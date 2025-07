Inmigrante de 13 años cuenta su sufrimiento: su madre fue detenida por el ICE

Una madre inmigrante fue detenida por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chicago y la trasladaron a un centro de detención en Kentucky.

Pero más allá del terrible momento que pudo atravesar cuando se la llevaron detenida, es que su hijo de 13 años de edad vive en angustia al no poder estar con su madre, actualmente vive con su papá y 2 hermanos menores.

Ruddy López tiene 13 años de edad no ha podido dormir tras conocer lo que sucedió con su mamá, de origen mexicano, cuando se la llevaron detenida hace aproximadamente 2 meses, sin permitirle estar al lado de su familia.

José, el esposo de la mujer inmigrante detalló, en conversación con Telemundo Chicago, que Marina (nombre de la mujer) recibió una notificación hace unos meses en la que se le indicaba que debía presentarse el 4 de junio en una oficina de Migración en Chicago.

“Estaba mensajeándome con el teléfono y dijo: ‘Cuídese mucho, ya estoy en el grupo de deportaciones’. En ese momento yo sentí como que me dio un golpe”, recordó el esposo con la voz entrecortada.

Una familia si el apoyo de su madre

Tras la situación, el padre quedó a cargo de los 3 hijos: Ruddy, Aaron y Sofía, para él y sus hijos todo cambio. José se encarga de llevarlos a la escuela, alimentarlos, mantener el hogar, además trabajar para cumplir con todos los gastos y cubrir las necesidades de sus hijos.

Marina se encuentra recluida en un centro de detención para migrantes en Kentucky. El hombre afirmó que la situación es extremadamente dura para ella; “Hay momentos que yo la escucho llorar, no es fácil estar allí. Está adentro todo el tiempo”.

Más allá de tener que estar con sus hijos y sacarlos adelante, a José se le complica más la situación al estar desesperado por su esposa y no poder llorar delante de sus hijos para que lo sigan viendo como una persona fuerte, pese a que constantemente le preguntan cuándo volver su madre.

Ruddy está visiblemente afectado

Si bien el padre intentó ocultar lo que sucedía, con el pasar de los días la situación no pudo continuar y tuvo que contarle la verdad a sus hijos, quienes mostraron sentimientos de angustia, dolor, tristeza e incertidumbre, como Ruddy.

“Me siento muy vacío y no sé qué hacer. Estoy acostumbrado a despertarme y ver a mi mamá”, No he podido dormir estas noches por pensar en mi mamá”, comentó Ruddy, quien reveló que la angustia lo mantiene en vela.

Sus hermanos menores también sienten la ausencia de Marina. “La casa está triste, sin mi mamá, sin abrazos”, expresó Aaron. Mientras que Sofía, de tan solo cinco años, hizo un pedido: “Traigan a mi mamá de regreso, que la necesito mucho”.

Esta familia vive en Chicago desde hace algunos años, son trabajadores, crían y educan a sus hijos y forman parte de la comunidad. Es por ello que el padre hizo un llamado al presidente Donald Trump para que revise las políticas migratorias, al considerarlas “injustas”.

“Le pido por favor a él que deje a nuestra familia estar aquí. Nosotros no estamos haciendo nada, estamos trabajando”, pidió José al presidente Trump.