Más de 100 agencias de ayuda humanitaria denuncian que la hambruna masiva se extiende en Gaza

Más de 100 organizaciones humanitarias, entre ellas Save the Children, Oxfam y Médicos Sin Fronteras, publicaron un comunicado conjunto en el que denuncian lo que califican de “hambruna masiva” en Gaza.

“Mientras la hambruna masiva se extiende por Gaza, el cuerpo de nuestros colegas y aquellos a quienes servimos se está consumiendo”, afirma el documento.

“Cada mañana, la misma pregunta resuena en Gaza: ¿Comeré hoy?”, agrega.

Un trabajador humanitario que brinda apoyo psicosocial habló del impacto devastador en los niños: “Los niños les dicen a sus padres que quieren ir al cielo, porque al menos en el cielo hay comida”, señalan las agencias.

La ONU declaró el martes que las fuerzas israelíes mataron a más de 1.000 palestinos que intentaban obtener ayuda alimentaria desde que una controvertida entidad respaldada por Estados Unidos e Israel, la “Fundación Humanitaria de Gaza”, inició sus operaciones a finales de mayo en sustitución de una amplia respuesta humanitaria coordinada por la ONU.

Israel enfrenta a una creciente presión internacional por la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino.

Más de dos millones de personas padecen una grave escasez de alimentos y otros productos esenciales para la subsistencia tras 21 meses de la actual ofensiva israelí.

“Tormento físico y psicológico”

Getty Images: Yahya al-Najjar, de 4 meses, murió de desnutrición severa en Khan Yunis, Gaza, el 20 de julio de 2025.

“Los palestinos están atrapados en un círculo vicioso de esperanza y angustia, aguardando asistencia y ceses del fuego, solo para descubrir que las condiciones empeoran”, afirma el comunicado.

“No es solo un tormento físico, sino también psicológico. Les presentan la supervivencia como un espejismo”.

La carta indica que las distribuciones permitidas de ayuda en Gaza “tienen un promedio de tan solo 28 camiones al día”; la ONU ha sugerido previamente que se requiere un mínimo de 600 camiones diarios para alimentar a una población de dos millones de personas.

Las agencias afirman que Israel ha negado el acceso a “toneladas” de suministros cruciales y acusan a Israel de falsas promesas sobre sus planes de aumentar la ayuda “cuando no hay un cambio real sobre el terreno”.

Getty Images: Cientos de personas marcharon en Tel Aviv el martes para protestar contra la hambruna en Gaza y pedir un cese el fuego.

El martes, el organismo militar israelí responsable de coordinar las entregas de ayuda, Cogat, insistió en que Israel actúa de conformidad con el derecho internacional, y afirmó que facilita la entrada de la ayuda, al tiempo que se asegura de que no llegue a Hamás.

Ese mismo día, cientos de personas en Tel Aviv marcharon hacia un edificio del Ministerio de Defensa con bolsas simbólicas de alimentos para protestar contra la hambruna en Gaza y pedir un cese el fuego.

Otros puntos del comunicado de las agencias de ayuda son:

• “Mientras el asedio del gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza”, los trabajadores humanitarios se unen a las filas para recibir alimentos, arriesgándose a ser baleados, para alimentar a sus familias, escriben las organizaciones.

• El “asedio total” en Gaza ha “generado caos, hambruna y muerte”.

• Los suministros están “totalmente agotados”

• Almacenes en Gaza con toneladas de alimentos, agua y suministros médicos permanecen intactos, ya que Israel impide impide a las organizaciones acceder a ellos y distribuir los suministros.

• “El sistema humanitario liderado por la ONU no ha fallado, se le ha impedido funcionar”, dice la declaración.

• Hay “tasas récord” de desnutrición aguda, especialmente entre niños y ancianos.

• Las agencias exigen un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las restricciones, la reapertura de todos los cruces terrestres, el rechazo de los centros de distribución controlados por militares y una respuesta humanitaria liderada por la ONU.

Getty Images: Miles de palestinos hambrientos caminan hacia la zona de Zakim, en el norte de Gaza, en busca de alimentos.

“Nunca olvidaré las lágrimas de las madres rogando por leche de fórmula”

Oxfam compartió con BBC Mundo el testimonio de un médico en Gaza.

“Nunca imaginamos que pudiera haber países que declararan la guerra a civiles —niños, mujeres y ancianos— y les cortaran el suministro humanitario y médico. Nunca imaginamos que, 18 meses después del inicio de la guerra, la situación pudiera empeorar tanto que no encontraríamos una cama de hospital para un paciente con leucemia… ni leche de fórmula para un bebé hambriento”, señaló el médico.

“Quiero contarles que la semana pasada me moví entre el horror de las cirugías y el caos de los heridos, y luego, tras un largo día de trabajo agotador, descubrí que no quedaba comida en los mercados; no porque no tuviéramos hambre, sino porque simplemente no había nada”, agregó.

“Nos derrumbamos de cansancio e intentamos olvidar el hambre… pero nunca olvidaré las lágrimas de las madres a las puertas del hospital rogando por leche de fórmula para sus bebés”.

“33 muertos por desnutrición en 48 horas”

Ante el deterioro de las condiciones en Gaza, el Ministerio de Salud del territorio está clasificando el número de muertos por categorías.

El martes informó que 33 personas, incluidos 12 niños, murieron por desnutrición en las últimas 48 horas, lo que eleva el total a 101, incluyendo 80 niños. El miércoles informó de otras 10 muertes por desnutrición.

También indicó que 1.026 personas murieron a manos del ejército israelí mientras buscaban ayuda alimentaria desde que comenzó el sistema de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza el 27 de mayo.

La ONU utilizó una cifra superior, 1.054.

Según la ONU, aproximadamente el 87,8 % de Gaza está ahora cubierto por órdenes de evacuación israelíes o se encuentra dentro de zonas militarizadas israelíes, lo que deja a los 2,1 millones de habitantes hacinados en unos 46 km² de territorio.

Israel lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre de 2023 que mató unas 1.200 personas y en el que otras 251 fueron tomadas como rehenes, según autoridades israelíes.

Desde entonces, los ataques israelíes mataron a al menos 59.029 personas, incluyendo más de 17.000 niños, e hirieron a más de 142.000 personas , según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

EPA: Osama al-Raqab, de 5 años, recibiendo tratamiento en el Hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

