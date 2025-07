Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de julio de 2025

LEO

Se viene un embarazo en la familia que te va a sacar de onda, pero también te hará reflexionar sobre tu propio camino. Un familiar muy cercano va a necesitarte más que nunca, así que deja de hacerte el ocupado y ponte al tiro, porque podrías ser su única tabla de salvación. Si estás en una relación, se avecina una discusión medio intensa, de esas que sacan chispas. Pero no todo está perdido: si cambian las mentiras por verdades, la confianza puede renacer como el Ave Fénix, aunque claro, sin tantas plumas quemadas.

Vas a tener chance de mejoras en el trabajo, pero si no abres el hocico, nadie te va a regalar nada. A ti te encanta hablar de más cuando no debes y justo cuando hay que hablar, te haces el mudo. ¡Ya decide! Cuida mucho lo que tragas, porque podrías terminar con un despapaye estomacal que ni el mejor tecito de boldo te va a curar.

Te llegarán noticias de una amistad que andará tronando relación. No te metas de lleno, nomás escucha y aprende que no todo lo que brilla es oro ni todo lo que se besa es amor. Conforme pasen los días, vas a entender por qué muchas cosas no han salido como tú querías. Deja de echarte culpas que ni al caso, no cargues costales ajenos. Aprende a soltar todo eso que has venido arrastrando desde hace rato y que nomás no te deja fluir ni avanzar, sobre todo en lo económico.

Vienen días donde vas a tener que decidir si sigues estancado o por fin te pones las pilas y haces algo por ti. Recuerda: nadie va a venir a rescatarte, esto no es novela, y tú no eres la protagonista sufrida.

Color del día: Naranja

Números de la suerte: 5, 11, 22

VIRGO

Se te viene un cambio choncho en el trabajo o una mejora en el billete, pero depende de qué tanto te pongas las pilas. La vida te va a poner en el camino a nuevos amores, y uno de ellos será alguien de piel blanca que va a hacer que se te mueva hasta el alma. Llegará por medio de una amistad o red social, así que ponte guapo o guapa, porque la suerte llega sin avisar y sin filtros.

Es momento de que pongas un alto a toda esa bola de gente interesada que nomás te busca cuando necesita algo. Te rodea un buen de envidias y mala vibra, y aunque no lo creas, eso a veces es lo que frena tus planes. No es que tú no puedas, es que tienes tanto chisme y malas intenciones alrededor que se te caen los castillitos antes de terminar la maqueta.

En el amor, piensa con la cabeza antes de aventarte de hocico. Primero date cuenta si esa persona vale la pena, y ya luego deja que el corazón meta su cuchara. Te vas a enterar de un fracaso amoroso de una amistad que te hará reflexionar sobre tus propias relaciones.

Tienes unos ángeles bien perrones que te cuidan, pero no abuses. Sí, la has regado: fuiste infiel, mentiste y traicionaste, pero tampoco te claves en la culpa. Ya pasó, y todos hemos hecho alguna burrada. Lo importante es que ya le pongas rumbo a tu vida y trabajes en el tipo de persona que quieres ser. Si vas a pedir algo bueno, también ofrécelo.

Color del día: Verde jade

Números de la suerte: 3, 9, 17

LIBRA

A veces traes un genio que ni tú te aguantas, y mira que eso ya es decir mucho. Bájale tres rayitas a tu carácter porque se te puede armar una bronca innecesaria por andar de genio sin justificación. Ya no es tiempo de permitir que la gente se te acerque solo para criticarte o decirte lo que tú ya sabes, mándalos derechito por donde llegaron.

Si tienes pareja, cuidado con los celos y la desconfianza porque podrían convertirse en una bomba de tiempo. Es momento de dejar de actuar como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Deja de fingir sentimientos que ya ni existen y empieza a enfocarte en ti, en verte bien, sentirte mejor y ser feliz con lo que eres, no con lo que aparentas.

Si en tu relación ya han pasado por momentos turbios, es hora de sentarse y hablar sin filtros. Pon las cartas sobre la mesa y di lo que realmente sientes. No te guardes nada, porque eso solo te enferma el alma. También hay alguien que llegará por redes sociales o en una salida, así que no te cierres a conocer a nuevas personas.

Haz espacio para lo que realmente te sume, deja de cargar con lo que ya no vibra contigo. La vida es corta y tú todavía estás decidiendo si vivirla o nomás verla pasar desde la banqueta.

Color del día: Azul eléctrico

Números de la suerte: 4, 12, 29

ESCORPIÓN

Prepárate porque te va a caer una noticia medio fea que te va a poner de malas, pero no es el fin del mundo, solo un recordatorio de que no todo sale como uno quiere. También se viene un amor de una noche —o dos, o tres si te pones creativo—, y una oportunidad de viaje que no solo te va a relajar, sino que te hará ver la vida con otros ojos.

Vas a tener chance de mudanza o cambiar de aires, lo cual te conviene para alejarte de los chismes en los que andas metido nomás por defender a tus cuates. Recuerda que muchos de ellos ni la mano meterían por ti, así que ya no pongas el pecho por quien solo te usa de escudo.

Cambiarás tu manera de actuar, ya no te vas a andar con rodeos. Serás más cul3ra con quien te falló, y con justa razón. Las personas falsas se van a ir de tu vida, unas por las buenas, otras por las malas. Una amistad podría meterse donde no la llaman y generar pleitos con tu pareja si la tienes, así que pon límites desde ya.

Una lana que te debían o que ni esperabas va a llegar para ayudarte con deudas que ya te estaban quitando el sueño. Si deseas tener algo, pues trabaja por ello, porque solo soñando no se logra nada. Deja de querer resultados mágicos sin mover un dedo. ¡Ponte trucha!

Color del día: Rojo pasión

Números de la suerte: 8, 15, 21

SAGITARIO

Se te vienen días bien intensos para reflexionar sobre cómo has vivido tu vida y qué es lo que realmente necesitas pa’ sentirte pleno o plena. Ya no estás para andar desperdiciando tiempo en cosas, personas o situaciones que no te dejan ni paz, ni dinero, ni orgasmos. Así que ¡despierta, criatura! Haz lo que tengas que hacer, pero no sigas en piloto automático.

Aunque vienen días buenos para ti, también andarás medio cambiante de humor. Vas a traer la lengua filosa y podrías soltar comentarios que le den en la torre a los que te rodean. Mucho cuidado, porque una palabra mal dicha puede romper algo que costó años construir. Sé más prudente y piensa antes de hablar, no todo se vale por “ser honesto”.

Se aproxima una separación en la familia. Aunque al principio dolerá, al final entenderás que fue lo mejor, porque lo tóxico también se hereda si no se corta a tiempo. En el amor, puede que te sientas confundido o confundida, pero no es falta de amor, es exceso de costumbre.

Y no olvides que la amistad también se riega, se cuida y se valora. Deja de dar por sentado que siempre van a estar para ti, porque el día que voltees y no haya nadie, ni el café va a saber igual.

Color del día: Mostaza

Números de la suerte: 2, 18, 33

CAPRICORNIO

Cuida mucho tu salud porque se vienen infecciones y molestias por los cambios bruscos de clima. No te hagas el fuerte, ve al médico si hace falta y no andes automedicándote con remedios que te dio la tía chismosa. Tu cuerpo te está pidiendo tregua, y si no le haces caso, te lo va a cobrar con intereses.

En el amor, recuerda: si alguien te quiere, se nota. Y si no te incluye en sus planes ni te hace un lugar en su vida, no es amor, es puro capricho. Ya deja de andar rogando por migajas emocionales. Eres más que suficiente y quien no lo vea, que se vaya con todo y su ceguera emocional.

Si tienes pareja, la rutina podría estar carcomiéndose lo bonito que tenían. Hay que buscar formas de revivir la chispa, aunque sea poniéndose creativos en la cocina… o en la cama. Eso sí, si el interés ya no está de ambos lados, mejor cada quien por su lado.

También se viene una cancelación de salida o evento que tenías muchas ganas de ir. Tómatelo relax, lo que no se da, no era para ti. El amor a distancia no es imposible, pero si uno deja de poner de su parte, el otro no puede hacer milagros. Aprende a soltar lo que ya no vibra contigo.

Color del día: Marrón oscuro

Números de la suerte: 6, 14, 28

ACUARIO

Una llamada o mensaje inesperado podría cambiarte el humor y alegrarte el día, así que mantén el cel cargado y la buena vibra encendida. Cuida mucho tus pagos, trámites o papeles importantes porque podrías cometer un error o dejar algo pendiente que te meterá en broncas.

Alguien del pasado regresará a remover tus emociones como cuchara en café con leche. Piénsalo bien antes de reabrir puertas que cerraste por algo. También se visualiza un viaje muy perro con una amistad, de esos que te hacen sentir que todavía tienes juventud, ganas y estilo.

Una persona de tu círculo de amigos siente atracción por ti, pero no es para algo serio, solo quiere carne sin compromiso. Así que abre bien los ojos y decide si tú también vas en ese plan o prefieres algo más estable.

Si tienes pareja y las cosas han cambiado, ya no se trata de adivinar, sino de hablar al chile. La costumbre está matando el romance y si no se dan espacio, van a acabar más aburridos que película doblada al español de España.

Días buenos vienen, así que deja el drama para las novelas y mejor actúa para que lo bueno siga fluyendo.

Color del día: Turquesa

Números de la suerte: 10, 25, 36

PISCIS

Vienen buenas oportunidades en el amor. Si tienes pareja, se abre un ciclo muy chido donde podrán sanar broncas del pasado y sentirse más conectados. Pero aguas con lo que prometes de la boca pa’ fuera, porque podrías quedarte mal contigo mismo. Prometer por convivir no es buen negocio.

Te vas a enterar de cosas del pasado que te caerán como balde de agua fría. No te pongas dramático, mejor toma lo bueno de la situación, acomoda tus ideas y sigue adelante. A veces las verdades duelen, pero también te despiertan de ese sueño que ya se estaba volviendo pesadilla.

Andas dándole muchas vueltas a tus planes a futuro, y eso está bien, pero de pensarlo a hacerlo hay un mundo de diferencia. Ya ponte las pilas, porque si no mueves ni un dedo, ni el universo va a poder ayudarte.

Antes de dormir te vas a clavar en pensamientos existenciales. ¿Lo hice bien? ¿La regué? ¿Estoy donde quiero estar? Y aunque no todas las respuestas te gusten, lo importante es que sigas avanzando. Si la regaste, aprende. Y si vas bien, sigue. Pero no te quedes paralizado por lo que ya fue.

Color del día: Plateado

Números de la suerte: 7, 13, 31

ARIES

Si ya sabes quién eres y lo que vales, entonces no dejes que nadie venga a decirte cómo debes vivir. Que lo que no sume, estorbe. Las relaciones familiares van a mejorar, pero cuidado con un familiar que podría echarte a perder una reunión con sus comentarios fuera de lugar… ya sabes quién.

Es momento de perseguir ese sueño que has tenido arrumbado como ropa de invierno. Estás en una racha buena, pero si no aprovechas, se te va el tren. Todo lo que hagas con buena actitud y empeño tendrá recompensa. Eso sí, si sigues nomás esperando que las cosas se acomoden solas, vas a terminar frustrado y sin resultados.

El pasado va a regresar en forma de recuerdo, persona o tentación. ¡Ojo! Porque podrías caer en lo mismo de siempre. No repitas ciclos que ya sabes cómo terminan: con llanto, tequila y bloqueos. Ábrete a nuevas cosas, que el presente y el futuro tienen más para ofrecerte que ese ex que ni lavar el carro quería.

El estrés y el insomnio andarán rondando, vas a estar algo melancólico y hasta con bajón de ánimo. Es normal, estás en un punto donde no sabes si avanzar, quedarte o regresarte. Confía en tu instinto, respira y no te sueltes. Lo que es para ti, no se va.

Color del día: Rojo vino

Números de la suerte: 1, 11, 27

TAURO

Si esa persona te mueve el tapete y sientes que vale la pena, entonces lánzate, pero si ves que nomás no te pela o te da el avión, mejor sigue tu camino. No estás para andar mendigando amor ni atención. Hay alguien que va a desaparecer de tu vida y aunque al principio lo vas a resentir, después agradecerás que se haya largado con su negatividad.

Ten cuidado con cómo hablas de tus familiares, podrías cometer una indiscreción que te cause tremendo chisme. Si tienes pareja, los celos podrían apoderarse de ti como si fueras personaje de telenovela. No inventes cosas que no son, mejor habla y aclara.

Vas a recibir noticias del extranjero o te llegará un mensaje de alguien que te marcó mucho. No lo tomes como señal de “volver”, sino como una oportunidad para cerrar ese capítulo. En el amor, necesitas entender que nadie es indispensable y que amar no es sinónimo de necesitar. Cuando comprendas eso, vas a dejar de tener miedo a soltar.

Deja de aferrarte a lo que ya no tiene futuro, y empieza a construir lo que sí puede florecer. Tú mereces amor del bueno, no amores a medias ni cariñitos cuando se les da la gana.

Color del día: Verde limón

Números de la suerte: 3, 19, 24

GÉMINIS

No le saques al parche, los cambios que vienen serán pa’ bien. En el tema económico, se visualiza crecimiento, pero deberás soltar esa flojera sabrosona que te carga. Traes mil ideas y sueños, pero a la hora de ejecutarlos, nomás te haces wey. Ponte las pilas, porque la suerte sí está de tu lado, pero no va a hacer la chamba por ti.

Se visualiza una salida o viaje corto que te caerá como anillo al dedo. Te va a servir para despejarte y reconectar contigo. En el trabajo vienen movimientos: cambios de horarios, responsabilidades o hasta mejor puesto. Que no te agarre en curva.

Ten cuidado con una persona que acabas de conocer, no es tan buena como parece. Sus intenciones no son claras y podrías llevarte una decepción fuerte. Abre bien los ojos antes de entregar tu confianza, y mucho más antes de entregar el cuerpo.

Podrías enamorarte de una amistad, y eso sí que va a sacudirte porque nunca te habías sentido así con esa persona. No te espantes, a veces las mejores historias nacen del cariño sincero. También se visualizan chismes, alguien vendrá a meterte cizaña sobre otra persona. Tú decide si quieres ser parte del chisme… o del show.

Color del día: Naranja encendido

Números de la suerte: 5, 17, 30

CÁNCER

Si tienes pareja, vienen días tranquilos, pero ojo: tus celos podrían arruinarlo todo. Y la neta, no es que estés paranoico, es que a tu pareja le encanta llamar la atención. Si no hablan claro, los pleitos se pueden salir de control.

Trata de poner en orden tus emociones, porque andas confundido con lo que sientes. No exijas más de lo que estás dando, ni pongas expectativas donde no hay compromiso. Vas a llevarte una decepción de alguien a quien ya le habías perdonado cosas, pero pensaste que esta vez sería diferente. Spoiler: no lo fue.

Vas a tener noticias de una persona del pasado que regresa con nuevas intenciones, y podrías abrirle la puerta otra vez. Solo asegúrate que no sea por costumbre o por no querer estar solo o sola. Si ya te rompió antes, piensa si realmente vale la pena arriesgarte de nuevo.

Andarás bien pensativo sobre tu vida, tus decisiones y qué camino seguir. Está bien cuestionarte, pero no te quedes congelado. Lo que otros digan vale madre, escucha tu corazón y haz lo que a ti te haga sentir paz, aunque a otros les dé comezón.

Color del día: Azul marino

Números de la suerte: 8, 20, 26