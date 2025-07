Inter Miami anuncia finalmente el fichaje de un “motor” llamado Rodrigo De Paul

La directiva del Inter Miami CF anunció de una forma sutil el fichaje más anunciado que una crónica del argentino Rodrigo De Paul para ponerlo a jugar con su gran amigo Lionel Messi y así tratar de potenciar el mediocampo de las Garzas de cara a la parte medular del torneo de la Major League Soccer (MLS).

En un corto video con las iniciales RDP, Inter Miami menciona que “The engine is on (El motor está encendido) en referencia al fichaje de De Paul, pues al volante de la selección de Argentina se le conoce como el “Motorcito o Motor” por sus condiciones futbolísticas en el terreno de juego y que fue compartido por el jugador en sus redes sociales.

Posteriormente, el Inter Miami CF confirmó el fichaje del argentino en dos videos, en donde en el primero ya aparece la bienvenida oficial de las Garzas al amigo de Messi y en el segundo ya con De Paul subiéndose a un auto y apretando el encendido de un auto en referencia a que: “The Engine is on (El Motor está listo)”.

De esta forma quedan atrás todas las especulaciones e idas y vueltas sobre la historia de un fichaje anunciado, sobre todo después de que se empezó a manejar que el Atlético de Madrid no le ofrecería la continuidad del recio mediocampista.

Rodrigo De Paul, conocido en el medio deportivo como amigo e incondicional cercano de Lionel Messi, sin duda cumple su cometido de estar muy cerca del astro de la Albiceleste y así poder ofrecerle otra variante táctica a su compatriota Javier Mascherano, entrenador de la escuadra de la Major League Soccer.

Atlético de Madrid le dio el adiós al argentino

Por lo pronto, el Atlético de Madrid oficializó la salida de Rodrigo De Paul para fichar con el Inter Miami y así lo publicó en sus redes sociales, dejando atrás cuatro temporadas donde disputó 187 encuentros con los colchoneros y donde anotó 14 goles y sumó 26 asistencias.

The engine is on ⚙️🔥 pic.twitter.com/NJMq14Kra6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2025

De Paul deja atrás el costo de su fichaje por la escuadra española en un monto de 42 millones de dólares proveniente del Udinese de la Serie A, en una operación que levantó mucho revuelo como ahora para llegar al Inter Miami, después de varias semanas de especulaciones.

Sus mejores momentos

Sin duda Rodrigo De Paul ha tenido sus mejores momentos con la selección de Argentina, después de que fue convocado por el gran nivel en el Udinese, sin duda que su versión más alta fue con la Albiceleste donde acumula 69 partidos, constituyéndose como el jugador con más actividad en el proceso de Lionel Scaloni en la dirección técnica.

Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el @InterMiamiCF.



➡ https://t.co/Ps9znPuR9b



¡Te deseamos lo mejor en este nuevo reto profesional, Rodri! pic.twitter.com/qFIZN8Sg5Q — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2025

De Paul, como una de las figuras clave del equipo, conquistó dos Copas América (2021 y 2024), además del Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima en 2022. Estos cuatro títulos son, hasta ahora, los únicos en su carrera como futbolista profesional.

