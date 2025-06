Danna aclara si tiene colaboración musical en puerta junto a Belinda 

Vaya revuelo causó la presencia de Danna durante la fiesta de lanzamiento del disco de Belinda, “Indómita”, pues además de desestimar una rivalidad entre ambas estrellas, desató una ola de rumores sobre una posible colaboración musical. ¿Se trata de una realidad? Sigue leyendo para enterarte.

Como era de esperarse, los cuestionamientos sobre la posible fusión de su talento con el de la artista española no tardaron en tocar a su puerta. Al respecto, indicó que si bien no descarta la idea, por el momento no hay nada planeado.

“Me gustaría escuchar lo que está haciendo y ya después platicar con ella, tener nuestro momento en el estudio y ya sorprenderlos mucho“, explicó en un encuentro con diversos medios de comunicación.

Otro de los detalles que reveló frente a la prensa fue su interés por seguir explorando diversos géneros musicales, específicamente el regional mexicano. En este sentido reveló que Belinda ha sido una artista que ha sabido fusionar su sonido con este género para dar una propuesta interesante.

“Me encanta la idea, Belinda se atrevió y fue súper valiente, metió su melodía pop y al final hizo un corrido muy coqueto. He hablado con varios colegas sobre hacer corridos y regional mexicano, pero aún sigo experimentando”, complementó.

Asimismo, Danna reconoció que para ella es indispensable tener una conexión con los artistas que colabora: “Lo más importante es que, en el estudio, salga algo que a ambos artistas nos guste, que nos sintamos contentos y seguros”, detalló.

Al recibir preguntas sobre su cumpleaños número 30 el próximo 23 de junio, reflexionó sobre las experiencias que ha recolectado en estos años de vida y la manera en la que abraza la etapa que está por venir.

“Me gradúo de una gran etapa en mi vida que son mis 20, me siento más plena que nunca, más guapa que nunca, más segura que nunca (…) Todos le tienen miedo a la edad, no estigmaticen a las mujeres. Creo que hay que darnos esa medalla de seguir creciendo, evolucionando como seres humanos, más allá de ser mujer u hombre. Creo que es importante la evolución y lo que nos permitamos seguir creciendo“, reiteró.

