Los argumentos de fiscales que doblegaron a un deprimido Ovidio Guzmán y a su abogado Jeffrey Lichtman

CHICAGO.- Usualmente, el abogado Jeffrey Lichtman se muestra firme, seguro, como lo he visto en otros tribunales federales de EE.UU., pero su talante no fue suficiente para evitar que su cliente, un deprimido Ovidio Guzmán López, tuviera que ceder a un acuerdo con fiscales federales en la Corte de Distrito Norte de Illinois por acusaciones de narcotráfico, particularmente fentanilo.

Aunque en septiembre de 2023, tras la extradición de Ovidio desde México, Lichtman aseguró que su cliente no colaboraría con fiscales federales, pero a los pocos meses su postura cambió y desde hace poco más de ocho meses reconoció que había un diálogo con las autoridades del Departamento de Justicia.

El escenario no era fácil para Ovidio, aunque Lichtman lo intentara minimizar frente a la prensa: el gobierno del presidente Donald Trump puso al frente de su plan de seguridad la lucha contra el fentanilo y nombró a cárteles como organizaciones terroristas, así como ordenar que se retomara la pena de muerte para acusados de tráfico de droga.

Además, la evidencia de los fiscales contra Ovidio es apabullante –como lo revela el acuerdo de culpabilidad– y Licthman se arriesgaba a que su cliente enfrentara incluso la pena de muerte, algo que los fiscales podían solicitar en cualquier momento de un posible juicio, aunado a que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán enfrentaba acusaciones en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Lichtman pretendió los primeros meses tener las cartas de su lado, pero la realidad fue apabullante, al grado que los fiscales lograron dejar claro que Ovidio puede enfrentar todavía cadena perpetua, a pesar del acuerdo de “culpable” sobre cuatro delitos, dos fincados en Illinois y dos en Nueva York.

“La recomendación de un abogado defensor para un acuerdo de este tipo suele indicar la convicción de que el gobierno tiene un caso sólido y que la única manera de que el acusado pueda evitar una sentencia muy severa es ayudándolo”, explicó a este diario Daniel Richman, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, experto en procesos criminales, seguridad nacional y ley federal criminal.

Ni Ovidio ni Licthman tenían salida. La única opción era un acuerdo con fiscales federales. El hijo de “El Chapo” enfrenta las acusaciones bajo un estado de depresión. Ante la jueza Sharon Johnson Coleman Ovidio reconoció que en octubre pasado un psiquiátra le diagnosticó depresión, por lo cual toma medicamentos.

“Entonces padece problemas mentales”, lanzó la jueza el 11 de julio pasado.

“Sí”, reconoció Ovidio, vestido con el uniforme naranja de prisionero federal, encadenado, con barba crecida y descuidada, parecía más delgado y se veía pálido.

“¿Cuándo fue la última vez que tomó el medicamento?”, preguntó la jueza.

“Esta mañana”, dijo Ovidio, quien negó tomar otras drogas, otros medicamentos y alcohol.

“¿Se siente bien?”, insistió la jueza.

“Sí”, respondió escuetamente Ovidio.

La jueza debía cuestionarlo para establecer que el acusado estaba en condición mental para firmar un acuerdo, decidir su futuro, atarse a las necesidades de los fiscales para la investigación en otros casos relacionados con el Cártel de Sinaloa, incluida la corrupción en México.

“Un acuerdo de este tipo obliga al acusado a rendir cuentas. Además, generalmente indica que ya ha proporcionado al gobierno información importante sobre los delitos de otros y que continuará proporcionándola, e incluso testificando en su contra”, agregó el profesor Richman. “En particular, cuando el gobierno tiene un caso sólido contra un acusado, un acuerdo de este tipo sugiere que cree que su cooperación será extremadamente valiosa en el procesamiento de otros objetivos de alto nivel”.

Los fiscales tienen abiertas investigaciones y procesos contra otros narcos, como Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, pero también se busca avanzar en casos sobre corrupción.

Un caso firme contra el narco

Tras la firma del acuerdo con fiscales, el abogado Lichtman dio una conferencia de prensa donde intentó desviar la atención sobre la situación de su cliente, acusando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de que su gobierno quería ser parte de ese acuerdo, aunque la mandataria mexicana en realidad se quejó que el gobierno de EE.UU. hiciera acuerdos con terroristas, luego de nombrar a cárteles como organizaciones terroristas.

Lichtman tenía pocos argumentos para explicar el cambio de estrategia en la defensa y doblegarse, incluso pareció olvidar que en 2023 negó buscar cualquier acuerdo.

“Estas cosas pasan, ¿sabes? No son definitivas”, argumentó. “O sea, cuando alguien me pregunta al principio del caso qué planea hacer el cliente, no sé qué va a pasar. No sé mucho hasta que el caso evoluciona un poco, se toma la decisión y la aceptamos”.

Aunque Ovidio está acusado de 12 delitos se declaró culpable en cuatro, dos de los cuales fueron transferidos de Nueva York, pero no son cargos menores, ya que alcanzan cadena perpetua, un castigo que los fiscales todavía tienen sobre la mesa.

Dos de los cargos son por conspiración para el tráfico de drogas, con un énfasis en el fentanilo; los otros dos cargos son por formar parte de una organización criminal durante un largo tiempo, en este caso el Cártel de Sinaloa, donde tuvo un papel como coordinador para acciones delictivas, incluido el tráfico de drogas, secuestros, asesinatos y el lavado de dinero, indica el acuerdo.

De esos delitos los fiscales tienen suficiente evidencia y el abogado Jeffrey Lichtman tenía poco margen de maniobra, como ahora lo reconoce.

“¿Cree que este es un buen acuerdo para su cliente?”, se le preguntó a Lichtman. Se quedó en silencio varios segundos, pensando, para luego reconocer la incertidumbre: “Te diré el día de la sentencia”.