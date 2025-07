Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 17 de julio

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para este jueves 17 de julio.

Piscis

La energía del As de Oros marca este día con señales de prosperidad y bienestar. Es un buen momento para dejar atrás los miedos, confiar en tus capacidades y avanzar con el corazón abierto hacia lo que mereces.

En el ámbito laboral, será importante cuidar tus palabras. Pueden surgir decisiones clave y lo mejor será actuar con calma y claridad.

El arcángel Metatrón te acompaña hoy, guiándote para atraer equilibrio, riqueza y estabilidad. Cuida tu salud y busca espacios de bienestar personal. Además, el 16 de julio podría representar una oportunidad importante para realizar una inversión que has estado considerando.

En temas de amor, sé honesto contigo mismo. Es tiempo de soltar aquello que ya no vibra contigo. Se abre una puerta hacia nuevas oportunidades, incluso relacionadas con el extranjero o con talentos personales que aún no has desarrollado del todo.

Números de la suerte: 02, 24, 69

Colores del día: Verde y blanco

Signos compatibles: Cáncer y Escorpión