Abogado de Ovidio Guzmán arremete contra Sheinbaum por insistir en llevar a “El Mayo” Zambada a México

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, arremetió nuevamente contra la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, tras sus declaraciones este jueves en las que insistió en que el Gobierno de Estados Unidos debería devolver a Ismael “El Mayo” Zambada a México para que enfrente la justicia.

Lichtman criticó a Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa, reiteró su solicitud a las autoridades estadounidenses de entregar información de “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa.

“Seguimos insistiendo nosotros, dependen obviamente del Gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, expresó la mandataria al ser cuestionada por un reportero.

Además, Sheinbaum subrayó que México ha trabajado en colaboración con Estados Unidos “sin injerencismo y sin subordinación” y que espera que esa cooperación se base en la “confianza” mutua, particularmente en temas de seguridad.

Crítica de Lichtman sobre la postura de Sheinbaum

Lichtman, quien representa a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, criticó enérgicamente la postura de Sheinbaum, señalando que México nunca tuvo interés en capturar a Zambada cuando estaba en territorio nacional para que respondiera ante la justicia y ahora que se encuentra preso en Estados Unidos, lo quieren de vuelta.

“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”, escribió Jeffrey Lichtman en su cuenta de la red social X.

Este no es el primer cruce verbal entre el abogado y la presidenta. El pasado 14 de julio, Sheinbaum reaccionó a las declaraciones de Lichtman, quien calificó de “absurda” la postura del Gobierno mexicano por intentar intervenir en el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, además, aseguró que la presidenta mexicana era “publirrelacionista del narco”.

La mandataria mexicana adelantó entonces que su Gobierno presentaría una demanda por difamación contra Lichtman, acusándolo de difundir información falsa. “No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficantes”, dijo Sheinbaum en su conferencia.

Tensión por el caso Ovidio Guzmán

Las tensiones aumentaron después de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de cuatro cargos en una corte de Chicago. En ese mismo proceso, Lichtman acusó al Gobierno mexicano de ignorar a otros líderes del narcotráfico que, según él, gozan de protección en el país.

En sus críticas, Lichtman también cuestionó la postura de Sheinbaum y del Gobierno mexicano, señalando que su insistencia por participar en el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán es incoherente, citando el caso del exgeneral Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado en 2020 tras ser detenido en EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico. El abogado sostuvo que México “violó un acuerdo bilateral” al exonerar a Cienfuegos.

El caso de Ovidio Guzmán, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con el narcotráfico, sigue siendo uno de los más controversiales en la relación entre México y Estados Unidos.

