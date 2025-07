Luka Doncic quiere “traer campeonatos” a Los Ángeles

Luka Doncic no oculta sus aspiraciones en la NBA: quiere hacer historia con los Lakers. En declaraciones ofrecidas al departamento de comunicaciones de la franquicia, el base esloveno dejó clara su intención de convertirse en un referente para la franquicia angelina. “Quiero ser conocido como el tipo que trajo campeonatos a la ciudad“, afirmó.

Con solo 26 años, Doncic se prepara para su segunda temporada en Los Ángeles luego de un sorpresivo traspaso desde los Dallas Mavericks. En febrero pasado, un intercambio de alto perfil lo llevó a los Lakers, mientras Anthony Davis partió rumbo a Dallas en un acuerdo entre tres equipos que sacudió la liga.

El impacto inicial fue enorme. Doncic, elegido con la tercera selección del Draft de 2018, había sido el rostro de los Mavericks durante seis temporadas. Sin embargo, no tardó mucho en adaptarse al nuevo ambiente. “No fue fácil llegar como el nuevo a una ciudad nueva, pero lo primero que me impresionó fue la bienvenida de los fans”, señaló.

Su llegada también significó compartir vestuario con LeBron James, una figura histórica que aún permanece activa y que ha sido clave en la transición de Doncic al equipo. Durante su primer año con los Lakers, el equipo cayó en la primera ronda de los playoffs ante los Minnesota Timberwolves. A pesar de la eliminación temprana, Doncic tuvo un rendimiento destacado.

Una mentalidad competitiva y cifras que respaldan su ambición

En la temporada regular, el esloveno promedió 28.2 puntos, 8.2 rebotes y 7.7 asistencias por partido. En los cinco encuentros de postemporada, elevó sus números a 30.2 puntos, 7.0 rebotes y 5.8 asistencias, mostrando su capacidad para rendir en momentos clave.

Doncic también compartió que su habilidad para el baloncesto se forjó desde la infancia, cuando solía superar a sus amigos. “Nunca hubo un momento exacto en el que supe que era bueno. Siempre jugué, y era mejor que ellos. Creo que jugar fútbol me ayudó con el movimiento de pies”, dijo.

Los Lakers, con 17 títulos en su historia, no ganan un campeonato desde la temporada 2019-2020, cuando vencieron al Miami Heat en seis juegos. Doncic ahora carga con la presión y el deseo de devolver al equipo a la cima. “Soy competitivo con todo. Y quiero ser ese tipo del que todos hablen por traer de vuelta los campeonatos”.



