Gaza: cómo el hambre ha sido usada como arma de guerra en la historia y qué dice el derecho internacional

Más allá de las balas y las armas, recursos básicos como alimentos, agua y medicinas han sido utilizados como herramientas de guerra a lo largo de la historia y, según expertos y organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, están siendo también empleados actualmente en Gaza.

La hambruna no es menos mortífera que las acciones militares y, en algunos casos, aún más cruel, ya que atenta contra la vida cotidiana de los civiles, convirtiendo la necesidad básica de supervivencia en un medio de “presión” y “sometimiento”.

En Gaza, mientras continúa el asedio del ejército israelí y los bombardeos, se registran a diario muertes por desnutrición, especialmente entre niños. Las organizaciones de la ONU describen los lugares de distribución de ayuda como “sádicas trampas mortales”, en medio de acusaciones de que Israel utiliza el hambre como arma de guerra.

En los últimos dos días, al menos 33 personas, entre ellos muchos niños, han muerto de hambre en la Franja, según el ministerio gazatí de Sanidad.

Los últimos informes de Naciones Unidas indican que la situación alimentaria en la Franja de Gaza ha alcanzado la fase 5 (catastrófica), el nivel más alto de la escala, que indica el riesgo de hambruna, según la Clasifcación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

De acuerdo con la evaluación de mayo de 2025, unas 470.000 personas -el equivalente a una cuarta parte de la población de Gaza- padecen hambre catastrófica, mientras que el resto de la población vive entre las fases de crisis y emergencia alimentaria.

Ante esta cruda realidad, los residentes de Gaza afrontan una doble batalla: sobrevivir a los bombardeos y buscar alimentos.

“Cualquier intento de conseguir ayuda se topa con el uso de las personas como instrumento del caos, ya que los residentes se ven obligados a empujarse y luchar para recibir la ayuda de los camiones”, relató Samer al-Za’anin, periodista de Jan Yunis, a Suzanna Goussous, del servicio árabe de la BBC.

Llegar a los camiones exige “arriesgar la vida y la integridad física”, y muchos resultan heridos o mueren por una bolsa de harina o productos enlatados.

“La situación es insoportable; las escenas de estampidas son más brutales que los bombardeos. Mujeres, niños y ancianos se juegan la vida en una lucha diaria por la supervivencia. Cada vez que entran camiones de ayuda, decenas de personas mueren o resultan heridas, especialmente en las zonas designadas como centros de distribución”, afirma Al-Za’anin.

Según el periodista, se trata de una política sistemática, no aleatoria, que recuerda a las masacres históricas en las que la hambruna estaba vinculada a los objetivos de “exterminio y control”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron este martes que en estos momentos esté ocurriendo una hambruna en Gaza, pero advirtieron que podría ocurrir próximamente.

Apuntaron que la ONU y los grupos de ayuda internacional mantienen unos 950 camiones de ayuda en la frontera de Gaza que no están trasladando a ese territorio.

De acuerdo con las FDI, la negativa de estas organizaciones a llevar la ayuda a la Franja radica en que no están de acuerdo con los criterios aplicados por las autoridades israelíes para determinar qué productos pueden entrar en Gaza y cuáles no, según reseñó el diario Jerusalem Post.

“Política calculada de inanición”

Para Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los territorios palestinos, “Lo que Gaza está presenciando no es sólo hambre, sino una política calculada de inanición”.

Según testimonios de organizaciones internacionales como OCHA, UNRWA, Oxfam y Save the Children, más del 90% de la población de Gaza se enfrenta a una dura lucha por sobrevivir, y los mismos informes advierten de que miles de niños corren el riesgo de morir por falta de alimentos y medicinas en una situación humanitaria “causada por el hombre”.

El investigador Alex de Waal explica en su libro Mass Famine: Its History and Future (Hambruna generalizada: su hitoria y futuro) que las hambrunas contemporáneas suelen ser el resultado de decisiones políticas y militares deliberadas, y no de la escasez natural de alimentos.

Getty Images: La situación en la Franja se ha vuelto insostenible para la gran mayoría de sus habitantes.

Israel afirma que su objetivo no es castigar a la población civil, sino impedir que Hamás utilice recursos (como alimentos y medicinas) con fines militares o como tapadera de “actividades terroristas”.

Centros de estudios israelíes, como INSS y UN Watch, han acusado a la ONU y a las organizaciones de derechos humanos de difundir una “narrativa engañosa” basada en datos incompletos o desfasados.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha negado que exista una política deliberada de hambruna contra la población civil de Gaza, calificando las acusaciones de “mentiras y calumnias”, subrayando que el objetivo era impedir que los recursos llegaran a Hamás, no castigar a la población.

En cuanto al ejército israelí, aunque reconoció la existencia de severas restricciones a la entrada de ayuda, negó la existencia de órdenes de disparar a los civiles que buscan ayuda.

En Naciones Unidas, la Resolución 2417 del Consejo de Seguridad emitida en 2018 supuso un reconocimiento internacional de que el hambre ya no es solo una crisis humanitaria, sino un delito estrechamente vinculado a los conflictos.

La hambruna, especialmente cuando es organizada, es un crimen condenable según el derecho internacional y está clasificada como método de genocidio en las convenciones internacionales.

Qué significa “matar de hambre”

“Matar de hambre” en la guerra es el hecho de privar deliberadamente a las poblaciones civiles de alimentos y agua, con el objetivo de presionar a sus responsables -ya sean organizaciones o Estados- y obligarles a someterse política o militarmente.

Las prácticas de hambruna incluyen la destrucción de cosechas y ganado, como ocurrió en la guerra de Sudán y en la Ucrania soviética (Holodomor), impedir o retrasar la entrada de ayuda humanitaria, como documentó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sus informes sobre Gaza y Tigray (2023-2024), atacar infraestructuras agrícolas y fuentes de agua, e imponer bloqueos militares o económicos y el desplazamiento de agricultores o la confiscación forzosa de sus tierras.

Getty Images: Al menos 33 personas han muerto de hambre en las últimas 48 horas en Gaza, según el ministerio de Sanidad gazatí.

Qué dice el Derecho Internacional

Los estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indican que la inanición se convierte en un arma cuando se utiliza para causar daños directos a la población civil alterando el sistema alimentario, y no como consecuencia incidental de un conflicto.

Según el derecho internacional, existen varios convenios que prohíben el uso de la inanición como arma y advierten contra ella en cualquier guerra:

Los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977: prohíbe el uso de la inanición como método de guerra, especialmente contra civiles.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998: “La inanición deliberada de una población civil es un crimen de guerra si se lleva a cabo mediante la retención de los suministros necesarios para su supervivencia”.

Resolución 2417 del Consejo de Seguridad, 2018: condena el uso del hambre como arma y vincula los conflictos armados, la inseguridad alimentaria y el riesgo de hambruna.

Getty Images: La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu, a quien acusó, entre otros crímenes de guerra de utilizar “la inanición como método de guerra”.

El derecho internacional criminaliza el uso del hambre como arma de guerra y lo considera un crimen contra la humanidad, especialmente cuando se priva a los civiles de alimentos y medicinas, como está ocurriendo hoy en Gaza con el asedio y la inanición sistemática, según explicó a la BBC el abogado Hassan Al-Hattab.

Estas violaciones constituyen crímenes de guerra según los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

A pesar de la claridad de los textos legales, la rendición de cuentas sigue siendo “poco frecuente”, según el abogado especializado en derecho internacional, “debido a la falta de voluntad política internacional”, especialmente cuando se cuenta con el apoyo de grandes potencias, como Estados Unidos, por ejemplo.

Hasta la fecha, ninguna parte en la historia reciente ha tenido que rendir cuentas “claramente” por el uso de la inanición, a pesar de los casos anteriores en Sudán, Siria y Tigray, señaló.

La dificultad de los procesamientos

La impunidad y la falta de voluntad política para responsabilizar a los autores “da cobertura a los autores para seguir utilizando esta arma silenciosa que acaba con la esperanza y la vida en un lugar devastado”, según explica el historiador e investigador Essam Khalifa.

Aunque el derecho internacional tipifica claramente como delito el uso de la inanición como arma de guerra, los enjuiciamientos de los autores siguen siendo muy escasos por razones complejas, entre las que destacan:

La dificultad de probar la “intención criminal”: uno de los principales retos en este tipo de casos es demostrar la intención deliberada de causar hambruna, especialmente en contextos complejos en los que se entrecruzan factores militares, económicos y medioambiales.

Como señala el investigador Alex de Waal, la hambruna es a menudo un “crimen sin autores aparentes”, lo que dificulta el rastreo de responsabilidades legales directas, especialmente en ausencia de órdenes declaradas o confesiones oficiales.

Complejidades políticas y falta de supervisión internacional: en muchos casos, los responsables de la hambruna son aliados de grandes potencias internacionales o forman parte de delicados equilibrios políticos, por lo que resulta políticamente delicado exigirles responsabilidades.

Obstaculizando la acción humanitaria y convirtiendo la ayuda en una herramienta política.

Getty Images: Niños desnutridos y hambrientos en la región de Tigray, Etiopía, entre 2020 y 2022.

En el caso de Gaza, Hassan al-Hattab, coasesor jurídico que ha trabajado en casos ante la Corte Penal Internacional, señala que se han dictado órdenes de detención contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, pero no se han ejecutado “debido a presiones políticas”.

Los ejemplos más destacados del último siglo

“A lo largo de la historia, la inanición se ha utilizado como arma para “someter a los pueblos”, como en el Monte Líbano durante la Primera Guerra Mundial, en las masacres de armenios y asirios, y más tarde en Bosnia y Herzegovina. En todos los casos, el objetivo era desmantelar el tejido social y obligar a la población a desplazarse o a someterse por la fuerza”, afirma el historiador y académico Essam Khalifa.

Desde una perspectiva histórica, Khalifa señala que la hambruna no sólo se utiliza como herramienta de exterminio, sino también como medio para redibujar la geografía de la población y controlar su decisión política.

Estos son algunos ejemplos históricos y contemporáneos notables del uso del hambre como arma de guerra:

Las hambrunas artificiales como el “Holodomor” en Ucrania (1932-1933) se utilizaron como herramienta política para someter a la población y cambiar su equilibrio demográfico, según relata el historiador estadounidense Timothy Snyder en su libro Bloodlands of Europe between Hitler and Stalin (Tierras ensangrentadas: Europa entre Hitler y Stalin). Millones de personas murieron como consecuencia de políticas sistemáticas y no de desastres naturales.

Para la historiadora Anne Applebaum, la hambruna fue una “limpieza étnica” que equivalió a una guerra secreta contra la identidad ucraniana, según subraya en su libro The Red Famine: Stalin’s War on Ukraine, (Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania).

El sitio de Leningrado, Rusia (1941-1944). Los nazis sitiaron la ciudad durante 870 días y casi un millón de civiles murieron de hambre en un intento de exterminar a la población sin combatir.

Sarajevo, Bosnia (1992-1996). Las fuerzas serbias sitiaron la ciudad y cortaron los alimentos y la electricidad, lo que provocó una hambruna y la muerte de miles de personas a pesar de la ayuda internacional.

Franja de Gaza (2007-presente). Luego de que Hamás toma el control de la Franja, Israel impone un bloqueo total con la excepción del paso fronterizo de Rafah, que se abre y se cierra según las condiciones de seguridad; el bloqueo se intensifica durante los periodos de guerra y, especialmente después de octubre de 2023, se acusa a Israel de utilizar la hambruna como medio de castigo colectivo.

Ghouta y Madaya, Siria (2013-2016). Las fuerzas del antiguo régimen impusieron un asedio que provocó la muerte de civiles por inanición y la aparición de trágicas imágenes de niños demacrados, en medio de la impotencia internacional.

Yemen (desde 2015). La guerra civil ha bloqueado puertos e instalaciones alimentarias provocando una crisis calificada como la “peor del mundo”, con más de 17 millones de personas pasando hambre.

Tigray, Etiopía (2020-2022). Los informes confirman que el gobierno etíope está utilizando el hambre como herramienta de guerra al retener alimentos y medicinas de la región asediada.

*Con reportería e información de Suzanna Goussous, del servicio árabe de la BBC.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.