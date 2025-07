Belinda sobre las críticas en redes sociales: “Estoy acostumbrada a que me digan tantas cosas feas”

Belinda se sinceró sobre las críticas y elogios en su carrera artística. La actriz mexicana suele ser blanco de ataques en redes sociales, pero también de muchos halagos.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, la actriz, quien atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales con el lanzamiento de su nuevo álbum Indómita y la exitosa serie Mentiras, habló sobre cómo lidia con las críticas.

Belinda reveló que está acostumbrada a recibir comentarios negativos y ataques en redes sociales, por lo que cuando recibe un elogio la sorprende mucho.

“Soy muy sensible, yo creo que estoy acostumbrada a que me digan tantas cosas feas que cuando me dicen algo bonito me sorprende mucho, entonces supongo que es eso…”, dijo.

Belinda también se refirió a cómo ha manejado a lo largo de su trayectoria los rumores y comentarios malintencionados. En entrevista con Rolling Stone en Español, confesó que la música ha sido su vía de escape y expresión frente a todas las opiniones, positivas y negativas.

Su canción “La Mala” es un claro ejemplo de cómo canaliza estas experiencias para empoderarse y reafirmar su fortaleza interior. La cantante destacó que no puede perder tiempo desmintiendo cada chisme, por lo que prefiere enfocarse en crear música y seguir su con su carrera.

En cuanto a su vida personal, Belinda afirmó sentirse plena y enfocada en sus proyectos. Su prioridad es su carrera y sus fans, aunque se mantiene abierta al amor si este llega en el momento indicado.

Con más de 25 años de carrera, Belinda está mostrando una nueva etapa en la que abraza su sensibilidad, fortalece su autoestima y continúa conquistando al público con su talento multifacético, tanto en la música como en la actuación.

El apoyo de figuras emblemáticas como Amanda Miguel y el cariño de sus seguidores son un fuerte impulso para su crecimiento artístico y personal.

