Suspenden a Lionel Messi por no asistir al Juego de Estrellas de MLS

Lionel Messi, la máxima estrella de la Major League Soccer, fue suspendido por un partido tras no presentarse al Juego de las Estrellas de la MLS 2025, un hecho que ha generado polémica en el entorno del Inter Miami y entre los aficionados de la liga.

Junto a Messi, también fue suspendido su compañero y exseleccionado español Jordi Alba, por incumplir con la participación obligatoria en el partido entre las estrellas de la MLS y la Liga MX.

Ambos jugadores fueron seleccionados mediante votación para formar parte del evento que se llevó a cabo a mitad de semana en Austin, Texas, pero no viajaron.

Para ver todos los partidos de la MLS, suscríbete aquí al MLS Season Pass.

¿Por qué suspendieron a Messi?

Según las reglas de la MLS, cualquier jugador seleccionado para el Juego de Estrellas que no participe sin una autorización previa de la liga queda automáticamente inhabilitado para el siguiente partido oficial con su club.

A pesar de que Messi descansaba por carga física y Alba arrastraba una lesión, la MLS aplicó el reglamento de forma estricta.

Como resultado, ambos se perderán el encuentro clave de este sábado, donde Inter Miami (41 puntos en 21 partidos) recibirá al líder de la Conferencia Este, FC Cincinnati (48 puntos en 24 partidos).

El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, calificó la decisión como “draconiana”, expresando públicamente su molestia:

“No entienden la decisión. No entienden por qué no asistir a un partido de exhibición lleva directamente a una suspensión”, declaró Mas. “Eso no está bien para los jugadores”.

Messi, el goleador que no podrá aumentar su cuenta

Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS con 18 tantos, empatado con Sam Surridge (Nashville). Ha firmado seis dobletes en los últimos siete partidos y ha sido fundamental en la excelente temporada del Inter Miami.

El argentino se entrenó normalmente con el equipo este viernes, al igual que Jordi Alba, anticipando que ambos jugarían ante Cincinnati. La sanción les impide hacerlo.

El comisionado de la MLS, Don Garber, defendió la decisión, aunque reconoció que fue difícil:

“Sé que Lionel Messi ama esta liga. Pero esta política tiene muchos años y tuvimos que hacerla cumplir”, dijo.

“Revisaremos esta norma junto a los jugadores para ver cómo debería evolucionar”.

Sigue leyendo:

– Keylor Navas alcanzó a ser registrado por Pumas y está listo para debutar

– Joan Laporta revela que el colombiano Luis Díaz quería ir al FC Barcelona