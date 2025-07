Eric Adams sugiere que el asesino de cuatro personas en NY en realidad pretendía atacar a la NFL

Eric Adams, alcalde de Nueva York, sugiere que el tirador que mató a cuatro personas en Manhattan el martes por la tarde en realidad pretendía atacar al personal de la NFL, pues estaba resentido con sus directivos por no haber logrado jugar en alguno de sus equipos.

De acuerdo con información proporcionada por la policía, un video de vigilancia muestra a Shane Devone Tamura saliendo de un vehículo BMW negro estacionado en doble fila en Park Avenue, entre las calles 51 y 52, justo antes de las 6:30 p. m., portando un rifle M4 en la mano derecha.

Posteriormente, se aprecia cómo el sujeto ingresó a un edificio de 44 pisos ubicado en el número 345 de Park Ave, en Manhattan, donde varias compañías importantes cuentan con oficinas.

Segundos después, comienza a disparar contra el agente del Departamento de Policía de Nueva York, Didarul Islam —inmigrante de Bangladés— quien murió en el sitio.

Posteriormente, el atacante ingresó a un ascensor y, al llegar al piso 33, ejecutó a otras tres personas para minutos después presuntamente quitarse la vida.

Una hipótesis sugerida por el alcalde Adams durante una entrevista concedida a programa “Good Day New York” de Fox 5, es que el atacante sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral o CTE.

Todo esto lo deduce a partir de una nota que presuntamente escribió Tamura, la cual fue encontrada por la policía entre sus pertenencias.

“Aludió a tener ETC por haber jugado en la NFL. Nunca jugó en la NFL. Aludió a que el ETC era la causa de su enfermedad. Parece que iba tras los empleados de la NFL, pero todavía estamos analizando la nota de suicidio para determinar la razón exacta”, señaló Adams.

Eric Adams les pide a los neoyorquinos mantener la calma y se compromete a redoblar la vigilancia en la ciudad. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

El alcalde cree que el tirador se equivocó de elevador y cuando creyó estar en el piso donde se ubica la oficina de la NFL comenzó a disparar.

“Eran más de las 6 de la tarde y ya no quedaba mucha gente en la oficina, pero parecía que se había equivocado de planta y, debido a la ubicación errónea del ascensor desde la recepción, no sabía cuál era el ascensor de la NFL. Pero no se dirigió a ese ascensor”, enfatizó.

El funcionario que busca prolongar su ciclo al postularse a las elecciones como candidato independiente aclaró que no existen indicios de que Shane Devone Tamura haya actuado para alguna organización terrorista o en contubernio con otras personas.

“Entendemos que los neoyorquinos están conmocionados en estos momentos, y verán una presencia visible de equipos de respuesta crítica que estarán en las principales zonas comerciales, pero no creemos que haya otros hombres armados participando en esta acción”, concluyó.

