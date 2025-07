Ola de robos a tiendas el fin de semana: suman 17 saqueos en un mes

Varias tiendas fueron saqueadas este fin de semana en el centro y sur de Los Ángeles, a pocos minutos de donde se cerraron calles para llevar a cabo sideshows que no son otra cosa más que espectáculos ilegales de acrobacias con automóviles que se efectúan durante la media noche en la vía pública.

En el último mes, ya suman 17 los negocios atracados alrededor de la toma de calles para hacer los sideshows, lo que ha resultado en miles de dólares en pérdidas y daños para los propietarios de comercios.

De acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el primer incidente fue reportado alrededor de la 1:30 de la mañana cerca del Century Boulevard y Central Avenue en el Sur de Los Ángeles, donde se realizó un sideshow y una tienda AutoZone fue robada.

Minutos más tarde, a las 2:45 de la mañana, la policía recibió llamadas de auxilio para reportar varios robos cerca de un lugar donde se había tomado y cerrado otra calle.

Los agentes policiacos encontraron que a la tienda T-Mobile de las calles Figueroa al sur y Slausson, les rompieron las ventanas y saquearon el interior.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles reportó que a las tres de la mañana, recibieron otra denuncia de otra calle tomada en el cruce de la Wilmington Avenue y Del Amo Boulevard en la ciudad de Carson al sur del condado de Los Ángeles.

En el lugar fue atracada la tienda de zapatos WSS. En esta ocasión, por lo menos dos personas fueron arrestadas en relación con este incidente. Sin embargo, no se reportaron detenciones con relación a los robos de las tiendas T-Mobile y AutoZone.

Los empleados de las tiendas saqueadas tapiaron las ventanas después del robo.

Aprovechan las redadas

El domingo 8 de junio, una de las noches cuando se registraron las protestas más fuertes contras las redadas de migración de Los Ángeles, el restaurante Sr. Fish en el centro de Los Ángeles, al lado del edificio del LAPD por la calle Main y la calle Segunda fue objeto de vandalismo y robo.

“Quebraron los vidrios, y se llevaron dinero de las cajas, botellas de tequila y cerveza”, dijo Enrique Ramírez, propietario del lugar, quien apenas esta semana presentó la denuncia en el Buró Central del LAPD.

“Tuve que cerrar durante una semana, y abrir hasta el lunes 16 de junio cuando las cosas empezaron a calmarse”.

Mientras tanto colocaron pliegues de madera para cubrir los espacios dejados al descubierto tras los cristalazos.

Empleados del Sr. Fish creen que los atracadores fueron gente que aprovechó el momento de las protestas para saquear los negocios del centro de Los Ángeles.

“Los manifestantes no fueron los ladrones, sino bandidos que tomaron ventaja de la confusión creada y que toda la policía estaba concentrada en los manifestantes”, dijo uno de los empleados.

Enrique, el propietario del Sr. Fish dijo que el robo que sufrió constituyó un duro golpe para el restaurante, ya que de por si, no se han podido recuperar después de la pandemia de covid, y las ventas están muy lentas.

“La verdad no sé qué puedo hacer para prevenir que vuelvan a saquearme”.

Aún cuando el restaurante de Ramírez está junto a las oficinas centrales del LAPD, los delincuentes no tuvieron empacho en atracarlo.

Turba de atracadores

El lunes 7 de julio, un propietario de negocios en la zona de Jefferson Park en Los Ángeles denunció que alrededor de las tres de la mañana, 100 personas atracaron varias tiendas después de la toma de una calle.

La turba robó una tienda de 99 centavos, un salón de uñas y un establecimiento comercial de productos de belleza, y otros negocios en una plaza localizada en la Western Avenue y Adams Boulevard, dejando infinidad de daños.

El oficial Cervantes del LAPD, reportó que no se reportaron arrestos, aunque aparentemente un hombre fue detenido por la policía.

A manera de prevención, la compañía de seguridad privada OffDutyOfficers Inc recomienda en su portal remover de los negocios, dinero en efectivo, mercancías y equipos en la medida de lo posible para minimizar las pérdidas en caso de que sean blanco de un atraco.

“Si retiran sus pertenencias de la propiedad, coloquen letreros que indiquen que no hay nada de valor en el local. Aunque no es un elemento disuasorio infalible, los saqueadores podrían estar menos inclinados a atacar su negocio si saben que no encontraran nada de valor”.