¿Tu teléfono puede alertarte ante un tsunami inminente?

Imagina que estás viendo el horizonte, sientes una sacudida o ves que el cielo se pone extraño ¿te avisaría tu teléfono si un tsunami pudiera impactarte en minutos? La respuesta es sí, pero depende mucho del tipo de dispositivo y de dónde estés. Muchos países utilizan sistemas de alertas por difusión celular (Cell Broadcast), que envían mensajes geolocalizados a todos los móviles en la zona afectada. Esta tecnología es estándar en Android y iPhone, y se activa automáticamente si una autoridad gubernamental emite una advertencia oficial como un tsunami o un terremoto devastador.

En EE. UU., Canadá o Japón, cuando el Centro Nacional de Tsunamis (como el NTWC) emite una alerta, tu teléfono puede recibirla incluso sin instalar apps específicas. Ese sistema se llama WEA (Wireless Emergency Alerts) en EE. UU., o EU‑Alert si estás en Europa. En Japón incluso combinan alertas de terremoto y tsunami juntos mediante apps nativas o servicios gubernamentales como J‑Alert.

¿Apple y Android tienen función de alerta de tsunami?

Android (Google)

Desde hace unos años, Android ha desplegado un sistema de alertas sísmicas y de tsunami global mediante su propio sistema de alerta de terremotos. Según Google, este sistema ya cubre EE. UU. completo desde septiembre de 2024 y se está expandiendo a otros países; en 2025 alcanzaba a casi 98 naciones. Las alertas llegan como notificación del sistema operativo: no necesitas instalar ninguna app ni depender de mensajes SMS, y son muy rápidas cuando el epicentro está cerca.

Así que si vives o estás en zonas costeras vulnerables, Android puede avisarte automáticamente si detecta un sismo que pueda generar tsunami.

Apple (iPhone)

En iPhone, Apple no tiene un sistema propio como Android para alertas sísmicas o de tsunami tan autónomo. En Estados Unidos, puedes recibir alertas de tsunami a través del sistema WEA (Wireless Emergency Alerts), activado desde ajustes > notificaciones > Government Alerts > Emergency Alerts. Si tienes esa función activada y estás en una región donde se emiten estas alertas, verás un mensaje especial con sonido de alarma.

Pero Apple no cuenta con su propia detección automática como Google: no genera alertas por su cuenta si detecta un terremoto. Esto significa que si estás en un país o región donde no se emiten alertas WEA, el iPhone no te va a avisar. Muchos usuarios reportan que, aunque tienen la opción encendida, no recibieron alerta antes de un sismo significativo si no hubo emisión oficial vía WEA.

¿Qué más puedes hacer además de las alertas oficiales?

Primero, asegúrate de que en tu iPhone estén activadas las alertas gubernamentales si vives en EE. UU. o zonas con WEA: ve a Ajustes → Notificaciones → Government Alerts → Emergency Alerts y activa también Local Awareness para que las alertas usen tu ubicación para ser más precisas.

También puedes instalar apps específicas:

La app Quake Alerts / Earthquake & Tsunami Alerts (iOS o Android) envía notificaciones push desde sensores sísmicos globales y permite definir distancia mínima y magnitud. Aunque no son instantáneas como WEA, pueden servir como respaldo si estás en zonas sin cobertura oficial.

El FEMA app en EE. UU. permite configurar varias ubicaciones y recibir alertas de tsunami, maremoto, inundaciones y otros peligros naturales. Solo está disponible para usuarios en EE. UU.

Disaster Alert del Pacific Disaster Center cubre alertas globales (incluyendo tsunamis), aunque su desempeño puede ser lento y consume muchos datos.

La app NVS Tsunami Evacuation es muy útil especialmente en la costa del Noroeste del Pacífico (Oregón y Washington); te muestra mapas de zonas de evacuación y te indica si estás en una zona de riesgo cuando ocurre un terremoto de magnitud 4.5 o más.

En Japón, existen apps como Safety Tips o NERV Disaster Prevention que combinan alertas de terremoto y tsunami, con notificaciones silenciosas o críticas según la gravedad, incluso si el teléfono está en modo silencio.

