Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de julio de 2025

LEO

Es momento de que te pongas bien trucha, Leo, porque nadie va a venir a rescatarte ni a darte palmaditas en la espalda por tus errores. Ya estás grandecito(a) pa’ andar culpando a medio mundo por tus decisiones. Aprende a hacerte responsable, a ponerte los pantalones (o las faldas bien puestas) y resolver tus broncas tú solito(a), sin lloriqueos.

En el terreno de la cama… ya estuvo bueno de dormir como angelito(a), porque tu cuerpo anda pidiendo guerra. Tu pasión anda más apagada que foco fundido y necesitas darle una buena sacudida al colchón. Échale ganas, mete el kamasutra en la rutina y prueba posiciones que ni en los tutoriales del YouTube salen; eso va a revivir lo que ya sentías medio muerto.

Tienes la mala costumbre de hacerte la víctima o clavarte por puras tonterías. ¡Ya suéltalo, caray! No andes llorando por lo que no fue ni será. Y aunque presumas que eres frío o fría como hielo, traes un mar de emociones por dentro que nomás no te dejas sentir. Si tienes pareja, se viene una mentirilla piadosa. No te desgastes por eso, deja que la vida cobre factura, el karma se encarga y hasta con intereses.

Además, vienen momentos de reflexión, donde vas a tener que decidir quién sí y quién ya no merece estar en tu vida. Hay amistades que no son amistades, son chismosos con agenda propia. Y aguas, porque alguien cercano puede estar jalando para su molino a tus costillas.

VIRGO

Virgo, ya basta de conformarte con lo que te dan a medias, si tú vales oro puro no te estés vendiendo como fierro viejo. Quien te quiera bien, que pague el precio completo y sin pedir descuento. Nada de andar regalando tu tiempo y cariño a quien nomás te quiere para pasar el rato o para que le sirvas de pañuelo.

Una amistad que anda con el corazón hecho pomada se te va a arrimar pa’ llorarte sus penas. Escúchala, pero no cargues con lo que no es tuyo. Ojo con lo que deseas, porque últimamente andas decretando cosas y se te están cumpliendo… y no todas son buenas. Piensa dos veces antes de pedirle algo al universo, no vaya a ser que sí te escuche.

Si tienes pareja, cuidado con la rutina, esa es más letal que una infidelidad. Sácalo(a) de la rutina, invéntate un plan coquetón o hasta una escapadita, pero no dejes que el aburrimiento les apague la llama.

Últimamente andas con la lágrima floja y la nostalgia a flor de piel, recordando a quienes ya no están. Está bien llorar, pero no te quedes ahí. Escupe lo que traes atorado, ya no guardes veneno ni emociones, ¡sácalo de una buena vez! Tu inmadurez y falta de amor propio podrían hacerte meter la pata, pero tendrás chance de corregir el rumbo. Ya empieza una racha más chida pa’ ti, donde vas a limpiar tu vida de pura tontería y gente nociva que nomás te llenaba de malas vibras.

LIBRA

Libra, no seas tan dejadito(a). Estás a punto de caer en una provocación que puede costarte carísimo, todo por una calentura momentánea que ni va a valer la pena. Respira hondo, cuenta hasta diez (o hasta veinte si es necesario), porque podrías cometer un error que te pese más que la cruda moral después de una peda.

Las oportunidades en tu vida no son eternas, tienen fecha de caducidad. Si no tomas decisiones pronto, te puedes quedar como el perro de las dos tortas: sin nada. El pasado va a querer colarse por la ventana cuando ya lo habías sacado por la puerta. No abras heridas que ya estaban cerrando, mejor échale tierra y cambia de canal.

Necesitas ponerte más perra(o) contigo mismo(a), aprender a confiar en ti y dejar de esperar que otros vengan a salvarte. Aprende a darte tu lugar, a mirarte al espejo y decirte: “¡qué chulada soy, carajo!”. Porque la vida te va a ir mostrando con quién sí, con quién no y con quién nunca más ni en defensa propia.

Una amistad te va a hacer ver tu valor, pero tú eres quien tiene que poner el ejemplo. Ya no te sabotees ni te eches tierra encima, tú eres tu proyecto más importante.

ESCORPIÓN

¡Aguas, Escorpión! Que un embarazo inesperado en tu círculo de amistades te va a dejar con el ojo cuadrado y la boca abierta. No es tuyo(a), pero el chisme va a estar buenísimo.

Se vienen cambios bien perrones para ti. Si traías broncas económicas, familiares o hasta existenciales, todo se empieza a componer. Un proyectito que traes en mente va tomando forma, y en dos meses podría estar rindiendo frutos. Aprovecha que andas en racha.

En la caricia… ay, Escorpión, tú no necesitas ni motivación, ya traes el fuego incorporado. Pero no está de más que te inventes nuevas formas de darle variedad al asunto. La posición del delfín, la de la silla invertida o la que se te ocurra, todas valen si reavivan la chispa. Dale vuelo a la hilacha pero con responsabilidad.

Tus cambios de humor van a estar bien cañones, y puedes llegar a ser medio gacho con gente que ni la debe ni la teme. Respira antes de explotar. Además, aguas con envidias y gente que te quiere ver tropezar; podrían estar haciéndote trabajos, brujerías o salaciones. Consíguete una medalla de San Benito bendecida o prende una vela morada pa’ cortar todo lo malo.

También viene un periodo donde vas a querer poner en orden tu vida emocional, pero eso no será fácil si sigues arrastrando fantasmas. Tienes que soltar para poder volar.

ARIES

Aries, necesitas meterle más disciplina a tu vida, porque si sigues de alma libre sin rumbo ni destino, lo único que vas a lograr es cansarte sin llegar a ningún lado. Cuida tu alimentación y el descanso, porque tu cuerpo ya te anda pasando la factura, y ni el café ni las aspirinas van a poder contigo si no te tomas un respiro como se debe.

Muchos cambios se visualizan: planes que se cancelan, personas que se van, otras que regresan como si nada hubiera pasado. La vida te anda revolcando como ola de Acapulco, pero eso te va a hacer despertar. Viene un reencuentro con alguien que fue importante, pero no te emociones de más, recuerda que el pasado ya no tiene nada nuevo que ofrecer.

Si tienes pareja, ¡aguas! Porque si andas de ojo alegre o queriendo jugar a dos bandas, te pueden cachar y ahí sí, ni cómo salvarte. Y si no tienes pareja, viene alguien que te va a hacer ver estrellas… pero cuidado, no es oro todo lo que brilla. Primero revisa si no tiene más colmillo que tú.

Este mes es ideal pa’ iniciar un negocio, aventarte un viaje o simplemente ponerle orden a tus metas. Ya basta de querer agradarle a todos, ahora tú eres el protagonista. Enfócate, que viene una persona que podría abrirte los ojos, el corazón… y quién sabe qué más. Prepárate porque lo que se viene puede ser justo lo que tu alma estaba esperando.

TAURO

Tauro, el dinero va y viene, pero tus deudas nomás se quedan. Viene un pago que te dará un respiro o un aumento que ya te deben desde hace rato, pero no lo eches a la basura en tonterías. Es momento de ponerte abusado(a), porque si no hablas, ni Dios te oye, y menos tu jefe o clientela.

Hay gente a tu alrededor que nomás te está quitando tiempo y energía, y tú, como siempre tan paciente, sigues aguantando. ¡Ya mándalos a volar! Ahorra saliva y energía pa’ quien sí te valore. Vienen reencuentros con gente del pasado que te va a mover el tapete, pero ojo: no todo lo que brilla es oro, y hay cosas que aunque duelan, ya no caben en tu nueva vida.

La salud podría darte una sacudida, en especial en pies y estómago. Evita comer en la calle y mejor échate algo hecho por ti, aunque sea un sándwich. También se ve tristeza de esas que llegan sin avisar, donde sientes que todo está de cabeza. Si necesitas un respiro, tómalo, descansa, pero no te quedes tirado(a). Sacúdete y sigue.

Cancelaciones de salidas, planes que no se concretan… pero una noticia familiar te pondrá de buenas y te hará sonreír de oreja a oreja. Aprovecha estos días pa’ limpiar tu círculo, depurar contactos y darle espacio a lo nuevo. El universo está listo, ¿y tú?

GÉMINIS

Géminis, tu corazón es enorme, pero a veces lo traes de tapete pa’ que cualquiera lo pise. Apréndete esta: quien no te busca, no te extraña; y quien no te da, no te merece. Deja de sacrificarte por gente que nomás te ve como opción, mientras tú les das prioridad.

Cuidado con subir de peso, últimamente te consientes de más. Y no está mal disfrutar, pero luego no te quejes si no te entra el pantalón favorito. Haz ejercicio, muévete, pero sobre todo, hazlo por ti. Cuida lo que compartes en redes, tus indirectas podrían volverse chismes directos que te metan en líos.

Se viene una experiencia cachondona con alguien que no te esperabas, más deseo que amor, así que no te emociones de más. Disfrútalo, pero ten claro qué estás buscando. También habrá señales importantes en torno a los números 3, 6 y 9, ya sea en fechas, nombres o coincidencias que te van a dar una sacudida emocional.

Vas a darte cuenta de que lo que has estado buscando fuera… siempre ha estado dentro de ti. Valórate, respétate y no te rebajes por nadie. Eres una joya, pero si te vendes como bisutería, te van a tratar como tal. Este mes trae oportunidades chidas, pero todo dependerá de si por fin decides ponerte en primer lugar.

CÁNCER

Cáncer, deja de lado esa costumbre de armar dramas por celos e inseguridades que tú solito(a) te inventas. Si no hay confianza, no hay nada. Y si das motivos, pues luego no te quejes cuando te regresen el favor. Deja de revisarle el celular a la pareja o de stalkear al ex, eso solo te mete más veneno en la cabeza.

Cuida tu salud porque se ven infecciones o malestares por andar comiendo mugrero en la calle. Tu estómago anda sensible y cualquier cosa lo puede alterar. Prende una velita blanca pa’ limpiar tu energía, porque traes encima muchas emociones revueltas.

Hay chance de un viajecito, algo rápido, donde conocerás a dos personas que te van a hacer sentir cositas… pero solo serán amores pasajeros, pa’ recordar y reír después. No te claves, lo tuyo está por llegar, pero no es ninguno de esos.

Un negocio o venta que traías en mente se empieza a mover y eso te puede dejar muy buenos ingresos. Eres de los signos más hábiles pa’ negociar, así que échale ganas. El pasado sigue asomándose, pero tú decide si lo dejas entrar o lo mandas por donde vino. Hay etapas que ya se cerraron, no las revivas por nostalgia.

Toma decisiones desde la tranquilidad, no desde el enojo o el miedo. Porque cuando actúas con cabeza fría, nadie te detiene.

PISCIS

Piscis, tú que todo lo sientes, que todo lo absorbes, que hasta el clima te afecta… ya es hora de que te pongas a pensar más en ti y menos en quienes nomás te están chupando la energía. Si tienes pareja, no busques broncas donde no las hay, ni empieces pleitos nomás por puro aburrimiento. Aprende a construir, no a destruir cada que te sientes inseguro(a).

Eres tan buena onda que a veces te pasas de confiado(a), y eso te vuelve blanco fácil pa’ la gente gacha. Sé más reservado(a), cuida tus planes y tus sueños, porque hay ojos envidiosos que nomás están esperando a ver qué tropiezo das pa’ burlarse. No compartas todo, hay cosas que deben quedarse solo contigo.

Se viene una etapa de reflexión, donde vas a entender que has estado regalando tu paz a gente que no la merece. No vale la pena arrastrarte por nadie, ni andar buscando validación donde ya te cerraron la puerta. ¡Mándalos a la fregada con todo y su toxicidad! Ya no más lágrimas por quien ni se acuerda de ti.

En el amor, se avecinan caricias nuevas, pero si no te cuidas podrías terminar con más complicaciones que gusto. No confundas calentura con conexión. Si tienes pareja, checa bien a quién le sonríe, con quién chatea o a qué hora le vibra el celular, porque podrías llevarte una sorpresa que te deje temblando.

En lo económico, vienen buenas nuevas, suerte en juegos de azar y hasta la posibilidad de un faje con alguien que ya conoces. Solo no mezcles negocio con placer, que luego se hace un desmadrito que ni cómo salir bien librado.

ACUARIO

Acuario, ¡ya ponte trucha! Aprende a quererte sin depender de nadie, que no estás pa’ andar pidiendo amor con gotero ni limosnas emocionales. Tú vales mucho como pa’ andar arrastrándote por alguien que ni te responde el mensaje o te deja en visto. Ya estuvo suave de andar dando el 100 a quien ni un 10 te da.

Deja de querer salvar al mundo cuando tú ni has terminado de rescatarte a ti mismo(a). A veces te dejas llevar por el sentimentalismo y caes en situaciones que tú solito(a) sabes que te van a hacer pedazos. Y aún así, ahí vas como burro a la noria. ¡Ya basta!

Te van a llegar noticias de alguien del pasado, un mensajito, una llamada, una señal. Pero tú decides si le das entrada o lo mandas por donde vino. No bajes tu valor por nadie. El problema es que te dejas manipular por medio mundo y luego tú terminas recogiendo los pedazos de tu autoestima.

Aguas con gente blanca de tu trabajo o entorno, porque la envidia te respira en la nuca. No todos los que te sonríen son tus compas, y ya es momento de que aprendas a diferenciar entre amistad y conveniencia.

Una amistad te va a sorprender con un gesto chido, y ahí te vas a dar cuenta quién sí vale la pena. Si tienes pareja, mucho cuidado con una salida o llamada sospechosa, podrías entrar en una crisis por culpa de una tercera persona que nomás anda esperando que tú te distraigas para meterse donde no debe.

CAPRICORNIO

Capricornio, cuídate de los “amigos fantasmas”, esos que nomás aparecen cuando necesitan un favor, un préstamo o una oreja pa’ chillar. Y cuando tú los necesitas, ni su sombra ves. Tú eres noble, pero no menso(a), ya es hora de que empieces a poner límites o te van a seguir viendo la cara.

Esta semana vas a andar con la cabeza llena de cosas, desde pendientes hasta problemas que ni son tuyos. ¡Ya basta de cargar con todo! Aprende a decir “ahorita no, joven” y enfócate en lo tuyo. También se visualizan caídas, golpes o torceduras, así que camina con cuidado y no te andes distrayendo con el celular.

Te llegan noticias de dinero, una entrada que no esperabas o algo que se había atorado finalmente se libera. Pero aguas con los chismes: no te metas en lo que no te importa, porque podrías salir embarrado(a) en broncas que ni te tocaban.

Vas a tener chance de viajar o planear un viajecito, pero ojo con exparejas que buscan regresar disfrazadas de “ya cambié”. La vida te pondrá cara a cara con esa persona que tanto te lastimó, y tú decidirás si cierras ese ciclo como un(a) campeón(a) o si vuelves a tropezar con la misma piedra.

También podrías estar bajo el efecto de envidias, trabajos o salaciones. No estaría de más una limpia con ruda o huevo (no el que piensas, el de gallina). Recuerda quién eres y de dónde vienes. ¡Que no se te olvide que vales un chingo!

SAGITARIO

Sagitario, tu vida laboral se mueve con intensidad este mes. Cambios de horario, nuevos puestos o chambas que te sacarán de la rutina. Pero ojo: no todo lo que se ofrece es tan bueno como suena. Una oferta puede parecer jugosa, pero si no te cuidas, te va a costar caro en estrés y broncas familiares.

Tu carácter va a andar más centrado que de costumbre, y eso es buena señal: estás madurando. Ya no saltas a la primera, ya piensas antes de hablar, y eso te va a abrir muchas puertas. Pero también va a cerrar algunas, sobre todo con gente que solo te quería para divertirse, no para crecer contigo.

Se aproxima una reunión que te va a levantar el ánimo y, quién sabe, hasta podrías conocer a alguien que te mueva el tapete. Pero no te claves, porque el terreno amoroso sigue algo confuso. Has tenido chances de ser feliz, pero tú solito(a) te las saboteas por seguirle el juego a gente que solo te quiere calentar la cotorra.

Se te ve mucho estrés laboral, pero también muchas ganas de salir adelante. No te metas en chismes con compañeros, porque te pueden envolver en líos que no son tuyos. Lo mejor que puedes hacer es enfocarte en lo que tú quieres lograr y no en lo que los demás dicen de ti.

Vas a recibir noticias de alguien de lejos, ya sea familiar o amistad, y eso te pondrá de buenas. Y prepárate, porque lo mejor del mes está por llegar. Solo es cuestión de que dejes de aferrarte a lo que ya no es y te abras a lo que viene.