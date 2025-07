Tashiro Fierro responde a Pitbull Cruz: “No soy ningún miedoso”

Ángel ‘Tashiro’ Fierro respondió a las críticas de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón mundial interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras haberse retirado del duelo por problemas de salud y aseguró que no es ningún miedoso.

En unas historias publicadas en Instagram, Tashiro Fierro sugirió comprarle un bozal al Pitbull Cruz porque le encanta hablar de más y también le pidió disculpas al público por no haber peleado.

“Por ahí andan muchas cosas del Pitbull que anda diciendo que soy un antiprofesional y Robert. Nada de eso, son cosas de salud que pasan, pero también habla mucho. Todos sabemos que al Pitbull le cambió el semblante cuando supo que no iba a pelear contra mí porque sabía que su noche no iba a ser tan fácil, sin quitarle méritos a Salcido, que tiene todo mi respeto y admiración porque se subió al ring contra el Pitbull sin haber hecho una estrategia, el cual le costó los 10 rounds y tiene mi respeto”, dijo.

Pitbull Cruz criticó a Ángel Fierro por haberse retirado de la pelea. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Para el Pitbull, ¿dices que me vas a mandar una Barbie? Aquí la espero, yo te voy a mandar un bozal para que te tapes ese hocico tan grande que tienes, hablas mucho, pero cuando me tenías de frente no decías nada en la conferencia porque sabías lo que te iba a pasar. Entonces una disculpa mi gente, hay Tashiro para rato. No soy ningún miedoso, no tengo miedo a nadie, ya me subí (al ring) con Pitbull. Dice que no me dará ninguna segunda oportunidad, pero ni el Pitbull ni yo tomamos las decisiones en la empresa y veremos qué pasa, pero muy pronto voy a estar de vuelta”.

El Pitbull Cruz iba a pelear contra Ángel Fierro por segunda vez, pero debido a problemas médicos relacionados con el corte de peso, Omar Salcido entró como reemplazo de último minuto. Esto provocó las críticas del mexicano y lo acusó de acobardarse antes del combate.

El nativo de Ciudad de México dominó de principio a fin la pelea conectando muchos más golpes de poder y se llevó la victoria por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

El Pitbull Cruz dominó con facilidad a Omar Salcido. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Subriel Matías, de 33 años, se coronó campeón de las 140 libras del CMB al vencer a Alberto Puello. El puertorriqueño ahora cuenta con una marca de 23 triunfos, 22 por la vía del nocaut, y dos reveses en su carrera.

