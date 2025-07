Héctor Sandarti se confiesa sobre su regreso a Telemundo en “Top Chef VIP”

Luego de anunciar su regreso a la pantalla chica, ahora como participante y no conductor, en la cuarta temporada de la competencia de cocina ‘Top Chef VIP”, Héctor Sandarti ha roto el silencio sobre esta decisión que podría dar un giro al rumbo en su carrera. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Siempre dispuesto a mostrarse tan real y sin medias tintas, el presentador de televisión habló por primera vez sobre su regreso a Telemundo tras el fin de su relación laboral en 2023.

“Acepté porque estoy en deuda con el público hispano de los Estados Unidos, que siempre me ha seguido, me ha querido, me ha aceptado, me ha extrañado, me lo ha expresado“, declaró en entrevista con la revista HOLA!.

Además, recalcó que si bien su salida de la cadena televisiva se dio de forma inesperada, su relación quedó en buenos términos, lo que dio pie a que hubiera una respuesta positiva ante la propuesta de formar parte de ‘Top Chef VIP’.

“Creo que como profesional tienes que entender que las cosas cambian, que las empresas tienen de repente decisiones que tomar con respecto al trabajo. Y yo, la verdad, siempre he tenido una muy buena relación con Telemundo (…) Es una empresa que ha confiado en mí, no una, tres veces. Y eso para mí es lo más importante y con eso me quedo”, compartió al portal.

Si bien el guatemalteco se dijo emocionado por este esperado regreso, confesó que la cocina es una de sus grandes debilidades. Pese a ello, se encuentra listo para desarrollar habilidades en esta ámbito y lograr llegar lejos en la competencia.

“Todavía lo sigo pensando, me sigo cuestionando, por qué acepté. A ver, a ver, te pongo en antecedentes. Número uno, no sé cocinar, no cocino nada, ni unos huevos (…) Creo que es una forma muy bonita de poder tener un contacto nuevamente con el público y que me conozcan, no solamente como un conductor, sino también como un ser humano, como una persona que vive momentos de dificultad y que se emociona y se quiebra y de repente se siente vulnerable”, añadió.

Será el próximo martes 29 de julio cuando Héctor Sandarti se unirá a otras 19 celebridades que pondrán a prueba sus habilidades culinarias en la cuarta temporada de ‘Top Chef VIP’, conducido por Carmen Villalobos.

Como en cada entrega, sus destrezas serán evaluadas por un jurado compuesto por los chefs: Inés Paéz Nin, Antonio de Livier y Betty Vázquez. El ganador de la temporada se llevará el codiciado título de Top Chef VIP y un premio de $200,000 en efectivo.

