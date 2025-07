Belinda sorprende al afirmar que apenas ganará regalías por ‘Heterocromía’

La vida de un artista no siempre es tan glamorosa como parece, y Belinda acaba de demostrarlo con una revelación que dejó a muchos con la boca abierta: su éxito ‘Heterocromía’ no le está generando casi regalías, y la razón tiene un nombre muy conocido… Disney.

En una entrevista con CNN en Español, la cantante mexicana confesó que, aunque su canción se ha convertido en un hit, los beneficios económicos son casi inexistentes. ¿La razón? La icónica introducción que incluye referencias a ‘Los Aristogatos’, la clásica película animada de Disney.

“Nada fácil, de hecho. Estuvimos trabajando hasta el último momento para poder tener los derechos. Porque, obviamente, ¿pues ‘Los Aristogatos’ de Disney? ¡Imagínate, carísimo!”, declaró Belinda.

Y sí, Disney no perdona cuando se trata de proteger su propiedad intelectual. La mención de los gatitos aristocráticos Toulouse, Berlioz y Marie en el intro de Heterocromía le costó a Belinda un porcentaje tan alto de las regalías que ella misma asegura:

“Yo creo que no veré las regalías de esa canción nunca. Porque se va todo para ellos, claro, o sea, es un gran porcentaje“.

Una obsesión que valió la pena

A pesar de los costos derechos que tuvo que pagar, Belinda no se arrepiente. Desde el principio, tenía muy claro cómo quería que sonara su canción, y estaba obsesionada con esa intro que sorprende a los escuchas.

“Me imaginé perfecto ese inicio, y después entrar a la vibra de la canción (…) Me obsesioné porque me gusta mucho sorprender al público”, explicó.

Y vaya que lo logró: ‘Heterocromía’ se ha convertido en una de sus canciones más populares, aunque económicamente no sea tan redituable para ella. Pero, al final, ¿qué vale más? ¿El dinero o la satisfacción de crear algo único?

Este caso nos deja una moraleja clara: en la industria musical, hasta la inspiración más inocente puede salir cara. Sin embargo, Belinda no parece arrepentirse. Para ella, el arte está por encima de las ganancias, y eso es algo que sus fans seguramente valoran.

Así que, la próxima vez que escuches ‘Heterocromía’, recuerda: detrás de esos segundos mágicos de Los Aristogatos, hay una historia de pasión, obstáculos legales y un gran cheque firmado para Disney.

¿Valió la pena? Para Belinda, la respuesta es un rotundo sí.

