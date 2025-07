La diabetes durante el embarazo y cómo puede afectar al recién nacido

La diabetes es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos (como los que se encuentran en el pan) que provoca niveles elevados de azúcar en la sangre. Esta alteración puede deberse a una producción deficiente de insulina o a que el cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina que produce. El riesgo para el bebé durante el embarazo depende tanto del momento en que se diagnosticó la diabetes como de su duración. Puede diagnosticarse antes del embarazo (diabetes pregestacional) o durante el embarazo (diabetes gestacional). Las mujeres embarazadas se someten a una prueba oral de tolerancia a la glucosa para determinar el diagnóstico.

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la diabetes pregestacional se presenta en aproximadamente el 1% al 2% de todos los embarazos. Desde 2021, alrededor del 8.3% de las mujeres que dieron a luz en los Estados Unidos tenían diagnóstico de diabetes durante el embarazo, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué efectos puede tener la diabetes no controlada en el bebé durante el embarazo?

La diabetes no controlada, tanto pregestacional como gestacional, se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y complicaciones en el feto. Durante el primer trimestre, puede aumentar el riesgo de muerte fetal y malformaciones congénitas, como defectos en el corazón, cerebro, columna, intestinos y huesos. Si el azúcar en la sangre permanece elevada en el segundo o tercer trimestre, el bebé puede presentar niveles elevados de azúcar, producir más insulina y tener un crecimiento excesivo (macrosomía).

¿Qué complicaciones pueden surgir en el recién nacido?

Después del parto, los recién nacidos de madres con diabetes no controlada pueden experimentar dificultades respiratorias, hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en la sangre) y problemas de alimentación con biberón. Estas complicaciones pueden deberse a niveles elevados de insulina en el bebé, lo que retrasa la maduración pulmonar. En estos casos, el bebé podría requerir ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales para monitoreo y tratamiento respiratorio y metabólico.

¿Cómo se manejan la diabetes pregestacional y la gestacional?

El tratamiento incluye control estricto de los niveles de glucosa en sangre, asesoramiento nutricional, actividad física regular y, si es necesario, medicamentos como insulina. Su médico puede recomendar reducir o eliminar algunos carbohidratos de la dieta y programar monitoreos frecuentes, especialmente si se recetan medicamentos.

¿Por qué es importante mantener el nivel de azúcar bajo control después del diagnóstico?

El seguimiento con su obstetra y el desarrollo de un plan individualizado son clave para mantener niveles normales de glucosa. Esto reduce el riesgo de complicaciones tanto maternas como neonatales, disminuye la posibilidad de tener un bebé con sobrepeso, reduce las lesiones durante el parto y previene el parto prematuro.

Acerca de la autora:

La Dra. Anne Marie Zepeda-Tiscareno, MD, MAS, FAAP, es especialista en medicina neonatal y perinatal. Es vicepresidenta de Pediatría en PIH Health Whittier y forma parte del equipo de cuidados intensivos neonatales en PIH Health Whittier y St. Francis Medical Center, en Lynwood, California. Es miembro activa de la National Hispanic Medical Association (NHMA).

Agradecimiento especial a la Dra. Sara Soto, gineco-obstetra en PIH Health Whittier, por su revisión médica de esta columna.



