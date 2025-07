Debate sobre Medicaid: políticos conservadores critican a beneficiarios sin discapacidad que no trabajan

Dirigentes republicanos defienden los cambios a Medicaid argumentando que en la actualidad existe un grupo de personas que no deberían calificar, ya que pueden trabajar, pero eligen quedarse en casa y relajarse.

“Hay casi 5 millones de personas sin discapacidad que reciben Medicaid y simplemente deciden no trabajar”, dijo recién el estratega político, comentarista y escritor conservador Scott Jennings en “CNN NewsNight con Abby Phillip”. “Pasan seis horas al día socializando y viendo la televisión. Y si no puedes levantarte del sofá de la abuela y trabajar, no quiero pagar tu asistencia social”, agregó.

A estos comentarios se agregan los del administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, quien se refirió al tema en Fox News: “Cuando se creó el programa, hace 60 años, nadie se planteó que se aceptaría a personas sin discapacidad que pudieran trabajar y se les daría acceso a Medicaid. Hoy en día, la persona promedio sin discapacidad que recibe Medicaid y no trabaja ve 6,1 horas de televisión o simplemente pasa el rato”.

Medicaid nació como un programa de seguro de salud federal-estatal para cubrir la atención médica a personas de bajos ingresos.

Criterios para calificar a Medicaid

Los criterios actuales para calificar a Medicaid se basan principalmente en los siguientes factores:

Ingresos bajos: El umbral de ingresos permitido varía según el tamaño del hogar y el estado, pero generalmente en los estados con expansión de Medicaid, los adultos con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza (FPL) califican. Este límite se ajusta teniendo en cuenta la cantidad de personas en la familia.

Número de miembros del hogar: Los ingresos máximos permitidos para calificar aumentan conforme crece el tamaño del hogar, y cada estado establece umbrales específicos.

Edad: Está destinado a grupos como niños, adultos mayores de 65 años y mujeres embarazadas.

Discapacidad: Las personas con discapacidades también son elegibles bajo condiciones específicas.

Residencia y ciudadanía: Se requiere ser ciudadano estadounidense o residente permanente/legal en el estado donde se solicita. Es de destacar que algunos estados permiten cierto acceso a no ciudadanos bajo condiciones particulares.

Cambios recientes

Durante 2025 se han implementado ajustes importantes. Se exige a los estados verificar la elegibilidad de beneficiarios de expansión cada seis meses (antes era anual), para asegurar que mantienen los requisitos.

Se ha reducido la cobertura retroactiva, pasando de tres meses a solo un mes antes de la solicitud.

Se aumentaron los límites de patrimonio neto en viviendas para descalificar acceso a servicios de salud a largo plazo (de $750,000 a un millón de dólares).

Igualmente, ha habido ajustes en las pruebas de ingresos y otras revisiones administrativas para mejorar la precisión y evitar inconsistencias en la elegibilidad.

Se argumenta que estos cambios buscan equilibrar la expansión del programa con controles más rigurosos para asegurar que Medicaid atienda a quienes realmente cumplen los criterios.



