Asesinan a activista mexicano que pidió protección tras amenazas del Cártel del Golfo

El empresario y activista Gabriel Hernández Tovar, integrante del Colectivo 10 de Marzo A.C., fue asesinado a balazos en Reynosa, Tamaulipas, apenas seis días después de que las autoridades estatales le retiraran la custodia que le fue concedida por orden judicial, a pesar de vivir bajo amenazas directas del crimen organizado.

En mayo de 2021 fue secuestrado por presuntos integrantes del Cártel del Golfo. Durante su cautiverio documentó ejecuciones e inhumaciones clandestinas, y tras su liberación se convirtió en una voz crítica frente a las omisiones del Estado.

El crimen ocurrió al sur de la ciudad, cuando Hernández Tovar conducía una camioneta y fue interceptado por un grupo armado. El diario El Imparcial señala que fue perseguido y recibió múltiples disparos, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y cayera a un canal de aguas negras.

Su cuerpo, con varios impactos de bala, fue localizado en el asiento del conductor por elementos de Protección Civil y Bomberos.

Vivía bajo amenazas

Gabriel Hernández era ampliamente reconocido por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas y la defensa de víctimas de secuestro en Tamaulipas, una de las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado.

Desde su secuestro solicitó protección al Estado mexicano. En abril de este año, un juez federal ordenó medidas de custodia permanente a su favor. Sin embargo, hace una semana la protección fue retirada por la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía estatal sin explicación pública, a pesar de que el amparo seguía vigente.

La decisión fue denunciada por Delia Quiroa, fundadora del colectivo 10 de Marzo, quien acusó: “El gobierno debía garantizar su seguridad, y no lo hizo. Ahora estamos exigiendo respuestas y justicia”, declaró en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Denuncias directas antes de su muerte

En junio, un mes antes de su asesinato, Gabriel Hernández denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de un presunto integrante del Cártel del Golfo identificado como Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”. En un mensaje de voz enviado a medios acusó también al fiscal estatal, Irving Barrios, de proteger a dicho grupo criminal.

“Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, el responsable es Mario ‘La Chispa’ y el fiscal Irving Barrios”, advirtió entonces. También señaló que las autoridades no ofrecían condiciones de seguridad para empresarios ni para activistas. “Aquí en Reynosa, la capital del secuestro, el gobierno no protege a nadie”, dijo.

Postura oficial

Ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Fiscalía estatal han explicado por qué se retiró la custodia a Hernández Tovar, ni han informado avances sobre el caso.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las investigaciones, pero hasta el momento no ha informado avances ni emitido un posicionamiento oficial.

La omisión ha sido interpretada por organizaciones civiles como una muestra del desinterés institucional en proteger a quienes denuncian la violencia en la región. “Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades, pasan estas cosas”, lamentó Delia Quiroa.

