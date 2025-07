“Alligator Alcatraz” agrava crisis en centros de detención y abusos contra inmigrantes: HRW

La organización Human Rights Watch (HRW), dio a conocer un último informe donde acusa abusos y trato degradante en centros de detención de Florida, por lo que la operación de la nueva sede, “Alligator Alcatraz”, incrementa la ola de abusos contra inmigrantes.

Según la organización, “Se está desarrollando una crisis de derechos humanos, en gran parte oculta tras muros de hormigón y alambre de púas en Florida”.

“Nuestros hallazgos también nos dan una idea de lo que está sucediendo en otras instalaciones de nuestro estado, como “Alligator Alcatraz”, un nuevo complejo de detención de inmigrantes en los prístinos Everglades de Florida con capacidad para unos 3,000 detenidos, al que los medios de comunicación aún no han tenido acceso”, dijo la organización.

De acuerdo a Nicole Widdersheim, directora adjunta de HRW en Washington, a partir de finales de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a un gran número de personas en Florida, incluyendo a muchas que habían vivido y trabajado en nuestras comunidades durante décadas, con el fin de deportarlas. Muchas han estado recluidas en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, operado por Akima Global Services, y en otras dos instalaciones: el Centro de Transición de Broward y el Centro de Detención Federal de Miami.

“Al visitar estos centros en mayo, Human Rights Watch y nuestros socios Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, descubrieron que en el punto álgido de la crisis de hacinamiento en Krome, entre febrero y marzo, las celdas construidas para 66 personas estaban abarrotadas con hasta 155”, escribió.

Además, entre las narraciones que cita, comparte que los detenidos contaron que dormían cabeza con pies sobre colchonetas delgadas o catres, mientras que otros permanecieron recluidos en salas de procesamiento estrechas durante más de dos semanas, con un solo baño al aire libre.

En otros casos, los detenidos permanecieron encadenados durante largos periodos en autobuses, sin comida, agua ni acceso a baños funcionales.

“El hacinamiento ha dado lugar a muchos otros abusos e indignidades en Krome… No había desayunos calientes, las porciones de comida se reducían a la mitad y los detenidos se veían obligados a comer en sus literas en lugar de en el comedor porque el centro estaba repleto”.

“Mi organización habló con compañeros de celda y familiares de dos personas, una ucraniana y otra haitiana, que fallecieron tras ser denegadas reiteradamente sus solicitudes de atención médica. Un hombre VIH positivo vomitó sangre tras un traslado particularmente traumático de Krome al FDC y no recibió su medicación diaria indispensable. Otro hombre con VIH indetectable no pudo acceder a su medicación durante días”, insistió.

Por ello, la organización acusó que la sobrepoblación de inmigrantes detenidos en Florida podría haberse visto agravada por la rápida expansión de las medidas de control migratorio en el estado desde el 20 de enero de 2025.

