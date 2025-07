Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de julio de 2025

LEO

Cuídate bien las espaldas, porque hay uno que otro compañero de trabajo que te tiene más envidia que ganas de vivir. No compartas todo lo que haces ni lo que planeas, hay ojos y oídos que no más están viendo qué sacan pa’ fregarte. Te llegará una llamada o mensaje que te va a poner más feliz que perro con dos colas, pero no te emociones de más, que luego te haces castillos en el aire y terminas barriendo los escombros. Un amigo o amiga te va a buscar para soltarte un chisme que te va a hervir la sangre, y lo peor es que te involucra a ti y hasta a tu familia.

Recuerda bien: el amor no se muere, nomás se cambia de cama, así que si estás en tus días grises, tranquilo, que pronto llega alguien a pintarte el mundo de colores. Ten cuidado con traiciones disfrazadas de amistad, y con discusiones familiares por no ponerse de acuerdo ni en qué pizza pedir. Ojo con un trámite importante que traes entre manos, porque si lo dejas para mañana, se te va a hacer bola de nieve.

Es momento de agarrar la onda y aprender de los tropezones que ya te diste, no vayas a caer otra vez con la misma piedra… y el mismo menso. Si surge un viaje inesperado, prepárate bien, porque si lo armas al aventón, no te va a salir como quieres. Si no tienes una chamba fija, ya ponte las pilas, hay oportunidades buenas, pero no van a llegar solas y aguas, que podrías empezar a sentir algo más que cariño por una amistad; esa persona va a sacarte sonrisas y enseñarte a confiar de nuevo. No ignores a quien te ha estado buscando y necesita de ti, aunque no tengas todas las respuestas, a veces solo basta con estar.

VIRGO

Si andas en una relación, más te vale andar con cuidado porque podría armarse el zafarrancho por culpa de un fantasma del pasado. Una ex o un ex podría aparecer nomás a mover el agua y poner todo patas arriba. Prepárate porque un chisme va a llegar a tus oídos, y lo peor es que tiene que ver con alguien cercano, ya sea amistad o familiar, y te va a dejar con el ceño fruncido.

No esperes que las cosas te caigan del cielo, ni que el trabajo toque a tu puerta con moñito. Si quieres ver resultados y que te rinda la quincena, necesitas moverte y ponerte trucha. Se vienen buenas oportunidades, pero solo para quien se las gana. Cuida mucho tu lengua estos días, porque la vas a traer más suelta que pantalón de elástico y podrías armar broncas de gratis por andar de bocón o bocona.

Te vas a sentir con coraje y frustración porque muchos planes no han salido como querías, pero eso no es excusa para andar de malas con todos. Aprende de los errores que has cometido, pero también abre bien los ojos a las lecciones que te da la vida, que no todo es regaño, también son señales.

Una amistad va a buscarte pronto, ya sea pa’ pedirte un consejo o para llenarte el buche de puro chisme, pero tú sabrás cómo tomarlo. Mejor habla, aclara y no te encierres, porque si sigues guardándote todo, podrías explotar como olla de presión y dañar a quienes no la deben ni la temen.

LIBRA

Prepárate porque se viene carga pesada de trabajo, estrés a lo desgraciado y una bola de responsabilidades que ni aunque te pongas las pilas vas a poder esquivar. Pero no todo es malo, eso también te traerá dinerito extra y mejoras en tu economía. Solo no te quejes, que el que quiere azul celeste, que le cueste.

No le sueltes tus secretos a cualquiera, hay gente que se hace la mosquita muerta y al rato anda regando el chisme por todos lados. Ten especial cuidado con lo que digas, sobre todo si se trata de tu familia o tu relación, porque te podrían inventar cosas bien feas. Se vislumbra una separación o divorcio en tu entorno cercano, así que prepárate emocionalmente si el tema te afecta.

Podrías volver a ver a un ex amor que te mueve el tapete, pero no corras, que si antes no funcionó fue por algo. Llévate las cosas con calma y no te claves tan rápido. Necesitas ponerte serio y arreglar esos problemas que traes con ciertas personas, pero sin pasarte de lanza ni herir a quienes te quieren.

Hay suerte en juegos de azar y posibilidad de cambiar de casa o carro, así que si estás en eso, este es el momento. También, una amistad anda necesitando tu apoyo más de lo que imaginas, no te hagas el desentendido. Estarás más sensible de lo normal, así que no escondas tus sentimientos, a veces abrir el corazón es lo único que te hace falta pa’ sanar.

ESCORPIÓN

¡Ponle un alto a tu gastadera! Se te va el dinero más rápido que el agua entre los dedos, y lo peor es que ni sabes en qué. No es momento de andar tirando la lana en puras cosas que ni necesitas ni te sirven pa’ nada. Vas a entrar en una etapa donde tu forma de ver la vida tiene que cambiar porque si no, te vas a meter en un camino sin salida.

Prepárate porque viene visita sorpresa de familia y traes la casa como zona de guerra. No esperes a que te caigan de repente con el tiradero que te cargas. Ya sabes: como está tu casa, está tu cabeza. Y tú ahorita necesitas orden, limpieza y buena vibra. Cambia la rutina porque si no lo haces, te vas a hartar de ti mismo o ti misma.

Es momento de hacer las paces con tu pasado. Si no sueltas lo que te dolió, seguirás cargando esa cruz por siempre. Perdona, incluso si no te han pedido perdón, pero hazlo por ti, pa’ que puedas avanzar sin resentimientos.

También ya déjate de tanta flojera, que no todo se logra viendo series y posponiendo la vida. Haz limpieza profunda, tira lo que ya no sirve y dale espacio a lo nuevo. Solo así se renueva la energía y empiezan a llegar cosas buenas. Estás en el punto exacto para un cambio, pero depende de ti si te lo rifas o te sigues quejando nomás.

SAGITARIO

No insistas donde ya te dijeron que no, ni trates de convencer a quien claramente no quiere nada contigo, porque te arriesgas a hacer el oso en cadena nacional. Si esa persona no da señales de vida ni muestra interés, mándala a la fregada con moño y todo. No te claves con lo que no es para ti.

Se viene un gasto inesperado que te va a hacer tragar saliva, así que ve ahorrando desde ya. Aprende a cuidarte y a quererte tal como eres, que últimamente te estás preocupando demasiado por lo que la gente dice, y eso nomás te baja la pila. ¿Desde cuándo te importa la opinión de los demás?

Es tiempo de aprender de cada tropiezo, incluso de esos que todavía te hacen apretar el hocico de coraje. Te van a llegar noticias buenas sobre ese asunto que te tenía comiéndote las uñas, por fin se te va a quitar esa preocupación y vas a dormir como bebé.

Vas a descubrir que alguien que te caía bien te estaba jugando chueco. No te enojes, mejor agradece que se quitó la máscara a tiempo. Y aunque duela, acuérdate que la vida no se equivoca: si se va, que se vaya. El amor no se ha acabado pa’ ti, solo se anda tomando su tiempo. No le cierres la puerta, pero tampoco te andes dejando de cualquiera.

Cuida más tu salud, últimamente te has estado descuidando y tu cuerpo ya te está mandando señales. Escúchalo. Si tú estás bien, todo lo demás agarra rumbo solito.

CAPRICORNIO

Alerta roja: hay personas del pasado que quieren volver a tu vida, pero antes de abrir esa puerta, piensa bien si vale la pena. No sea que termines otra vez en el drama que tanto trabajo te costó superar. Algunos fantasmas del ayer nomás regresan a ver si todavía te pueden revolver la cabeza.

Un familiar se va a acercar en busca de apoyo, no le des la espalda porque lo que das, tarde o temprano, se te regresa. Prepárate porque podrías reencontrarte con alguien que te marcó cañón, y eso te va a revolver más que licuadora en 5. No tomes decisiones en caliente.

En el trabajo hay miradas y cuchicheos, así que cuida lo que haces y dices, no sea que te metan en chismes solo por andar en el lugar y momento equivocado. No te desgastes queriendo agradar a todos, el que quiera estar contigo que sea de corazón y no por interés.

Ya basta de hacerte del rogar, si alguien te quiere bien y te lo ha demostrado, échale ganas y da ese paso. Pero si le estás tirando a alguien que ni te pela, mejor cambia de canal. Aprende a cuidar tu dinero, porque vienen gastos fuertes y si no te administras, vas a andar más apretado que pantalón de quinceañera.

La vida no espera a que dejes la flojera. Ponte las pilas, haz lo que tienes que hacer y deja de lamentarte por lo que no fue. Lo bueno apenas viene, pero si no te mueves, se te va a pasar de largo.

ACUARIO

No sigas pateando el bote. Los pendientes que tienes se te van a juntar y después no vas a saber ni por dónde empezar. Lo que puedas hacer hoy, hazlo, aunque sea con flojera, pero hazlo. Y de paso, échate una limpia en casa: tira todo lo que esté roto o estrellado, porque eso solo estanca la energía y no deja que fluya lo bueno.

Cuida tu salud porque podrías tener un bajón inesperado. No es por espantarte, pero si sigues ignorando señales de tu cuerpo, te va a pasar factura. Aléjate de amistades conflictivas, de esas que nomás buscan meter cizaña y hacerte sentir menos. Tú no estás pa’ eso ni para cargar dramas ajenos.

No olvides quién eres ni todo lo que te ha costado llegar hasta aquí. Si alguien no lo valora, que se vaya por donde vino. Puede que andes cargando cierta negatividad, y eso te trae trabado. Hazte un baño con canela, miel y laurel, pa’ limpiar esa mala vibra y abrirte los caminos.

Ya suelta ese recuerdo que traes bien amarrado, ese ex ya fue, y si no funcionó, es por algo. El amor nuevo no va a llegar si sigues mirando al pasado. Descansa mejor, bájale a la desvelada porque ya ni aguantas como antes y las ojeras no se tapan ni con filtro.

Este es tu momento de sanar, moverte y volver a disfrutar la vida sin tanto pendiente.

PISCIS

El amor a distancia solo se complica si tú lo ves así. Cuando hay ganas y amor del bueno, no hay kilómetros ni pretextos que valgan. Pero si ya estás dudando, entonces pregúntate si vale la pena seguir invirtiéndole tiempo al asunto.

Cuida tu cuerpo, que ya estuvo bueno de echarte como trapo en el sillón. Sal, muévete, ponte en forma, haz algo por ti, porque si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer. Aprovecha el tiempo, no lo desperdicies en puras redes y novelas.

Ya es momento de empacar maletas y armar ese viaje que tanto has pospuesto. Si el pasado te hizo garras, ya ni modo, no lo puedes cambiar. Pero sí puedes decidir no seguir cargando con eso. Manda a volar a quien solo te drena o te mete ideas negativas en la cabeza.

Ábrete a nuevos aprendizajes, un curso o diplomado te caería de perlas para crecer profesionalmente. Eso sí, ni se te ocurra andar rogando amor o atención. Si no te valoran, retírate con dignidad. Quien da de más sin recibir, termina vacío.

Cuida tus cosas porque podrías perder algo importante, y arregla esos pleitos familiares antes de que se hagan bolas. No esperes a que sea demasiado tarde para pedir perdón o darlo. El corazón se aligera cuando se sueltan los rencores.

GÉMINIS

No te andes haciendo telarañas en la cabeza antes de dormir, deja de inventarte historias que ni existen. El futuro es incierto, sí, pero preocuparte por lo que todavía no pasa nomás te va a llenar de ansiedad. En estos días vas a notar que bajas de peso sin buscarlo, y no es brujería, es preocupación acumulada.

Vienen días en los que andarás más galán o galana que nunca, tu carisma va a andar desatado y vas a tener a más de uno babeando por ti. Aprovéchalo, no todos los días se despiertan pasiones así. Hasta podrías recibir una declaración de amor de alguien que no te esperabas.

Eso sí, ponle freno a los gastos, no andes comprando cosas nomás pa’ llenar el vacío emocional. Aprende a quererte y a apapacharte tú solito, pero sin descuidar tu cuerpecito, que es el único que tienes pa’ toda la vida.

La gente siempre va a hablar, así que si no te ayudan con la renta ni te llenan el refri, que no te importe lo que digan. Al final del día, tú sabes quién eres. Al terminar la semana podrías sentir un bajón de ánimo, te va a entrar la nostalgia por alguien que ya no está, pero recuerda: la vida no se detiene, y tú tampoco deberías.

CÁNCER

Ya ve juntando unos pesos porque el viaje de tus sueños anda a la vuelta de la esquina. Y no te pongas pretextos, si tanto lo deseas, haz que suceda. Estos días vienen cargados de romance, cachondeo y una que otra travesura si te dejas llevar.

Ponte al corriente con tus pagos y deudas antes de que se te venga el karma encima. Si no te pones las pilas, podrías terminar en problemas legales o, mínimo, vetado del crédito. Cuida tu carácter porque la luna te trae con la mecha corta y sin querer podrías lastimar a alguien que no tiene la culpa de nada.

Vas a tener un encuentro bien perrón con alguien especial que te va a levantar el ánimo cañón. Recuerda que las dificultades traen lecciones escondidas, así que no te amargues, mejor aprende.

Si estás soltero o soltera, una fiesta o reunión te va a poner en contacto con alguien que puede interesarte más de lo que imaginas. Si te late y hay química, aviéntate, que a veces lo que empieza como amistad termina en pasión. Y si no cuaja, mínimo ya te diste un buen taco de ojo.

ARIES

Del pasado viene un problemita que creías superado, pero nomás se andaba escondido. No te claves ni revuelvas lo que ya te causó dolor, mejor dale vuelta a la hoja. También es hora de cuidar ese cuerpazo criminal que Dios te dio, ya te estás pasando con los antojitos y se te nota.

No cargues con broncas que ni tuyas son. Aprende a decir “eso no me toca” y cuida tu paz mental. Si estás en una relación, no seas tan intenso, porque vienen celos, discusiones y posibles malentendidos que podrías evitar con tantita calma.

No andes buscando pleito donde no hay, porque el que busca encuentra y podrías acabar durmiendo en el sillón. Si estás soltero, no andes mendigando cariño; el amor no se ruega, se da parejo.

Viene una lana que no esperabas y te va a sacar de un apuro económico. Pero aguas, no la malgastes, mejor úsalas pa’ ponerte al corriente o invertir en algo que valga la pena. Vienen aprendizajes importantes en estos días, abre bien los ojos y no los desperdicies.

TAURO

Viene una cita o reunión que te va a caer como anillo al dedo. Disfrútala, suéltate el chongo y deja el celular un rato, que la vida se vive en el presente. Vas a extrañar a alguien de tu familia, pero no te agüites, pronto sabrás de esa persona.

Últimamente antes de dormir te pones bien nostálgico, y hasta se te va el sueño por estarle dando vueltas a lo que ya fue. Tu mente anda traicionera, así que bájale dos rayitas al drama mental y ponle orden a tus pensamientos.

Cuidado con lo que comes, porque podrías subir unos kilitos y luego te vas a estar quejando. La ansiedad te puede hacer tragar de más, así que respira, relájate y no te desquites con el refri.

Te darán ganas de buscar al pasado, ya sea para pedir perdón o cerrar ciclos. Si es algo que te hará bien, hazlo, pero sin clavarte ni quedarte atorado. También cuida tus tiempos y no te atrases en lo que tienes pendiente.

Te llegará una noticia que te va a dejar con los pelos de punta, pero respira hondo, no te aceleres ni inventes tragedias. Todo tiene solución, nomás es cuestión de mantener la calma y no entrar en modo novela.