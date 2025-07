Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de julio de 2025

LEO

Tus sueños te van a soltar una bomba, algo que habías estado esperando saber desde hace rato. Si tienes pareja, prepárate porque se vienen noches de pasión que ni en las telenovelas. Por ahí se ve el embarazo de un familiar, y también el regreso de una amistad del pasado que podría llegar con chismes, lágrimas o una segunda vuelta. En lo económico te llega una lanita extra que ya dabas por perdida, así que no la gastes en babosadas. Vas a andar muy atractivo o atractiva, los amores se te van a amontonar, pero ojo: podrías fijarte en el más bonito y no en el que más te conviene. Hazle caso a tu corazón, no a lo que te alborotan los ojos. Una amistad pasará por un susto de salud o accidente, pero saldrá bien. Si tienes pareja, ponte abusado, porque hay dos personas que se le andan arrimando mucho, y a tu pareja no le están siendo indiferentes. En temas del amor hay chance de formalizar algo chido, pero bájale a tus exigencias, recuerda: si quieres un cuerpazo, también tú ponte en forma. Cuidado con viajes improvisados, podrían no salir como esperas, mejor planea todo con calma y no le dejes todo al “a ver qué pasa”.

VIRGO

Si tu pareja no es tan melosa o expresiva como tú, no le estés sacando la sopa cada rato, no todos nacimos poetas. Se te vienen nuevas oportunidades de dinero, pero también broncas con superiores o jefes. No caigas en provocaciones, deja que ladren los perros, tú sigue caminando. Hay alguien en tu familia que te tiene atravesado como espina y podría meterte en un chisme, así que no te confíes y mantente bien alerta. No intentes cambiar tu carácter por quedar bien con los demás, quien te quiera, te acepta con todo y tu genio. Eres desconfiado y orgulloso, y eso a veces aleja a los buenos, así que bájale tantito. Ponte en modo saludable porque si sigues como vas, ni el pantalón de la buena suerte te va a quedar. Si estás en una relación, ya va siendo hora de dar el siguiente paso: ¿anillo, viaje o terapia? Lo que se necesite para reforzar. Una noticia te va a hacer ver todo gris, pero después entenderás que fue lo mejor. La vida no se equivoca, y menos contigo.

LIBRA

Ya deja de arrastrar fantasmas del pasado, lo que fue, fue, y si no te dejó lección, mínimo te dejó con el ojo cuadrado. Céntrate en lo que vale la pena ahorita, no en lo que ya se lo llevó el agua. Se vienen señales claras: cambios de trabajo, invitaciones a fiestas y reuniones donde podrías conocer a alguien interesante o mínimo echar el chal a gusto. En el trabajo se van a alborotar las envidias, así que cuida lo que dices y a quién se lo dices. Te gusta mucho cargar culpas ajenas y eso no te toca, cada quien que se haga cargo de su mugrero. Eres una persona muy amorosa cuando te enamoras de verdad, transmites paz y eso vale oro, pero últimamente te estás endureciendo mucho, y aunque es por defensa, no vayas a terminar con el corazón de piedra. Si sigues ignorando tu salud, pronto te vas a dar cuenta que la báscula no miente. No permitas que alguien del pasado llegue a arruinar tu presente, suelta lo que ya no es tuyo y no recojas lo que tiraste por algo.

ESCORPIO

Tus emociones van a estar como montaña rusa: un día quieres abrazar al mundo y al otro andas listo pa’ soltar manotazos. Controla tu carácter porque es muy explosivo, y aunque a veces ni te das cuenta, terminas lastimando gente que te quiere bien. Ponte en modo ahorro porque vienen gastos que te van a dejar temblando. Tu pareja andará bien cariñosa o cariñoso, pero no te ilusiones de más, porque algo trae entre manos y no es precisamente una sorpresa bonita. En lo económico, aunque parece que la tormenta sigue, ya se empieza a ver la luz, pero no te confíes y evita comprar cosas innecesarias. Se avecinan chismes fuertes que podrían tocar temas familiares, cuida mucho tu lengua porque una palabra mal dicha podría volverse un problema grande. Si hay un pendiente que no se ha resuelto, relájate, porque a más tardar para fin de mes se desenreda. Pero eso sí: deja de andar metido en problemas que ni tuyos son.

ARIES

Tu familia anda necesitando más de ti, y tú como si nada, haciéndote el loco o la ocupada. Es momento de poner de tu parte porque si tú no cuidas lo tuyo, nadie lo va a hacer. Una persona de piel clara va a causar un problema familiar, aguas con eso. Ya no finjas amor ni simpatía por alguien que ni al caso, te estás haciendo daño solo por quedar bien. Tu sentido del humor es lo que te hace único, no lo pierdas ni lo apagues por nadie. Se te viene una propuesta interesante relacionada con trabajo o estudios, ya sea un curso, taller o capacitación que podrías aprovechar para abrir nuevos caminos. Tu carisma te abre puertas, pero también atrae a vividores o convenencieros, así que no dejes entrar a cualquiera en tu vida. Vienen días en que ciertas personas chismosas van a querer fregarte con comentarios venenosos, tú mantén la clase y no caigas en provocaciones. Ojo con una vecina o alguien cercano que te trae atravesado y solo busca el momento para meterte zancadilla. No te me distraigas ni confíes de más, porque el diablo anda suelto y a veces se disfraza de compadre.

TAURO

Traerás la suerte pegada hasta en los calzones, sobre todo en juegos de azar, pero no te emociones tanto, no vayas a apostar la quincena. Se visualiza una conexión muy intensa con una amistad, pero ten cuidado, podrías terminar bien clavado y la otra persona ni en cuenta. Cuídate de caídas, golpes o accidentes caseros, andarás medio distraído. Un amor de tierras lejanas se ve en tu camino, probablemente por redes sociales o una app de ligue, así que actualiza tu mejor foto. Emocionalmente vienes arrastrando heridas, ya no dejes que nadie más te las abra. Una persona del pasado volverá a aparecer, y ahora sí vas a notar cómo la vida le ha dado una buena revolcada. Pon atención a tus sueños, traen mensajes bien claritos sobre algo importante que está por suceder. Tu familia necesita más de ti, no la descuides, que son los que realmente están cuando todo se va al carajo. No te enfoques en lo que no puedes controlar, vienen nuevas oportunidades que podrían cambiar tu panorama, pero tendrás que tener paciencia y no desesperarte como sueles hacerlo.

GÉMINIS

¡Ya basta de fregaderas! Es momento de pensar en ti y de ponerte más bueno o buena que una tentación. Te has dejado mucho últimamente y ya es hora de volver a sentirte a gusto con tu cuerpazo criminal. El problema es que la tentación te gana y no puedes decirle que no a los tacos de madrugada. Mucho cuidado con esperar demasiado de gente que ya te ha demostrado que no da más. Aprende a poner límites. En tu familia se vienen discusiones que podrían salirse de control si no sabes mantener la calma. Tú escucha, sonríe y luego suéltales la bomba con elegancia. Estás en una etapa muy intensa sexualmente, pero también muy fértil, así que aguas con accidentes que terminen en pañales. Se te vienen cambios bien cañones que te van a ayudar a crecer y a dejar atrás a gente que solo te quita la paz. Cuidado con amores fugaces que podrían dejarte más estrés que placer, no todo lo que brilla es cama. Te vas a dar cuenta quién sí y quién no merece seguir siendo parte de tu historia.

CÁNCER

Se aproxima un amor que te va a poner de cabeza y te hará cuestionarte muchas cosas. Pero no te aceleres, desconfía de quien te habla de amor al primer “hola”, no todo lo bonito es real. Recibirás un mensaje o llamada que te va a alegrar el alma, podría ser una noticia que estabas esperando. Ojo con vecinas o conocidos que te tienen envidia y podrían estar hablando mal de ti o hasta haciéndote mala cara sin motivo. Hay una amistad que te tiene muchas ganas, pero no se anima a dar el paso, fíjate bien porque el amor a veces está más cerca de lo que crees. Ya no permitas que nadie te quite tu valor, ni tu pareja, ni amistades, ni familia. Si estás en una relación, vas a notar cambios raros en tu pareja; no ignores las señales, algo anda raro y tú lo sabes. Viene un cierre fuerte con una persona que ya no te suma, y aunque dolerá, te abrirá las puertas a algo más bonito. Aprende a soltar sin aferrarte, recuerda que lo que se va sin que lo corras, es porque ya estorbaba.

PISCIS

Hay dos amistades tuyas que ya te están dando la puñalada por la espalda, y lo peor es que se hacen los que más te quieren. Suelen hablar de ti con otros porque la neta les das envidia, y como no pueden contigo, buscan bajarte tumbándote con chismes. Pero tú tranquilo o tranquila, que solitas se van a caer con su propio veneno. Es momento de dejar de arrastrarte por amores que ni te pelan y de cerrarles la puerta a quienes nomás estorban en tu vida. No sigas ahí, esperando que te quieran cuando ni tú te estás queriendo como se debe. Renuévate, empieza de cero y acepta solo a quienes te hagan reír, te den paz y no te succionen la energía. El amor llegará por sorpresa, pero si no tienes pareja, abre bien los ojos y no repitas los mismos errores de antes. Que no te dé miedo decir que no, porque en esta etapa quien no suma, estorba.

ACUARIO

Andas con los cambios de humor como montaña rusa, y eso te podría meter en pleitos con quien menos lo esperas. Cuídate la garganta, porque cualquier descuido y ya te tienen con antibiótico y en cama. Ya no dejes todo para después, disfruta tu presente porque lo único seguro es el “ahorita”. Haz una buena limpia en tus amistades, porque hay varias víboras que solo están para sacar información y llevar chismes a tus espaldas, incluso con tu ex o con gente que te tiene cruzado. Un vaso con agua y tres limones bajo la cama te puede ayudar a cortar esas malas vibras. No te desgastes buscando justicia divina, deja que la vida se encargue de joder a quienes se lo ganaron solitos. Estás entrando a una nueva etapa, así que suelta lo que pesa y abre espacio para lo nuevo. El amor no se mendiga, se comparte, así que deja de insistirle a quien no mueve ni un dedo por ti.

CAPRICORNIO

Cuidado con embarazos no planeados, porque el universo anda muy fértil y podrías llevarte una sorpresita. No dejes que los comentarios negativos de gente envidiosa te afecten, tú vas pa’ arriba y eso a muchos les arde. Vienen pruebas duras, pero también lecciones importantes que te van a hacer más fuerte que una piedra de río. Aprende a administrar tus gastos porque al final del mes podrías andar contando las monedas. Una amistad va a necesitar mucho de ti, y ahí se verá de qué estás hecho. Es momento de dejar atrás el pasado, ya no sirve cargar con maletas emocionales que solo estorban. Si has soñado con poner un negocio, es el momento de moverte, porque podría volverse realidad más rápido de lo que esperas. En el amor, si tienes pareja, podrían surgir celos, pero lejos de separarlos, los unirá más. Eso sí, prepárate porque vas a descubrir algo que no querías aceptar, pero ya es hora de ver la verdad sin filtros.

SAGITARIO

Te viene un giro bien cañón en tu vida sentimental, algo que no veías venir y que va a sacudirte de pies a cabeza. Puede ser el regreso de alguien del pasado o un nuevo amor que te va a revolcar el alma. En el trabajo podrían reconocerte por algo que hiciste hace tiempo, así que sonríe, porque lo que sembraste empieza a dar frutos. Viene una buena racha económica, pero también tentaciones fuertes de gastar en cosas innecesarias, así que cuidado con eso. Si tienes pareja, podrían hablar de comprometerse o hacer algo juntos que los una más. Si estás soltero, ponte guapo o guapa, porque la atracción estará a tope y no te van a faltar pretendientes. En lo familiar, se viene un chisme que podría armar revuelo, mantente al margen, no te metas donde no te llaman. Tú enfócate en tus metas, que el que mucho abarca, termina mal de la espalda.