Bad Bunny y Tito Trinidad celebran triunfo de Xander Zayas

Bad Bunny y Félix ‘Tito’ Trinidad celebraron por todo lo alto el triunfo de Xander Zayas, quien se convirtió en campeón de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar por decisión a Jorge García el sábado por la noche en Nueva York.

En el video publicado en las redes sociales de Top Rank se puede ver Bad Bunny y Tito Trinidad esperando que se anuncie el resultado de la pelea. Al ver que el brazo de Zayas es levantado por el réferi, todos gritan de alegría y se emocionan por el logro.

“And new. Yo se lo dije a él, and new”, dijo el excampeón mundial puertorriqueño de tres divisiones de peso.

Cabe destacar que Tito Trinidad fue uno de los invitados de Bad Bunny a su concierto en el Coliseo de Puerto Rico y por eso pudieron disfrutar de la victoria de su compatriota por todo lo alto.

La pelea en Xander Zayas y Jorge García fue intensa y competitiva desde los primeros asaltos. Ambos púgiles mostraron agresividad, con combinaciones y golpes potentes. El mexicano, a pesar de ser el “underdog”, salió con determinación y conectó buenos golpes, especialmente en los primeros rounds.

Sin embargo, a medida que avanzaba el combate, la técnica y el contragolpe de Zayas comenzaron a marcar la diferencia. El puertorriqueño demostró madurez y un boxeo inteligente, desgastando a García y superándolo por decisión unánime en las tarjetas de los jueces 116-112, 118-110 y 119-109.

Con este triunfo, el puertorriqueño se convirtió en el campeón más joven del boxeo en la actualidad con 22 años y se consolidó como una de las promesas más brillantes del deporte.

Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Sebastián Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero derrotas como profesional.

En cambio, el peleador mexicano Jorge García Pérez, de 28 años, cuenta con un registro de 33 triunfos (26 de ellos por la vía rápida) y cinco reveses en su carrera.

