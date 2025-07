Detenido empleado de Broward Health por posesión de pornografía infantil

Un alto empleado de Broward Health, una de las redes hospitalarias más grandes del sur de Florida, fue arrestado el viernes 18 de julio por presunta posesión de pornografía infantil, según registros judiciales y autoridades locales.

El detenido fue identificado como Kevin Kull, de 41 años, quien hasta el momento de su arresto se desempeñaba como director de informática (IT) en la institución médica, reseñó Telemundo 51.

De acuerdo con el informe de arresto, agentes de la Oficina del Sheriff de Broward realizaron una investigación que derivó en el hallazgo de múltiples archivos digitales con contenido sexual explícito de menores. En total, Kull enfrenta 11 cargos, de los cuales 10 corresponden a posesión de pornografía infantil y uno a pornografía informática.

Los investigadores afirmaron que entre el material incautado se encontraron imágenes de niñas que oscilaban entre los 5 y los 12 años. Además, algunos archivos provenían de grabaciones hechas de forma encubierta en una piscina pública, lo que hace suponer que el contenido fue captado directamente por el acusado.

Comparecencia judicial y restricciones

Kull fue presentado ante un juez durante el fin de semana. El magistrado le impuso una fianza de $105,000 dólares, pero estableció medidas estrictas como condición para su libertad condicional. Entre ellas, uso obligatorio de un monitor electrónico y la prohibición absoluta de acceso a cualquier dispositivo con conexión a Internet.

“Eso incluye un teléfono, una computadora, una computadora portátil, un iPad, un Apple Watch, un televisor, un sistema de juegos, un refrigerador o incluso un sistema Nest en su casa”, aclaró el juez durante la audiencia. “Si se conecta a Internet, no puede usarlo”.

Tras conocerse el arresto, Broward Health emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo ante las acusaciones y anunció la suspensión inmediata de Kull.

“Somos conscientes y estamos consternados por las acusaciones hechas contra el Sr. Kull. Debido a la naturaleza de los cargos pendientes, hemos tomado medidas inmediatas al suspender su empleo y estamos cooperando plenamente con las fuerzas del orden”, dijo un portavoz de la institución.

“El presunto comportamiento es aborrecible y está en conflicto directo con nuestros valores. Somos conscientes de las personas y familias que pueden verse afectadas por esta situación profundamente preocupante y ofrecemos nuestro sincero apoyo a cualquiera que pueda verse afectado”.

Investigación en curso

Hasta ahora, no se ha determinado si existen víctimas directas dentro de la comunidad atendida por Broward Health, aunque las autoridades continúan examinando el origen de los archivos encontrados. Tampoco se ha informado si el contenido fue compartido con terceros o almacenado con fines de distribución.

Kull no ha ofrecido declaraciones públicas y aún no está claro si cuenta con representación legal oficial. Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y no se descarta la posibilidad de nuevos cargos conforme se analice la evidencia digital incautada.

