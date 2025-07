Lucía Méndez desmiente rumores sobre su salud

Lucía Méndez habló nuevamente sobre su estado de salud. Tras atravesar una infección pulmonar, la actriz mexicana decidió desmentir una ola de rumores sobre la complicación de salud que sufrió.

Hace poco, una revista publicó que Méndez necesitaba utilizar oxígeno porque tenía un hongo en sus pulmones debido al consumo excesivo de cannabis, algo que la actriz desmintió.

En una reciente entrevista con el programa De primera mano, la actriz de 70 años negó los rumores. “Es absolutamente falso que tuviera yo un hongo, sería peligrosísimo para mi vida”, dijo.

“Me ven feliz, me ven contenta, me ven realizada; no entiendo, no solamente es conmigo; es saña”, agregó Méndez.

El pasado 6 de abril, Lucía Méndez fue hospitalizada tras presentar complicación de salud derivada de un contagio de covid-19.

“Lucía Méndez está hospitalizada, tiene Covid, no es grave la situación. Según sabemos, tenía problemas para respirar y dijo: ‘Mejor llévenme al hospital’ y sí, la estabilizaron y está respirando perfecto; lleva dos días ahí y no es nada grave, pero sí de cuidado”, informó Martha Figueroa del programa Hoy.

Tras la noticia, su médico, Jesús Enrique Barrios, explicó en entrevista con el programa Todo para la Mujer, que Méndez tiene una variación de covid-19, que derivó en una complicación respiratoria, y que debido a su buena salud su estado no ha sido grave.

“Estoy tratando a la señora Lucía Méndez de una infección, de una neumontis. Es como una neumonía secundaria a covid. En estos momentos está con oxígeno no ha estado intubada, no ha estado en riesgo de ser intubada, pero sí la tenemos con oxígeno en todo momento la señora Lucía”, dijo el médico.

Aunque el doctor explicó que sí cuenta con asistencia para poder respirar, descartó que se tratara de un problema grave.

Tras varios días en el hospital, Méndez continuó su recuperación en casa luego de que fuera dada de alta.

