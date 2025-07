Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de julio de 2025

LEO

Ten muy claro que en esta vida nadie va a meter las manos al fuego por ti… y si lo hacen, es porque ya están cocinando algo que les conviene. Aprende a hacerte responsable de tus actos, a sacar las papas del fuego tú solito y a no esperar que te rescaten de tus propias tormentas. Te urge reavivar esa llama en la cama porque últimamente ni el colchón se entera que ahí duerme alguien caliente. Aplica el kamasutra, el kamasinsusto y el “aquí se hace el amor o se desocupa el espacio”.

Tiendes a flagelarte por cosas que ni al caso, y si no aprendes a decir “next” a esas situaciones que ya no te sirven, seguirás cargando piedras que ni tuyas son. Cuida tus sentimientos, aunque te hagas el duro, eres un osito de peluche con cara de fiera. Si tienes pareja, podrían salir a flote algunas mentirillas piadosas; no te claves, deja que el karma se encargue de cobrar con intereses, y tú mientras enfócate en ser feliz, que para dramas ya está la televisión abierta.

Tu lado explosivo puede jugarte una mala pasada, y si no aprendes a controlar tus impulsos, podrías dañar a alguien que vale la pena. Pero también vendrá una oportunidad de crecimiento personal, una noticia que te moverá el piso y te hará darte cuenta de lo fuerte que eres. Así que saca la garra, ponte perra (o perro), y no permitas que nada ni nadie apague tu rugido.

VIRGO

No te conformes con migajas emocionales ni con amores de temporada. Quien te quiera bien va a pagar el precio completo, sin pedir descuento ni rebajita. Se acerca una amistad buscando consuelo por un corazón roto, y ahí es donde debes tener cuidado: no confundas consolar con revolcar, que una cosa es dar el hombro y otra terminar sin calzones.

Mucho ojo con lo que deseas, porque si traes pensamientos negativos, la vida podría decirte “concedido” y ahí te quiero ver. Si tienes pareja, cuida que la rutina no apague lo que un día los hizo arder. Échale salsita a la relación, que hasta el mejor platillo cansa si siempre sabe igual. Habrá momentos de nostalgia por personas que ya no están, pero recuerda que esas almas ahora caminan contigo desde otro plano.

Ya no te tragues tus palabras ni guardes el veneno, es momento de escupir verdades, aunque incomoden. Tu falta de amor propio y ese miedito a estar solo(a) te han llevado a cometer errores, pero ya entendiste que eso no te deja nada bueno. Viene una racha mejor, una limpieza emocional donde vas a depurar gente, pensamientos y hasta números del celular. Lo que ya no te suma… ¡bloquéalo sin miedo!

LIBRA

Estás a punto de caer en una provocación que podría meterte en un lío de los buenos, de esos que comienzan con una mirada y terminan con “¿y ahora cómo salgo de aquí?”. Piensa bien antes de aventarte a una noche de calentura, porque podrías perder algo que sí vale la pena. Recuerda que las oportunidades no son eternas, y si no decides a tiempo, podrías quedarte sin el pan y sin la torta.

Un regreso del pasado te sacudirá el alma, pero no andes abriendo heridas que ya estaban medio cerradas con diurex. Deja el pasado donde está y mejor dedícate a crear errores nuevos, que repetir los mismos ya aburre. Es momento de confiar en ti, de reconocerte como eres y darte tu lugar. No le debes explicaciones a nadie, y si no te quieren con tus luces y sombras, que no te busquen ni con linterna.

Aprenderás por las buenas o por las malas que primero estás tú, después tú y al final… también tú. Y si algo no te late, no lo aceptes nomás por no quedar mal. Vienen cambios en lo sentimental y lo laboral, pero dependerán totalmente de qué tan claro tengas lo que quieres y a quién sí permites entrar a tu vida. No todo el que sonríe es buena vibra… algunos solo quieren ver si todavía estás disponible.

ESCORPIÓN

Prepárate porque se visualiza embarazo… pero tranquilo(a), no es tuyo (esperemos), sino de una amistad que te soltará la bomba sin previo aviso. En tu vida vienen cambios muy perros que te ayudarán a salir de esos enredos que traías como bola de estambre. Un proyecto que traías en mente por fin se empieza a cocinar y en menos de dos meses ya lo vas a estar viendo en acción. Confía en tu instinto, que aunque a veces se pone horny, rara vez se equivoca.

Tu lado cachondo está desatado y se nota hasta en cómo agarras el control remoto. Aprovecha para experimentar en la intimidad, échale imaginación, cambia de posición y saca ese lado salvaje que traes escondido… la posición del delfín te podría llevar a ver estrellas sin necesidad de apagar la luz. Eso sí, ten cuidado con tus cambios de humor, porque podrías terminar gritando a quien menos lo merece.

Hay malas vibras cerca, gente que te envidia y no lo disimula. Puede haber intentos de trabajos de brujería o salaciones, así que protégete: una medallita de San Benito bien bendecida o una limpia con ruda y huevo no te caería nada mal. No todo lo malo es energía externa, también hay que revisarse por dentro… porque cuando el alma se contamina, ni el copal alcanza.

ARIES

Una buena alimentación, buen descanso y una desintoxicada emocional te caen como anillo al dedo. Has cargado con muchas broncas ajenas y eso ya te tiene con el humor por los suelos y las ganas de mandar todo a volar. Se te vienen cambios de planes y reencuentros que podrían mover viejas heridas… aguas, no todo lo que regresa es porque te extraña, a veces es solo por aburrición.

Si ya tienes pareja, cuida que el “coqueteo inocente” con alguien más no se te salga de control, porque podrías meterte en camisa de once varas. Y si no tienes, vienen momentos donde tú vas a ser el protagonista, el plato fuerte, la estrella del show… nomás no te olvides de quién sí ha estado ahí en las malas, no todo es andar de picaflor.

Habrá días grises, sí, pero también muchos destellos de esperanza. Una oportunidad de viaje o negocio te abrirá los ojos y el corazón, incluso podrías conocer a alguien que te haga replantearte lo que creías sobre el amor. Momento de decidir qué quieres, para dónde vas y con quién sí te ves construyendo algo. No dejes todo al “a ver qué pasa”, que luego el tiempo cobra factura con intereses.

TAURO

Se te desbloquean asuntos de lana, ya sea por pago atrasado o aumento que te caerá de perlas. Pero recuerda: el dinero que no se mueve, se estanca, así que aprende a invertir, ahorrar o darte un gustito sin culpa. Eso sí, si no hablas, nadie te escucha, y si no pides, nadie te da. Haz valer tu esfuerzo, tu tiempo y tu lugar.

En temas amorosos, vienen reencuentros y personas del pasado que te quieren volver a saborear… pero tú decide si quieres repetir plato o te animas a probar otro menú. Cuida tus pies y tu estómago, que este mes serán tu talón de Aquiles, sobre todo si te pasas de garnachas o tragas en la calle como si nada.

Va a haber momentos en que te sientas desganado, queriendo mandar todo a la fregada. No pasa nada si necesitas desconectarte y llorar un rato, pero no te quedes tirado más de lo necesario. Haz una limpia de gente y energía, pon una vela blanca, cambia la sábana, abre las ventanas y sácalo todo. Se vienen cancelaciones, cambios de último momento y una noticia familiar que te va a llenar el alma.

Recuerda que tú no estás para ser opción de nadie, y menos para mendigar cariño. Si alguien no te valora como eres, con todo y tus necedades, entonces que se forme al final de la fila.

GÉMINIS

Tu corazón es enorme, pero a veces te pasas de bueno(a) y terminas gastándote en quien ni las gracias te da. Apréndelo bien: quien quiere estar, se nota… y quien no, que no estorbe. Te has enfocado tanto en hacer feliz a otros que se te ha olvidado que tú también mereces apapacho, caricia y un chocolatito a media tarde.

Podrías subir de peso si no te pones las pilas. No es que tengas que matarte en el gym, pero sí cuida qué metes al cuerpo, tanto de comida como de personas. Cuidado con las redes sociales y lo que publicas, especialmente si eres de los que lanzan indirectas como quien lanza cuchillos, porque podrías provocar chismes innecesarios.

Una amistad se puede convertir en algo más, pero será más cosa de faje que de compromiso. Tienes energía sexual a tope, pero no confundas revolcón con conexión, que no es lo mismo aunque a veces se parezca. Los números 3, 6 y 9 serán clave estos días: puede ser en fechas, mensajes, placas o hasta sueños.

Aprende a darte tu lugar, a no rogar ni explicar lo que no se entiende solo. No naciste para ser opción de nadie, ni para cargar mochilas ajenas. Y si alguien no te da paz… pues que no te quite tiempo.

CÁNCER

Andas medio celoso(a) e inseguro(a), y si no le bajas dos rayitas podrías dar motivos para que te manden al diablo… o peor aún, a terapia. Tu intuición no falla, pero a veces exageras y te haces chaquetas mentales que ni al caso. Y hablando de eso, no comas tanto en la calle porque viene una infección que no te va a dejar ni dormir.

Una vela blanca en tu cuarto, una oración sincera y abrir las ventanas te ayudará a mover energías que traes bien atoradas. Hay oportunidad de un viaje o escapadita, y ahí podrías conocer a dos personas que te van a mover el tapete: una de piel clara y otra de piel canela. Pero aguas, será algo temporal, puro gusto pasajero, como quien se toma un tequila solo para calentar el cuerpo.

El pasado sigue aferrado, se aparece más que los anuncios del INE. Ya es hora de ponerle punto final, bloquear, eliminar o por lo menos dejar de revisar sus redes. Vienen oportunidades en el negocio o ventas, se te da bien el convencer y cerrar tratos, así que si te enfocas, podrías aumentar tus ingresos.

No te hagas menos ni te sabotees. Deja de culparte por lo que no fue y mejor celebra lo que sí está siendo. Porque si tú no te apapachas, ¿quién?

PISCIS

Si tienes pareja, deja de buscar pleito donde no hay. Estás viendo que la cosa apenas va mejorando y tú ahí vas a quererle sacar tres pies al gato. Mejor busca formas de encender la chispa sin que acabe en incendio. Y si estás soltero(a), cuidado con enamorarte del primer “te extraño” que te manden, que muchas veces es puro antojo disfrazado de cariño.

Te dejas llevar muy fácil por lo que otros dicen o hacen y acabas olvidándote de ti. Ya basta de ponerte al último en tu lista. Tienes sueños bien chingones, pero por andar de buen samaritano te atrasas, te saboteas o dejas que te ganen el mandado. No andes contando tus planes, que la envidia no duerme y los salados sobran. Guarda silencio y sorprende.

Reflexiona sobre lo que realmente necesitas, no lo que se te antoja por ratitos. Ya no caigas en relaciones donde el sexo es lo único que funciona, porque al rato ni eso y terminas con más vacíos que cuando empezaste. Si tienes sospechas de tu pareja, un “checazo” de celular podría aclararte el panorama… aunque también puede romperte la burbuja.

Elimina de tu vida a quien solo llega a causar drama, lágrimas o dudas. Viene dinerito extra y suerte en juegos de azar. Y por ahí una amistad se pondrá cariñosa… tú sabrás si caes o solo haces como que no viste nada.

ACUARIO

Aprende a quererte como te gusta que te quieran: con ganas, con respeto y sin condiciones. No ruegues, no insistas, y menos por alguien que no te valora. Deja de querer cambiar al mundo y mejor trabaja en tu propia revolución interna. Porque sí, te han agarrado de su puerquito emocional, y eso ya tiene que parar.

A veces te haces el fuerte, pero por dentro traes la lloradera atorada. Y eso no te hace débil, te hace humano(a). No te menosprecies ni bajes tus estándares por nadie, ni por “es que me trata bonito a veces”. Aprende a soltar, aunque te tiemble todo, porque lo que se queda a la fuerza, no vale la pena.

Ten cuidado con quien trabajas o compartes espacio: hay alguien de piel blanca que nomás está esperando el momento para meterte el pie. Tú actúa con inteligencia y no des armas para que te ataquen. Una amistad verdadera te mostrará que sí existen los que están en las buenas, las malas y las peores.

Si tienes pareja, pon ojo con salidas o llamadas raras, podrías estar frente a una traición disfrazada de “solo somos amigos”. Agradece lo bueno, depura lo malo y sigue siendo el loco/a genial que eres, pero sin permitir que te vean la cara.

CAPRICORNIO

Ya estuvo bueno de ser el paño de lágrimas de medio mundo. Hay personas que solo te buscan cuando necesitan algo, y cuando tú ocupas, ni un emoji te mandan. Aprende a decir “no” sin culpa, a poner límites y a mandar a la fregada con estilo a quien no merece tu tiempo.

Cuidado con golpes, caídas o accidentes tontos por andar distraído(a). Estás tan cargado de pensamientos que ni ves por dónde caminas. Suelta lo que no puedes controlar y enfócate en lo que sí está en tus manos. Te va a llegar una noticia relacionada con dinero, y puede ser una sorpresa muy agradable que te aliviane varios pendientes.

Semana intensa, con mil cosas en la cabeza, pero no te me abrumes. Todo irá fluyendo si no te clavas tanto. Aléjate de los chismes, no des explicaciones que nadie pidió y vive tu vida como mejor te plazca. Recuerda que el que mucho se justifica, mucho oculta… y ese no eres tú.

Oportunidad de viaje, noticias de ex, y la vida poniéndole freno a quien te quiso ver la cara. Si sientes que hay energías raras a tu alrededor, no está de más una buena limpia o una oración sincera. A veces lo espiritual también pesa, y no lo estamos atendiendo.

SAGITARIO

Se te vienen cambios fuertes en lo laboral: nuevo horario, nuevo puesto o hasta cambio de jefes. No te asustes, al contrario, esto puede ayudarte a crecer aunque al principio te saque canas. Pero aguas, hay una oportunidad laboral que parece buena, pero viene envenenada… analiza bien antes de firmar o lanzarte.

En el amor, hay un nuevo sentimiento rondando. Estás madurando y viendo con otros ojos a personas que antes ni en cuenta. Y también vas dejando atrás esa manía de andar enamorándote del amor. Ya aprendiste que hay gente que solo quería revolcarte, no compartirte la vida.

Se te ve cansancio, estrés y ganas de decir “ya basta”. Pero la buena noticia es que hacia el final de la semana algo te va a sacar una sonrisa: reunión, fiesta o visita inesperada. Recuerda que no todo es trabajo, también se vale soltarse el chongo y disfrutar.

Amistades te buscarán para salir, y no estaría mal que aceptaras una que otra invitación. Pero también tendrás que decidir si sigues invirtiendo tiempo en gente que ni te aporta o si comienzas a rodearte de quienes sí te suman. Vienen buenos momentos, pero todo depende de a quién traes contigo en el camino.