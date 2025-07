Clarissa Molina se sincera en ‘El Gordo y La Flaca’ sobre los arreglitos que se ha hecho

La presentadora dominicana Clarissa Molina, quien se diera a conocer por el concurso de ‘Nuestra Belleza Latina’, se sinceró en ‘El Gordo y La Flaca’ sobre los retoques que se ha hecho a sus 33 años.

La también actriz habló sobre este tema en una plática que tuvo con Raúl de Molina, en donde aseguró que todo lo que tiene es natural.

“Yo no me he hecho nada, Rauli”, contó Clarissa Molina al aire ante la duda del presentador de origen cubano sobre si todo en ella era natural.

A continuación detalló que ella no está en contra de los procedimientos que se han hecho algunos de sus compañeros en la industria, pero ella agradece no haber tenido necesidad de ingresar al quirófano.

“Yo comparto todos los procedimientos que se hacen hoy en día, pero no me he puesto ni relleno. No me gusta pincharme la cara porque le tengo miedo a las agujas. El proceso no es nada fácil”, se sinceró Clarissa.

Luego de que el video fuera compartido en las redes sociales del show, Clarissa aclaró que sí se ha inyectado bótox, pero porque así lo ha requerido su personaje en la actuación, pero no por iniciativa propia.

“He usado bótox en ciertas ocasiones, pero por la actuación. Mientras menos es mejor, pero cero rellenos. No me gusta o, quizá, aún no lo necesito jaja”, escribió Clarissa Molina.

A continuación detalló que también suele inyectarse plasma, un procedimiento que se realiza con su propia sangre, pero de ahí en fuera aseguró que no se ha hecho nada más, aunque su seguidores señalan que también se retocó la nariz.

“Sí me inyecto plasma ya que viene de mi propia sangre ❤️”, concluyó Clarissa, quien actualmente está soltera.

