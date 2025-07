Denuncian abusos y falta de atención médica en centros de detención en Florida: “Está todo sucio”

Una inmigrante hondureña, que recientemente fue deportada a su país, aún tiene pesadillas por los días que debió permanecer en centros de detención ubicados en Florida. La mujer denuncia que sufrió hacinamiento y falta de atención médica, además de ser encarcelada en condiciones deplorables.

“Rosa”, como prefirió que le llamaran para proteger su identidad, se ganaba la vida en Miami haciendo remodelaciones en viviendas, pero terminó arrestada por agentes de ICE después de cometer una infracción de tránsito. Posteriormente, fue trasladada al Krome North Service Processing Center.

“Es una cárcel de puros varones y me metieron en una hielera con 30 mujeres, todo muy sucio, la primera noche dormimos en el piso”, relató la inmigrante, en un reporte de Noticias Telemundo. Dos días después fue llevada al Broward Transitional Center, también en Florida.

Asimismo, mostró las pastillas contra la depresión y ansiedad que le ofrecían en el mismo centro de detención, señalando que ambas condiciones psicológicas se las provocaron durante su proceso de deportación.

Los abusos que denuncia Rosa fueron documentados en el reporte “You feel like your life is over (Sientes que la vida se acaba)”, difundido por Human Rights Watch, una organización no gubernamental dedicada a defender y promover los derechos humanos.

El texto señala: “Cuidado médico inadecuado, hacinamiento, trato abusivo y falta de ayuda legal y psicológica en tres centros de detención ubicados en el sur de Florida”.

Actualmente, Rosa vive con su madre en Honduras, pero siente los mismos miedos que hace 12 años le impulsaron a dejar su país y optar al llamado ‘sueño americano’. “Sufrí abuso sexual, me amenazaron de muerte, porque me querían prostituir y me fui por miedo”, aseveró.

Sin embargo, no le queda más remedio que enfrentar esos temores, protegerse a sí misma y a su madre, porque volver a EE.UU. no es una opción disponible, al menos por ahora.

