua suelta, tú escucha pero no opines, que tus palabras podrían usarlas en tu contra y acabarías en medio del mitote. Se vienen momentos en que te vas a sentir más solo que baño público, pero no te agüites, la vida te está haciendo espacio pa’ que lleguen personas nuevas que sí valgan la pena. Un amor a distancia se te va a presentar por redes, si le pones interés y paciencia, podría ser una relación chida. Pero si no estás listo para aguantar la distancia, mejor ni te metas, que luego andas chillando por algo que tú solito buscaste. No te cierres al amor, pero tampoco te enamores del primer mensaje bonito.

ACUARIO

Ponle ojo a los números que terminen en 7 y 9, porque por ahí te llegará una señal que ni te imaginas. Has pasado por mucho, y aunque a veces no lo parezca, la vida ya está haciendo su chamba pa’ compensarte. Viene alguien que te va a enseñar lo que es el amor bonito, ese que no lastima ni desgasta. Pero aguas, si no andas en tu centro vas a terminar arruinándolo con tus enojos de la nada. Si estás de malas, mejor no convivas con tus amistades porque podrías salir ofendido o ser tú quien la riegue. Te vas a topar con una ex amistad o ex amor y vas a ver que la vida ya le cobró todos sus pecados, tú nada más sonríe y sigue tu camino. Posibilidad de un viaje o una salida que te caerá como balde de agua fresca. Te va a caer el veinte de que ya es momento de madurar, de dejar dramas atrás y ponerte serio. Si ya tienes pareja, podrían llegar momentos de tensión donde el amor se ponga a prueba, pero si hay voluntad todo se puede arreglar. No te claves tanto con lo que ya fue, el pasado no paga renta, así que sácalo de tu cabeza y enfócate en vivir chido tu presente.

PISCIS

No descuides ese cuerpazo que la vida te dio, ni andes de malgenio con quien no tiene vela en tu entierro. Últimamente andas de malas y cualquier cosa te prende la mecha, respira y piensa dos veces antes de responder. No dejes que la opinión de tus amistades dicte lo que haces o dejas de hacer, aprende a escuchar tu intuición que no se equivoca. Puede que te sientas desesperado porque las cosas no se te acomodan, pero no te aceleres ni te deprimas, porque una vez que caes, salir del hoyo cuesta el doble. Cuida tus huesos y dale a tu cuerpo lo que necesita: descanso, comida decente y menos desveladas. Te llegará un mensaje o llamada de alguien que significa mucho para ti, y te moverá hasta lo que no sabías que sentías. Se aproxima un reencuentro con alguien del pasado, pero esta vez verás que ya no duele, ya es historia vieja. Mucho ojo con lo que tragas, porque vienen subiditas de peso y dolores de estómago de esos que te doblan. Los negocios de ventas o comisiones se te van a dar con madre si te pones serio y constante. Te viene una etapa de madurez que te hará tomar decisiones más firmes y dejar de tropezar con la misma piedra.

ARIES

Vienen cambios de esos que te sacuden el alma y te acomodan las ideas. Te vas a topar con oportunidades laborales y económicas que podrían sacarte del bache en el que has estado, pero necesitas dejar de dudar tanto de ti. La vida te va a empezar a sonreír, pero también te va a poner a prueba. Un amor que se había ido o que apenas se alejó podría regresar con intenciones de reconquistar, tú decide si le das chance o lo mandas por donde vino. Urge que te hagas un cambio de look, algo que te haga sentir renovado, más perr@ y listo pa’ conquistar lo que sea. Si tienes pareja, pon atención porque las amistades de tu novi@ están metiendo cizaña y podrían estarte echando tierra sin que te des cuenta. Deja de rogar por atención o cariño, el que te quiere va y te busca, y si no lo hace, ahí no es. Una llamada o mensaje inesperado de alguien nuevo podría alegrarte más de lo que crees. Se vienen cambios raros en una persona de tu familia, pon atención a su actitud. Y ya ponte serio con la dieta y el ejercicio, porque te viene una etapa donde subirás de peso más rápido que los precios de la gasolina.

TAURO

Vas a recibir una satisfacción por parte de un familiar que te hará sentir orgulloso, y alguien de tierras lejanas te dará un consejo que, aunque no lo parezca, será justo lo que necesitabas oír. No andes perdiendo tu tiempo en cosas que no te dan ni paz ni ganancia, ya madura y empieza a enfocarte en lo que sí te deja. Tienes una idea de negocio que puede pegar con todo, pero necesitas ser constante, porque a veces empiezas bien y luego te tiras a la hamaca. No permitas que gente interesada se te acerque, tú sabes bien quién sí está contigo por cariño y quién por conveniencia. En lo económico podrías pasar unos días apretados, pero hacia finales del mes que entra, te llegará un dinerito extra que te va a sacar del apuro. Ojo con la pérdida de objetos o dinero, andas muy distraído. También podrías recibir visitas que no esperabas y descubrirás por fin lo que una persona siente por ti… y no es precisamente amor. Así que fíjate bien a quién le abres la puerta… y el corazón.

GÉMINIS

La vida te va a poner un escenario donde te toque valorar más a los que de verdad están contigo, esos que nunca se fueron cuando todo se puso feo. Deja de vivir en futuro imaginario, no te presiones con cosas que ni han pasado. Eres bueno pa’ dar consejos, pero ¿ya aplicaste los tuyos o nomás andas de gurú? No intentes cambiar a los demás si ni tú te aguantas a veces. No te calientes por cualquier tontería, bájale a tu intensidad o vas a terminar perdiendo amistades por reacciones exageradas. Alguien te demostrará con hechos cuánto te quiere, y eso te va a mover el tapete. Si estás en una relación y notas frialdad, pon atención, porque algo huele raro… y no es el perfume. No es por chismear, pero alguien con pareja podría tirarte la onda, así que ponte trucha, que podrías caer y después acabar llorando en silencio con tu playlist sad. No cierres las puertas al amor, pero tampoco las dejes abiertas pa’ cualquiera. El que quiere algo serio lo demuestra, no solo lo dice.

CÁNCER

Se vienen días de mucho movimiento y transformación, así que ponte abusado con tus planes porque todo lo que traes en mente podría empezar a fluir si no te haces bolas tú solo. Es momento de iniciar cambios reales, pero de los buenos, de esos que te dan paz, no los que haces nomás por salir del paso. Deja de dejarte manipular por comentarios tontos de gente que ni vive tu vida. Tú sabes qué te conviene, así que no dejes que te siembren dudas. Aprende a vivir el presente, deja de angustiarte por un futuro que ni ha llegado. Los proyectos que has estado esperando van a comenzar a moverse, pero no te confíes, mantente firme y constante. En las noches podrías sentirte medio bajoneado, pero no confundas tristeza con nostalgia. Lo tuyo es actitud, así que levántate, sacúdete y sigue caminando. Una persona del pasado podría regresar queriéndote endulzar el oído, pero mucho cuidado, esa historia ya sabes cómo termina. Hazte una limpia de amistades tóxicas, deudas emocionales y pensamientos que no te dejan avanzar. No cargues con lo que ya deberías haber soltado hace tiempo.