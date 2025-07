Juan Soler y Lorena Herrera dicen estar listos para conquistar la cocina de Top Chef VIP 4

Top Chef VIP 4 está a punto de comenzar por Telemundo. Su estreno está previsto para el 29 de julio en el horario de las 7 PM/6 C, bajo la conducción de Carmen Villalobos.

Como parte de la promoción de estreno, conversamos con Juan Soler y Lorena Herrera, dos de las celebridades que conforman a las 20 personalidades que integran esta cuarta edición. Ambos son amantes de la cocina y afirman ser muy buenos en lo que hacen, pero admiten que el reto de cocinar con tiempo no es tan sencillo.

Soler y Herrera son para muchos los rivales a vencer, por lo buenos que son en la cocina.

Durante nuestra entrevista con el galán de las telenovelas, éste admite que otro de los retos más complicados de esta nueva aventura es la separación que implica estar lejos de su pareja, Paulina Mercado. Sin embargo, también dice que ella es parte de su motivación diaria, ya que, pese a la distancia, han logrado crear hábitos de comunicación que los mantienen juntos, pese a los kilómetros que los separan.

Lorena Herrera, por su parte, dice estar lista para este reto porque, aun y cuando hay muchas cosas que no come y que, por lo tanto, no necesariamente cocina en su día a día, sabe guiarse en la cocina y está preparada para cocinar de todo.

Esta conversación con Juan Soler y Lorena Herrera la pueden disfrutar en la segunda emisión de nuestro programa “Chatting con Protagonistas”, un espacio en el que conocerás la versión profesional de cada protagonista, el trabajo que hay detrás de los personajes más divertidos y/o entrañables de tus series o telenovelas favoritas. En donde aprenderás a entender las motivaciones de cada protagonista en la toma de decisiones que realizan en torno a los papeles o proyectos que aceptan.

En esta segunda emisión también te compartimos nuestra conversación exclusiva con los protagonistas de la serie “Isla Brava” de ViX, en donde nos hablan del proceso actoral detrás de sus personajes.

Nuestra próxima emisión contará con la participación de Héctor Sandarti y Carmen Villalobos, previo al estreno de Top Chef VIP.

