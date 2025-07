Inmigrantes en Texas dejan de salir por temor al ICE: no asisten ni al médico

Las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a profundizar en las detenciones y deportaciones en todo el país, generando temor y zozobra en los residentes con esta condición.

El aumento de las redadas provocó que los migrantes del extremo sur de Texas no quieran salir de sus casas. Esta situación generó un incremento en las inasistencias a las citas médicas, de acuerdo con información suministrada por AP.

El acuerdo entre Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite que la agencia tenga acceso a los datos de 79 millones de personas inscritas al sistema, lo que ha llevado a que muchos de los inmigrantes dejen de asistir a sus citas médicas por miedo a ser detenidos.

La Asociación de Hospitales de Texas determinó que estas medidas no afectan la atención hospitalaria. Sin embargo, muchas familias prefieren no arriesgarse a una posible redada al momento de asistir a los centros hospitalarios.

“Las personas no se va a arriesgar. Están siendo separados de sus familias”, afirmó Cruz-Yarrison, quien dirige la clínica Holy Family Services, Inc. en Weslaco, en conversaciones con AP, lo que puede generar consecuencias a largo plazo.

En caso que las personas no asistan a las citas médicas puede ocasionar problemas de salud a largo plazo, incrementando las enfermedades crónicas no tratadas, complicaciones en el parto y la circulación de enfermedades infecciosas.

“Estas políticas crean un miedo y una incertidumbre muy real en la gente. Tiene un impacto enorme en la capacidad para funcionar en el día a día”, sostuvo Lisa Gwynn, pediatra y miembro del comité de asuntos del gobierno federal de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Hay algunas comunidades con alta incidencia en patologías como la diabetes y obesidad, que pueden ser un problema mayor a largo plazo si las personas con esta condición no acuden a sus citas médicas para el control de la enfermedad.

Una mexicana con prediabetes y una hija con síndrome de Down

Las personas con estas condiciones también tienen miedo de salir a comprar sus medicamentos. Tal fue el caso de Juanita, una mexicana que llegó a Estados Unidos hace 20 años, y que tiene una condición de prediabetes.

En una oportunidad, cunado estaba a punto de salir de casa para adquirir sus medicinas, su esposo la llamo para informarle que había agentes de inmigración en el estacionamiento de la tienda, por lo que decidió quedarse en casa.

Su temor a ser detenida y enviada a un centro de reclusión, la llevó a no salir de su hogar para reservar sus medicamentos, por el miedo a no volver a estar con su hija, que tiene 17 años de edad y tiene una condición de síndrome de Down.