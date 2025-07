Mascherano prefiere que Messi y Jordi Alba no participen en Juego de Estrellas de la MLS 2025

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, expresó este viernes su deseo de que Lionel Messi y Jordi Alba no participen en el próximo Partido de las Estrellas de la MLS 2025, argumentando que los jugadores necesitan descanso en plena temporada regular y que el desgaste físico acumulado puede pasar factura al equipo.

El MLS All-Star Game 2025 se celebrará el 23 de julio en Austin, Texas, y enfrentará a las figuras de la Major League Soccer contra los mejores jugadores de la Liga MX.

Además, Jordi Alba también ha sido convocado para participar en el Skills Challenge, una jornada previa de pruebas de habilidad que se realizará el 22 de julio.

“Los jugadores han sido convocados, me gustaría que pudieran descansar, pero no es mi decisión”, señaló Mascherano en rueda de prensa. “Sé lo importante que es el All Star Game y, por lo que sé, no hay ninguna decisión del club, todo sigue como de costumbre”, agregó el técnico argentino, dejando claro que la participación de Messi y Alba sigue en pie, pese a sus reservas.

Calendario exigente para el Inter Miami

El Inter Miami atraviesa una etapa de alta carga física. Esta semana enfrentará su tercer partido en siete días, recibiendo al New York Red Bulls el sábado por la noche, en plena reanudación de la temporada tras su participación en el Mundial de Clubes, donde fueron eliminados por el PSG en octavos de final.

Además, el equipo comenzará en breve su participación en la Leagues Cup 2025, debutando el 30 de julio ante Atlas FC, sumando así más minutos de exigencia para un plantel que ha sido golpeado por las lesiones.

Mascherano mostró también su preocupación por el estado físico general del equipo, especialmente tras la lesión del arquero Oscar Ustari en el partido contra FC Cincinnati. El argentino debió ser reemplazado por Rocco Ríos Novo, quien será titular en el próximo encuentro.

“Ha sido una temporada muy intensa. Hemos tenido muchas lesiones musculares en las últimas semanas y debemos encontrar la manera de evitarlo”, señaló Mascherano. “El equipo se está deteriorando poco a poco con las lesiones y debemos mejorar”.

