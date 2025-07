Cuco, voz de la generación millenial latina

Quienes han seguido de cerca la carrera de Cuco —Omar Baños, su nombre de pila—, notarán que el artista luce más esbelto, y que sus facciones ahora son más angulosas y definidas.

“Es que patino, hago ejercicio, hago de todo”, dijo el joven de 27 años originario de Hawthorne, California. “Todo eso me cambia el físico”.

La más feliz es su mamá, una mujer inmigrante de Puebla, México, a la que le importa la apariencia de Cuco, —el sobrenombre que esta señora usaba para referirse a su único hijo—, porque, de una manera sutil, alguna vez le dijo que había ganado peso.

“Cuando engordé, no me dijo nada malo, solo que había engordardo”, dijo Cuco. “Lo que no quiere es que me ponga musculoso; me dijo, ‘no te pongas así, te ves bonito flaquito'”.

Así, en forma, es como comenzará el artista su gira “Ridin'” en Estados Unidos; recorrerá 30 ciudades a partir del 10 de septiembre y la primera sede será el teatro Fox de Oakland, en California. El 15 de septiembre actuará en el Greek Theatre de Los Angeles y el 31 de octubre en el teatro King de Nueva York. Cuco estará celebrando el estreno de su tercer álbum de estudio, que también se llama “Ridin'”.

El disco representa una de las etapas más importantes de la trayectoria de este cantante y multiinstrumentista —a los ocho años, comenzó a tocar la guitarra, y luego aprendió a tocar el bajo, los teclados, la batería, la trompeta, el corno francés y el melófono—, porque se trata de su álbum más personal.

“Yo en realidad estaba escuchando muchas ‘oldies’ por mucho tiempo y quería enseñar mi crecimiento como artista y como cantante”, dijo en una entrevista virtual. “Quería algo que fuera más natural, con menos sintetizadores y efectos; dar un sonido más natural, como guitarras, teclados, batería, bajo y una voz de frente, que lo escuches y que se sienta que es mi voz y no varias voces que están haciendo una melodía”.

El disco incluye once temas, de los cuales uno es en español, “Para ti”, algo común en la carrera de este chico milenio que desde que comenzó su carrera, en el verano de 2016, con el lanzamiento de la cinta de mezclas, “Wannabewithu”, se convirtió en una de las voces más representativas de una nueva generación de jóvenes latinos biculturales.

“Ridin'” es también un disco al que Cuco no quiere etiquetar en un género particular. Lo que enfatiza es que está fuertemente influenciado por los boleros y las canciones de amor.

“Es la música con la que mis papás me criaron”, dijo. “Como el disco es de un estilo más viejo, entonces los boleros y las románticas tuvieron más efecto en inspirarme […] Nunca he categorizado mi música; el que conoce mi música sabe que es de varios géneros”.

Sin embargo, este chico en el que internet hizo su magia cuando viralizó su tema “Lo que siento”, pasó de ser una sensación del bedroom-pop —esa generación de jóvenes que saltó a la fama especialmente durante la pandemia con sus temas producidos por ellos mismos en sus recámaras—, a convertirse en uno de los referentes del neo soul chicano.

Y aunque fue un mero accidente el rumbo que tomó su carrera, puesto que el plan original era estudiar para ser productor de música —que, dicho sea de paso, también se ha desempeñado como productor de otros artistas—, Cuco no puede estar más que agradecido.

“No me lo esperaba”, dijo el intérprete, cuyo padre es inmigrante de Ciudad de México.

Y acerca de lo que más le ha impresionado de este viaje de casi una década, Cuco dijo que han sido las amistades que ha cosechado en el camino.

“No esperaba ser amigo de tanta gente tan ‘cool'”, dijo.